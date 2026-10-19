Dostał zgodę skarbówki, skorzystał z ulgi i… wpadł w kłopoty. Jak to możliwe?!

Najpierw zapytał fiskusa, czy może skorzystać z ulgi. Otrzymał pozytywną interpretację indywidualną i dopiero wtedy rozliczył podatek. Wydawało się, że sprawa jest zamknięta. Cztery lata później urząd skarbowy niespodziewanie poprosił go o korektę zeznania i usunięcie odliczenia. Wystarczył krótki e-mail, żeby Tomasz znów musiał wrócić do sprawy, którą uważał za dawno załatwioną. Gdy jednak poprosił o wskazanie podstawy prawnej, odpowiedź urzędu okazała się zupełnie inna. Jak to możliwe, że najpierw podatnik dostaje informację o konieczności oddania ulgi, a później dowiaduje się, że żadna korekta nie jest potrzebna?

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Najpierw fotowoltaika, później klimatyzacja. Wszystko chciał zrobić zgodnie z przepisami

Historia Tomasza, którego nazwisko pozostaje do wiadomości redakcji, zaczęła się w 2021 roku. Właśnie wtedy zainwestował w instalację fotowoltaiczną. Kilka miesięcy później, w październiku, zamontował w swoim domu klimatyzację, która miała służyć nie tylko do chłodzenia pomieszczeń, ale również do ogrzewania.

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Nie była to pojedyncza jednostka. W budynku zamontowano sześć jednostek wewnętrznych. Tomasz chciał sprawdzić, czy zastosowane przez niego rozwiązanie można potraktować podobnie jak powietrzną pompę ciepła i czy poniesione wydatki kwalifikują się do odliczenia w ramach ulgi podatkowej.

Nie zamierzał jednak samodzielnie interpretować przepisów i ryzykować, że popełni błąd. W 2022 roku postanowił zwrócić się do skarbówki z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Zależało mu na uzyskaniu odpowiedzi dotyczącej dokładnie takiej instalacji, jaką miał w swoim domu.

Podał modele urządzeń i zużycie energii. Chciał mieć pewność

Tomasz podkreśla, że we wniosku nie ograniczył się do ogólnego opisu inwestycji. Przedstawił szczegóły, które miały znaczenie dla oceny jego sytuacji. – Podałem dokładną liczbę zamontowanych jednostek i ich modele. Przedstawiłem również dane dotyczące zużycia energii. Porównałem okres od października 2021 roku do lutego 2022 roku z wcześniejszymi latami, kiedy mój dom był ogrzewany gazem. Chodziło mi o jedno. Chciałem uzyskać odpowiedź, czy w tej konkretnej sytuacji mogę skorzystać z ulgi.

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8 kwietnia 2022 roku otrzymał pozytywną interpretację indywidualną. Data ma w tej historii kluczowe znaczenie, ponieważ dokument został wydany jeszcze przed złożeniem zeznania podatkowego. Tomasz złożył zeznanie 27 kwietnia 2022 roku i uwzględnił w nim odliczenie. W jego ocenie wszystko odbyło się zgodnie z zasadami. Najpierw przedstawił fiskusowi swoją sytuację, następnie otrzymał oficjalną odpowiedź, a dopiero później rozliczył podatek.

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Trudno się dziwić, że uważał sprawę za zakończoną. Przecież właśnie po to podatnicy występują o indywidualne interpretacje, aby wiedzieć, jak zastosować przepisy w swojej konkretnej sytuacji.

Cztery lata później skarbówka zmieniła zdanie

Przez kolejne lata Tomasz nie miał powodów, by wracać do sprawy. Sytuacja zmieniła się w maju 2026 roku, kiedy otrzymał informację o zmianie interpretacji indywidualnej. Z dokumentu wynikało, że klimatyzacja z funkcją ogrzewania nie może być odliczana w ramach tej ulgi.

Tomasz rozumiał, że zmiana interpretacji może mieć znaczenie dla kolejnych rozliczeń. Nie spodziewał się jednak, że urząd będzie oczekiwał od niego cofnięcia odliczenia dokonanego w zeznaniu złożonym po otrzymaniu wcześniejszej, pozytywnej interpretacji.

