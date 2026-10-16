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Podatek od nieruchomości wzrośnie w 2027 roku. Tyle mogą zapłacić właściciele mieszkań, domów i działek i garaży

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16 października 2026, 05:57
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Podatek od nieruchomości wzrośnie w 2027 roku. Tyle mogą zapłacić właściciele mieszkań, domów i działek i garaży
Podatek od nieruchomości wzrośnie w 2027 roku. Tyle mogą zapłacić właściciele mieszkań, domów i działek i garaży
Shutterstock
Shutterstock

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Rachunki za prąd, zakupy spożywcze i codzienne wydatki coraz mocniej obciążają domowe budżety. Jest trudno, będzie jeszcze trudniej. Dlaczego? Bo od nowego roku wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Właściciele mieszkań, domów, garaży i działek powinni przygotować się na zmiany. Ministerstwo Finansów i Gospodarki podało już nowe limity, ale to od decyzji samorządów będzie zależało, ile ostatecznie zapłacą mieszkańcy.

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Wyższe stawki podatku od nieruchomości mogą obowiązywać z początkiem stycznia 2027 roku. Zmiana wynika z corocznej waloryzacji limitów podatków i opłat lokalnych, powiązanej ze wskaźnikiem inflacji. Ministerstwo Finansów i Gospodarki ogłosiło już maksymalne kwoty, których gminy nie będą mogły przekroczyć.

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Nie oznacza to jednak, że każdy właściciel nieruchomości automatycznie zapłaci więcej. Rady gmin samodzielnie ustalają lokalne stawki i mogą zdecydować się na kwoty niższe od ustawowego maksimum. Warto więc sprawdzić, jakie zasady będą obowiązywać w miejscu zamieszkania.

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Nowe stawki podatku od nieruchomości. Tyle wyniesie limit za metr kwadratowy

Podstawą zmian jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze 2026 roku. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, wyniósł on 2,7 proc. O taki poziom wzrosła większość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych przewidzianych na kolejny rok.

Jak zmienią się limity? W przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka wzrośnie z 1,25 zł do 1,28 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

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Na pierwszy rzut oka różnica jest niewielka. Właściciel mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych zapłaciłby jednak o 1,50 zł więcej rocznie, jeśli gmina stosowałaby maksymalną stawkę zarówno w 2026, jak i w 2027 roku.

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Inaczej sytuacja wygląda w przypadku nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj maksymalne stawki są znacznie wyższe, a różnice mogą być bardziej odczuwalne dla właścicieli dużych powierzchni.

W 2027 roku maksymalna stawka podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą ma wzrosnąć z 35,53 zł do 36,49 zł za metr kwadratowy. Z kolei dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej limit zwiększy się z 1,45 zł do 1,49 zł za metr kwadratowy.

Mieszkania, domy, działki i garaże. Kogo dotyczą nowe limity?

Podatek od nieruchomości obejmuje między innymi grunty, budynki oraz ich części. Wysokość należności zależy od powierzchni, rodzaju nieruchomości, sposobu jej wykorzystania oraz stawki ustalonej przez radę gminy.

Właściciele mieszkań i domów powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na limit dotyczący budynków mieszkalnych. W ich przypadku różnica między stawką obowiązującą w 2026 roku a maksymalną stawką na 2027 rok wynosi 3 grosze za metr kwadratowy.

Więcej mogą odczuć przedsiębiorcy posiadający lokale użytkowe, hale czy inne budynki wykorzystywane w działalności gospodarczej. Przy stawce wyższej o 96 groszy za metr kwadratowy właściciel budynku o powierzchni 1000 metrów kwadratowych zapłaciłby rocznie o 960 zł więcej, jeśli w obu latach obowiązywałyby maksymalne stawki.

Zmiany dotyczą również gruntów. W przypadku gruntów pozostałych maksymalna stawka wzrośnie z 0,77 zł do 0,80 zł za metr kwadratowy. Dla właściciela działki o powierzchni 1000 metrów kwadratowych oznaczałoby to dodatkowe 30 zł rocznie, pod warunkiem zastosowania przez gminę maksymalnej stawki w obu latach.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie działki są traktowane tak samo. Grunty związane z działalnością gospodarczą podlegają innemu limitowi niż grunty pozostałe. Dlatego sam metraż nie wystarczy, aby prawidłowo obliczyć wysokość podatku.

