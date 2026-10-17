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Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

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17 października 2026, 07:22
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

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Wystarczy telefon, kilka kliknięć i można załatwić sprawę, która jeszcze niedawno oznaczała wizytę w urzędzie skarbowym, wypełnianie papierowych dokumentów i czekanie na odpowiedź. Fiskus coraz śmielej przenosi swoje usługi do smartfonów, a niedawna aktualizacja, o których ciągle nie wszyscy wiedzą mobilnego e-Urzędu Skarbowego przynosi kolejne zmiany. Nowe formularze, funkcje dla przedsiębiorców i udogodnienia dla pełnomocników to jednak nie wszystko

Urząd skarbowy w telefonie. Coraz mniej spraw wymaga wizyty

Kontakt z fiskusem nie musi już oznaczać osobistej wizyty w urzędzie. Administracja skarbowa konsekwentnie rozwija elektroniczne usługi, a mobilny e-Urząd Skarbowy staje się jednym z narzędzi, które mają ułatwić podatnikom załatwianie codziennych formalności.

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Początkowo aplikacja była skierowana przede wszystkim do osób fizycznych. Z czasem jej możliwości znacznie się jednak rozszerzyły. Teraz z dostępnych rozwiązań mogą korzystać także przedsiębiorcy, spółki, fundacje i stowarzyszenia. To oznacza, że coraz więcej spraw można załatwić bez uruchamiania komputera, a nawet bez wychodzenia z domu. Ministerstwo Finansów zapowiada dalszy rozwój aplikacji. Kierunek jest jasny: więcej usług dostępnych online, mniej formalności i szybszy kontakt z administracją skarbową.

Zwrot podatku, deklaracje i zaświadczenia. Co można zrobić przez aplikację?

Mobilny e-Urząd Skarbowy daje dostęp do wielu informacji i usług związanych z rozliczeniami podatkowymi. Za jego pomocą można sprawdzić swoje rozliczenia, zweryfikować status zwrotu podatku oraz przejrzeć historię złożonych deklaracji.

Na tym możliwości się nie kończą. Mozna również przesyłać deklaracje podatkowe, składać wnioski o wydanie zaświadczeń i odbierać dokumenty przekazywane przez urząd skarbowy.

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Ważne jest także to, że do korzystania z tych usług nie zawsze potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Dokumenty można przekazywać bezpośrednio do administracji skarbowej, a historia prowadzonych spraw pozostaje dostępna w systemie. Dzięki temu część formalności, które wcześniej wymagały więcej czasu i zaangażowania, można dziś załatwić z poziomu telefonu.

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Trzy nowe formularze. Fiskus rozszerza ofertę usług

Ostatnia aktualizacja mobilnego e-Urzędu Skarbowego przyniosła kolejne formularze dostępne w formie kreatorów. System prowadzi użytkownika przez poszczególne etapy wypełniania dokumentu, co ma ułatwić jego przygotowanie i ograniczyć ryzyko pomyłek. Aby korzystać z elektronicznej korespondencji w ramach tych usług, należy wcześniej wyrazić zgodę na e-Korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym.

Jedną z nowości jest formularz ORD-IN, który służy do składania wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Dzięki niej podatnik może uzyskać oficjalne stanowisko dotyczące konkretnej sytuacji podatkowej lub planowanego działania. Wnioski trafiają do Krajowej Informacji Skarbowej.

Kolejnym rozwiązaniem jest formularz WN-CFR, przeznaczony do uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej. Dokument ten może mieć szczególne znaczenie dla osób i przedsiębiorców prowadzących działalność międzynarodową. Potwierdza rezydencję podatkową, co może być istotne przy stosowaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z nowych formularzy mogą korzystać osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz ich pełnomocnicy, w tym doradcy podatkowi.

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Na zmianach korzystają również przedsiębiorcy

Jedną z praktycznych nowości jest funkcja „Forma opodatkowania”, dzięki której można sprawdzić, jaka forma opodatkowania działalności została zarejestrowana w bazie Krajowej Administracji Skarbowej. System udostępnia informacje dotyczące lat 2025 i 2026. Użytkownik może także przejść bezpośrednio do formularza umożliwiającego zmianę formy opodatkowania.

Z tym rozwiązaniem wiąże się oświadczenie INF-FO, przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, również w formie spółek. Dokument można złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika.

To szczególnie przydatna funkcja dla tych, którzy chcą zweryfikować dane dotyczące swojej działalności bez konieczności kontaktowania się z urzędem.

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e-Urząd Skarbowy działa przez całą dobę

Jedną z największych zalet elektronicznej obsługi podatników jest dostępność. Z e-Urzędu Skarbowego można korzystać przez 24 godziny na dobę, bez dopasowywania się do godzin pracy urzędu. System jest dostępny zarówno na stronie internetowej podatki.gov.pl, jak i w aplikacji mobilnej. Dzięki temu podatnicy mogą wybrać sposób korzystania z usług, który najbardziej im odpowiada.

Fiskus stopniowo przenosi kolejne procedury do internetu, a ostatnie zmiany pokazują, że cyfryzacja obejmuje nie tylko podstawowe rozliczenia osób fizycznych, ale również sprawy ważne dla przedsiębiorców i organizacji. Warto więc sprawdzić, jakie funkcje są już dostępne w aplikacji. Możliwe, że sprawę, która dotąd kojarzyła się z dokumentami, urzędowym okienkiem i czekaniem, da się załatwić kilkoma kliknięciami na ekranie smartfona.

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Źródło: INFOR
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Infor.pl
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Wystarczy telefon, kilka kliknięć i można załatwić sprawę, która jeszcze niedawno oznaczała wizytę w urzędzie skarbowym, wypełnianie papierowych dokumentów i czekanie na odpowiedź. Fiskus coraz śmielej przenosi swoje usługi do smartfonów, a niedawna aktualizacja, o których ciągle nie wszyscy wiedzą mobilnego e-Urzędu Skarbowego przynosi kolejne zmiany. Nowe formularze, funkcje dla przedsiębiorców i udogodnienia dla pełnomocników to jednak nie wszystko
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