Na początku lipca 2026 roku dostał wiadomość ze swojego urzędu skarbowego. Nie było to formalne pismo z rozbudowanym uzasadnieniem. Urząd skontaktował się z nim za pośrednictwem zwykłego e-maila. Treść była krótka: „Dzień dobry, w związku ze zmianą interpretacji indywidualnej bardzo proszę o złożenie korekty zeznania z usunięciem odliczenia klimatyzatora z funkcją grzania.” I na tym koniec. Bez szerszego wyjaśnienia, bez wskazania podstawy prawnej i bez omówienia tego, jakie znaczenie dla rozliczenia Tomasza miała interpretacja wydana w 2022 roku.

„Trochę się zdenerwowałem, bo zrobiłem wszystko, by było OK”

Dla Tomasza wiadomość była kompletnym zaskoczeniem. Przecież nie próbował samodzielnie rozstrzygać wątpliwości podatkowych. Zapytał urząd, przedstawił szczegółowe informacje i zastosował się do uzyskanej odpowiedzi. – Trochę się zdenerwowałem, bo zrobiłem wszystko, by było OK – opowiada.

Nie chciał jednak opierać się wyłącznie na własnym przekonaniu, że urząd nie ma racji. Postanowił jeszcze raz sprawdzić, jakie obowiązki rzeczywiście na nim ciążą. Zadzwonił więc do Krajowej Informacji Skarbowej, przedstawił swoją sytuację, podał daty wydania interpretacji oraz złożenia zeznania podatkowego. Jak relacjonuje, po sprawdzeniu sprawy i konsultacji z ekspertem urzędniczka poinformowała go, że powinien zwrócić ulgę. Miała jednocześnie wskazać, że interpretacja indywidualna chroni go jedynie przed karą i odsetkami.

Nie był przekonany do takiego wyjaśnienia. Jeszcze tego samego dnia jego żona ponownie zadzwoniła do Krajowej Informacji Skarbowej. Tym razem pytanie dotyczyło bezpośrednio ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej. Według relacji Tomasza konsultantka ponownie sprawdziła sprawę i przekazała, że w opisanej sytuacji podatnik korzysta z ochrony, a rozliczenie zostało przeprowadzone prawidłowo.

Dwie rozmowy, ta sama instytucja, a wrażenia zupełnie inne. Tomasz postanowił więc nie poprzestawać na telefonicznych wyjaśnieniach. Chciał uzyskać odpowiedź na piśmie.

Poprosił urząd o podstawę prawną. Wtedy nastąpił zwrot akcji

Tomasz napisał do swojego urzędu skarbowego i poprosił o wskazanie podstawy prawnej, na której oparto prośbę o złożenie korekty. Zapytał również, dlaczego miałby nie korzystać z ochrony wynikającej z indywidualnej interpretacji podatkowej, którą otrzymał przed złożeniem zeznania.

Odpowiedź, którą otrzymał, była zupełnie inna niż wcześniejsza wiadomość. „Jeżeli zeznanie było złożone po interpretacji to korekta nie musi być składana.” W dalszej części e-maila urząd odniósł się bezpośrednio do jego sytuacji. „W dokonanych ustaleniach z Panem i przekazanymi informacjami o doręczeniu interpretacji Urząd nie oczekuję złożenia korekty zeznania PIT za 2021r, zeznanie jest poprawne w związku z korzystaniem z ochrony wynikającej z art. 14k–14m Ordynacji podatkowej” – napisano w mailu.

Tomasz otrzymał więc od urzędu informację, że nie musi składać korekty zeznania za 2021 rok, a jego rozliczenie jest prawidłowe ze względu na ochronę wynikającą z przepisów Ordynacji podatkowej. Innymi słowy, po wcześniejszej prośbie o usunięcie odliczenia urząd poinformował go, że korekta nie jest konieczna.

Najpierw żądanie korekty, później informacja, że nie jest potrzebna

To właśnie ta różnica najbardziej zirytowała Tomasza. Nie chodzi wyłącznie o samą ulgę, ale również o sposób, w jaki został potraktowany. – Najbardziej niezrozumiała jest różnica pomiędzy pierwszą a drugą wiadomością urzędu – mówi.