Osobną kwestią są garaże. Ich opodatkowanie zależy od kwalifikacji nieruchomości oraz obowiązujących przepisów. Nie można więc zakładać, że każdy garaż będzie objęty identyczną stawką. Przed oszacowaniem należności warto sprawdzić, jak dana nieruchomość jest traktowana na potrzeby podatkowe.

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O wszystkim zdecyduje gmina

Ogłoszenie nowych maksymalnych stawek nie oznacza automatycznej podwyżki podatku dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Limity wyznaczają jedynie górną granicę opłat, jakie mogą przyjąć samorządy. Ostateczna wysokość podatku zależy od uchwały rady gminy. Samorząd może ustalić stawki na poziomie maksymalnym, ale może też zdecydować się na niższe kwoty. W efekcie właściciele dwóch mieszkań o takim samym metrażu mogą płacić różne podatki, jeśli ich nieruchomości znajdują się w różnych gminach.

To właśnie dlatego przed wyliczeniem przyszłorocznych kosztów warto sprawdzić lokalne przepisy. Sam komunikat o wzroście maksymalnych stawek nie wystarczy, aby określić, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić.

Od kiedy obowiązują nowe stawki? Ważna data dla właścicieli nieruchomości

Nowe maksymalne limity podatku od nieruchomości mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Samorządy mogą już uwzględniać je podczas ustalania stawek na kolejny rok. Właściciele mieszkań, domów, garaży i działek powinni śledzić komunikaty urzędów gmin i miast oraz uchwały dotyczące lokalnych podatków. Dopiero po sprawdzeniu przyjętych stawek będzie można dokładnie obliczyć należność za konkretną nieruchomość.

Warto również pamiętać, że podatek od nieruchomości zasila budżety samorządów. To gminy odpowiadają za ustalanie stawek w granicach wyznaczonych przepisami oraz za pobór należności. Dla właścicieli nieruchomości najważniejsze będą zatem dwie informacje: maksymalne stawki ogłoszone przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki oraz decyzja podjęta przez radę ich gminy. Dopiero zestawienie tych danych pokaże, czy w 2027 roku rzeczywiście zapłacą więcej.

Właściciele mieszkań, domów, garaży i działek muszą przygotować się na wyższe podatki. Zmiany mają objąć kolejny rok, a nowe maksymalne stawki są już znane. Ostateczna wysokość opłat będzie jednak zależeć od decyzji samorządów.

Podwyżki są coraz bliżej. Od 1 stycznia 2027 roku mogą zacząć obowiązywać wyższe stawki podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów i Gospodarki opublikowało już maksymalne limity, ale to rady gmin zdecydują, jakie kwoty faktycznie zapłacą mieszkańcy na ich terenie.

Właściciele nieruchomości będą płacić więcej

W 2027 roku wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Zmiana wynika z mechanizmu waloryzacji, który uwzględnia wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ten wyniósł w 2026 roku 2,7 proc. Właśnie o ten poziom wzrosła większość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych.

W przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka podatku wzrośnie z 1,25 zł do 1,28 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Dla właściciela mieszkania o powierzchni 50 mkw. oznacza to wzrost rocznego podatku o 1,50 zł, jeżeli gmina zastosuje maksymalną stawkę zarówno w 2026, jak i w 2027 roku. Podwyżka może więc wydawać się niewielka, ale jej wysokość zależy od rodzaju nieruchomości i lokalnych stawek.

Wyższe limity przewidziano również dla gruntów i budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Maksymalna stawka dla budynków firmowych wzrośnie z 35,53 zł do 36,49 zł za metr kwadratowy. W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej limit zwiększy się z 1,45 zł do 1,49 zł za metr kwadratowy. To właśnie przedsiębiorcy mogą odczuć zmianę bardziej niż właściciele mieszkań, zwłaszcza jeśli dysponują dużymi powierzchniami użytkowymi.

Ważne jest jednak rozróżnienie między stawką maksymalną a rzeczywistą kwotą podatku. Sam wzrost limitu nie oznacza automatycznej podwyżki w każdej gminie. Jeżeli samorząd nie zdecyduje się na zmianę obowiązujących stawek, mieszkańcy nie muszą zapłacić więcej tylko dlatego, że ogłoszono nowe maksymalne wartości.

Kogo obejmą podwyżki podatku od nieruchomości?

Zmiany mogą dotyczyć właścicieli mieszkań, domów jednorodzinnych, garaży, działek oraz nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości obejmuje między innymi grunty, budynki lub ich części. Wysokość należności zależy od powierzchni, rodzaju nieruchomości i stawki przyjętej przez właściwą radę gminy.

Właściciele mieszkań i domów powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na stawkę dotyczącą budynków mieszkalnych. Inaczej rozliczane są natomiast nieruchomości wykorzystywane w działalności gospodarczej. W ich przypadku maksymalny podatek za metr kwadratowy jest znacznie wyższy. W 2027 roku limit dla budynków związanych z działalnością gospodarczą ma wynieść 36,49 zł za metr kwadratowy, wobec 35,53 zł w 2026 roku. Różnica wynosi 96 groszy na każdym metrze kwadratowym.

Podwyżki mogą dotknąć także osoby posiadające działki. W przypadku gruntów pozostałych maksymalna stawka wzrośnie z 0,77 zł do 0,80 zł za metr kwadratowy. Przy działce o powierzchni 1000 mkw. oznaczałoby to wzrost rocznej należności o 30 zł, jeśli gmina zastosuje maksymalną stawkę w obu latach. Warto pamiętać, że nie każdy grunt jest jednak klasyfikowany w ten sam sposób. Działki związane z działalnością gospodarczą podlegają innemu limitowi niż grunty pozostałe.

W przypadku garaży istotne znaczenie ma sposób ich zakwalifikowania do celów podatkowych. Nie należy automatycznie zakładać, że każdy garaż będzie objęty identyczną stawką. Ostateczne rozliczenie zależy od charakteru nieruchomości oraz lokalnych przepisów. Dlatego przed oszacowaniem wysokości podatku warto sprawdzić uchwałę obowiązującą w konkretnej gminie.

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Kiedy podwyżki wejdą w życie?

Nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Ministerstwo Finansów i Gospodarki ogłosiło już limity na kolejny rok, dlatego samorządy mogą uwzględnić je przy ustalaniu lokalnych opłat. Nie oznacza to jednak, że wszyscy właściciele nieruchomości zapłacą wyższy podatek dokładnie w tej samej wysokości.

Decyzja należy do rad gmin, które ustalają stawki w drodze uchwał. Nie mogą one przekroczyć limitów określonych przez ministra, ale mają możliwość przyjęcia niższych kwot. To oznacza, że wysokość podatku może różnić się między miejscowościami, nawet w przypadku nieruchomości o takim samym metrażu i przeznaczeniu.

Właściciele nieruchomości powinni zatem śledzić komunikaty swoich urzędów gmin i miast oraz sprawdzać uchwały dotyczące podatku od nieruchomości na 2027 rok. Dopiero po ustaleniu lokalnych stawek będzie można precyzyjnie obliczyć, ile wyniesie należność za mieszkanie, garaż czy działkę. Podane przez ministerstwo limity wskazują maksymalną możliwą wysokość opodatkowania, a nie obowiązkową kwotę dla każdego podatnika.

Warto też pamiętać, że podatek od nieruchomości jest daniną lokalną, a więc wpływy z niego zasilają budżety samorządów. To właśnie gminy odpowiadają za ustalenie stawek i pobór należności. Przed nadejściem nowego roku warto więc sprawdzić, czy rada gminy zdecydowała się na podwyżkę i jakie zasady będą obowiązywać od stycznia 2027 roku.

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Źródło: INFOR
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