Jak podkreśla, najpierw otrzymał e-mail z prośbą o usunięcie odliczenia z zeznania. Dopiero kiedy poprosił o wskazanie podstawy prawnej i wyjaśnienie kwestii ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej, urząd przekazał mu, że korekta nie musi być składana, a zeznanie jest prawidłowe. – Jak dodaje, cała ta kuriozalna sytuacja kosztowała go kilka dni nerwów i sporo czasu poświęconego na telefony oraz konsultacje. – Powiem, że ręce opadają. Prawda, że to kpina? – komentuje.

Tomasz zwraca uwagę, że nie każdy podatnik ma czas, wiedzę i determinację, aby sprawdzać stanowisko urzędu, ponownie dzwonić do Krajowej Informacji Skarbowej i domagać się podstawy prawnej. Jego zdaniem część osób mogłaby po prostu wykonać polecenie i oddać pieniądze, nawet jeśli w ich sytuacji nie byłoby to konieczne. – Nie wierzę, że urząd skarbowy nie ma informacji o doręczeniu mojej interpretacji indywidualnej, bo była wysłana przez ePUAP. Obstawiam, że wiele osób podda się w takiej sytuacji i dokona zwrotu – mówi.

Słowa "przepraszam" też nie usłyszał

Tomasz ma zastrzeżenia nie tylko do samej prośby o korektę zeznania, ale również do sposobu komunikacji ze strony urzędu. Jak relacjonuje, próbował wyjaśnić sprawę także z naczelnikiem swojego urzędu skarbowego. Miał się z nim skontaktować kierownik odpowiedniego działu. Jak twierdzi Tomasz, do rozmowy jednak nie doszło, a zapowiedziany kontakt nie nastąpił.

Podkreśla również, że pierwsza wiadomość przyszła zwykłym e-mailem i nie zawierała wyjaśnienia podstawy prawnej ani informacji dotyczących ochrony, którą mógł obejmować dokument wydany cztery lata wcześniej. – Słowa „przepraszam” też nie usłyszałem – mówi.

Dla niego cała sytuacja jest przykładem tego, jak bardzo stresujące mogą być kontakty z administracją skarbową, nawet wtedy, gdy podatnik stara się postępować zgodnie z przepisami i wcześniej pyta urząd o właściwy sposób rozliczenia. – Ja nie chcę takich urzędów i urzędników – podsumowuje.

Jak do sprawy odnosi się Ministerstwo Finansów?

Perypetie naszego czytelnika nie tylko zrelacjonowaliśmy w mailu przesłanym do biura prasowego ministerstwa. Zadaliśmy też konkretne pytania. Oto, jakie otrzymaliśmy wyjaśnienia

Czy w opisanej sytuacji podatnik, który otrzymał pozytywną interpretację indywidualną 8 kwietnia 2022 r., a następnie 27 kwietnia 2022 r. złożył zeznanie, korzystając z tej interpretacji, jest objęty ochroną wynikającą z art. 14k–14m Ordynacji podatkowej?

- W opisanej sytuacji podatnik, który otrzymał pozytywną interpretację indywidualną 8 kwietnia 2022 r., a następnie 27 kwietnia 2022 r. złożył zeznanie, w którym zastosował się do tej interpretacji, jest objęty ochroną wynikającą z art. 14k–14m Ordynacji podatkowej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Przepis art. 14k Ordynacji podatkowej wprowadza zasadę nieszkodzenia, zgodnie z którą zastosowanie się przez dany podmiot do interpretacji indywidualnej, przed określonym zdarzeniem, nie może rodzić po stronie tego podmiotu negatywnych konsekwencji.

Zasada ta odnosi się do sytuacji, w której zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się przez podatnika do interpretacji indywidualnej. W takim przypadku podatnik nie powinien ponosić odpowiedzialności karnej skarbowej, a w postępowaniu podatkowym organ prowadzący to postępowanie powinien uwzględnić fakt udzielenia wadliwej interpretacji.

Zakres ochrony z tytułu zastosowania się do interpretacji indywidualnej jest zależny od tego czy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji wystąpiły przed czy po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Czy późniejsza zmiana interpretacji indywidualnej może powodować obowiązek skorygowania zeznania podatkowego za okres, w którym podatnik zastosował się do pierwotnej, pozytywnej interpretacji?

- W opisanej sytuacji, późniejsza zmiana interpretacji indywidualnej nie wywołuje skutków wobec podatnika za okres poprzedzający doręczenie mu zmienionej interpretacji, a co za tym idzie nie powoduje obowiązku skorygowania zeznania podatkowego za okres, w którym podatnik zastosował się do pierwotnej, pozytywnej interpretacji.

W myśl art. 14 m § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie sprawy podatkowej oraz jeśli skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Jak dokładnie należy rozumieć ochronę wynikającą z art. 14k–14m Ordynacji podatkowej w przypadku zmiany interpretacji indywidualnej? Czy ochrona obejmuje wyłącznie brak sankcji, odsetek i odpowiedzialności podatnika, czy może również oznaczać brak obowiązku zwrotu kwoty odliczonej na podstawie pierwotnej interpretacji?



- Ochrona wynikająca z art. 14k–14m Ordynacji podatkowej w przypadku zmiany interpretacji indywidualnej obejmuje brak odpowiedzialności karnoskarbowej, nienaliczanie odsetek za zwłokę, jak również zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji.

Zakres ochrony z tytułu zastosowania się do interpretacji indywidualnej jest zależny od tego czy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji wystąpiły przed czy po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

W opisanym przypadku, podatnik nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej wcześniej nadpłaty (zwolnienie z zapłaty podatku), nie będą naliczane odsetki od zaległości oraz nie będą wszczynane postępowania kks.

Na podstawie art. 14 m § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku. Zwolnienie to w przypadku podatku rocznego obejmuje okres do końca roku podatkowego, w którym doręczono zmienioną interpretację.

Czy w opisanym przypadku urząd skarbowy miał podstawę do zwrócenia się do podatnika o złożenie korekty zeznania i usunięcie odliczenia? Jeśli tak, to proszę o wskazanie podstawy prawnej oraz wyjaśnienie, jak należy ją pogodzić z ochroną wynikającą z art. 14k–14m Ordynacji podatkowej?

Ministerstwo Finansów nie wypowiada się na temat indywidualnych sporów organów z podatnikami. Rozstrzyganie tych sporów odbywa się w sposób przewidziany prawem (przepisy Ordynacji podatkowej i Prawa o postępowaniu przez sądami administracyjnymi).

Czy urząd skarbowy może zwracać się do podatnika o złożenie korekty zeznania podatkowego za pomocą zwykłej wiadomości e-mail, bez formalnego pisma doręczonego podatnikowi w przewidzianym prawem trybie?

Organ podatkowy może zwrócić się do podatnika o złożenie korekty zeznania podatkowego w innym trybie, niż pisemne wezwanie. Taką możliwość dają przepisy art. 160 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym wezwania można dokonać telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności, z podaniem danych wymienionych w art. 159 § 1 i 1a tej ustawy.

Przy dzisiejszym stopniu informatyzacji, zarówno podatnicy jak i organy podatkowe wybierają tę formę załatwiania spraw z uwagi na prostszą formę, wygodę i szybkość komunikacji.

Czy wiadomość e-mail o treści: „w związku ze zmianą interpretacji indywidualnej bardzo proszę o złożenie korekty zeznania z usunięciem odliczenia klimatyzatora z funkcją grzania” może być traktowana jako formalne wezwanie podatnika do dokonania korekty?

Jeżeli, zacytowana wiadomość e-mail, skierowana do podatnika, stanowi całą przekazaną treść (nie mamy takiej wiedzy) to nie może być traktowana jako formalne wezwanie, bowiem nie zawiera elementów wymienionych w art. 159 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Czy Ministerstwo Finansów lub Krajowa Administracja Skarbowa mają wytyczne dotyczące sposobu komunikowania podatnikom informacji o zmianie interpretacji indywidualnej, w szczególności w sytuacji, gdy zmiana nie powinna pozbawiać podatnika ochrony za okres, w którym zastosował się on do wcześniejszej interpretacji?

Zakres i zasady funkcji ochronnej wynikają wprost z przepisów Ordynacji podatkowej, kwestia ta jest zatem uregulowana na poziomie ustawowym. Jednocześnie informujemy, że dokonane przez Szefa KAS zmiany interpretacji indywidualnych w sprawie ulgi termomodernizacyjnej w związku z montażem klimatyzacji z funkcją ogrzewania, będące przedmiotem zapytania, zawierają pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji, przewidzianej w przepisach Ordynacji podatkowej.

Jak powinien postąpić podatnik, który otrzyma od urzędu skarbowego żądanie korekty zeznania, mimo że uważa, iż korzysta z ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej?

Podatnik powinien przedstawić swoje stanowisko w odpowiedzi na wezwanie organu podatkowego.

Czy Krajowa Informacja Skarbowa dysponuje wytycznymi dotyczącymi informowania podatników o skutkach zmiany interpretacji indywidualnej? Czy w opisanej sytuacji prawidłowa jest informacja, że interpretacja chroni podatnika jedynie przed karą i odsetkami, ale nie przed obowiązkiem zwrotu odliczonej kwoty?

Zakres i zasady funkcji ochronnej wynikają wprost z przepisów Ordynacji podatkowej, kwestia ta jest zatem uregulowana na poziomie ustawowym. Jednocześnie informujemy, że dokonane przez Szefa KAS zmiany interpretacji indywidualnych w sprawie ulgi termomodernizacyjnej w związku z montażem klimatyzacji z funkcją ogrzewania, będące przedmiotem zapytania, zawierają pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji, przewidzianej w przepisach Ordynacji podatkowej.

Czy Ministerstwo Finansów zna przypadki, w których urzędy skarbowe wzywały podatników do korekty zeznań i zwrotu ulg lub odliczeń pomimo wcześniejszego zastosowania się przez nich do pozytywnej interpretacji indywidualnej?

Tak, znane są nam sytuacje które dotyczyły – co do zasady – sporów odnośnie zgodności stanu faktycznego ze stanem opisanym przez podatnika we wniosku o interpretację indywidualną. Natomiast nie posiadamy danych statystycznych na temat działań organów podatkowych w sprawach dotyczących weryfikacji dokonanych odliczeń pomimo wcześniejszego zastosowania się przez podatników do pozytywnej interpretacji indywidualnej.

Czy MF może jednoznacznie wyjaśnić, czy w opisanym przypadku podatnik powinien zachować odliczenie dokonane w zeznaniu za 2021 r., czy też powinien je skorygować i zwrócić wynikającą z tego kwotę?

Rozstrzyganie tych sporów odbywa się w sposób przewidziany prawem (przepisy Ordynacji podatkowej i Prawa o postępowaniu przez sądami administracyjnymi).

Jeżeli stanowisko urzędu skarbowego przekazane podatnikowi początkowo było błędne, czy istnieje procedura pozwalająca podatnikowi na uzyskanie formalnego potwierdzenia, że nie ma obowiązku dokonywania korekty?

Ordynacja podatkowa zawiera niezbędne gwarancje procesowe w ramach postępowania podatkowego (również odwoławczego) umożliwiające podatnikowi dochodzenie swoich praw.

Postępowania organów podatkowych mają być zgodne z zasadami ogólnymi wynikającymi z Rozdziału 1 Działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Ponadto podatnik może dochodzić swoich praw w ramach postępowania podatkowego, w tym odwoławczego.

Czy ministerstwo może odnieść się również do kwestii jakości komunikacji urzędu skarbowego z podatnikiem w opisanej sytuacji? Czy wysyłanie informacji o konieczności korekty, która następnie okazuje się niezasadna, jest zgodne ze standardami obsługi podatnika obowiązującymi w KAS?

Do ustawowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) należy zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. Kluczowym elementem realizacji tego zadania jest rzetelna, a więc zgodna z obowiązującymi przepisami prawa informacja o sprawach podatkowych udzielana klientom KAS.