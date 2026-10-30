Te wydatki też można odliczyć od podatku. Mało kto wie o tej uldze. Chodzi o naprawdę duże pieniądze. Urząd skarbowy to potwierdza

Klimatyzacja w mieszkaniu, prysznic bez progu, antypoślizgowe płytki, a nawet wymiana pieca. Ulga rehabilitacyjna nie ogranicza się do leków, wizyt u specjalistów i zakupu sprzętu medycznego. Osoby z niepełnosprawnością mogą odliczyć również wydatki na dostosowanie mieszkania do swoich potrzeb. Nie wystarczy jednak sama faktura. Trzeba jeszcze wykazać, że poniesiony koszt ma związek z niepełnosprawnością.

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Nie tylko leki i sprzęt medyczny

Osoby z niepełnosprawnością mogą pomniejszyć dochód w zeznaniu podatkowym o określone wydatki poniesione w związku ze swoim stanem zdrowia, podaje Prawo.pl. Podstawą do skorzystania z tej preferencji jest art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, który określa katalog wydatków uprawniających do odliczenia.

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Część z nich podlega limitom. Dotyczy to między innymi wydatków na leki czy używanie samochodu osobowego. Inaczej jest w przypadku kosztów związanych z przystosowaniem mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W takim przypadku można odliczyć faktycznie poniesione wydatki, o ile spełniają ustawowe warunki.

– Katalog jest dość szeroki i mieszczą się w nim wydatki, które co do zasady nie kojarzą się z rehabilitacją, ale mają ułatwić osobie niepełnosprawnej codzienne funkcjonowanie. Co ważne, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza korzystne dla podatników rozwiązania – mówi na łamach prawo.pl Grzegorz Grochowina, szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce.

Klimatyzacja w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Fiskus wskazał warunek

Jak pisze serwis, przykładem jest interpretacja indywidualna z 24 września 2026 r., dotycząca mężczyzny posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i cierpiącego na wielonaczyniową chorobę wieńcową. Lekarz zalecił mu przebywanie w warunkach zapewniających odpowiednią temperaturę. Podatnik chciał więc wiedzieć, czy może odliczyć od dochodu wydatki na zakup i montaż klimatyzacji w mieszkaniu.

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Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) uznał, że taki wydatek może kwalifikować się do ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ poprawia warunki funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania.

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Nie oznacza to jednak, że zakup klimatyzacji automatycznie daje prawo do odliczenia. Istotne jest wykazanie związku między wydatkiem a niepełnosprawnością. Prawo.pl przytacza wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej.

– Osoba niepełnosprawna może odliczyć poniesiony wydatek niezależnie od tego, jakie schorzenie jest podstawą wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Warunkiem jest wykazanie związku pomiędzy tym wydatkiem a niepełnosprawnością, w taki sposób, by organy podatkowe mogły uznać, że został on poniesiony w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz że pomiędzy rodzajem poniesionego wydatku a niepełnosprawnością istnieje ścisły związek, np. okazując zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę stosownie do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej – wyjaśnił dyrektor KIS.

To właśnie ten związek ma kluczowe znaczenie. Sam fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nie przesądza jeszcze o możliwości odliczenia każdego wydatku na wyposażenie czy remont mieszkania.

Remont łazienki i prysznic bez progu. Te wydatki również mogą podlegać odliczeniu

Kolejnym przykładem jest interpretacja indywidualna z 26 sierpnia 2026 r. W tej sprawie KIS zgodził się, że wydatki na przystosowanie łazienki mogą zostać objęte ulgą rehabilitacyjną. Sprawa dotyczyła kobiety posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, która kupiła mieszkanie w stanie deweloperskim. Chciała uwzględnić w rozliczeniu podatkowym koszty zakupu antypoślizgowych płytek, kabiny prysznicowej bez progu oraz armatury.

Znaczenie miało to, że planowane rozwiązania służyły dostosowaniu pomieszczenia do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W takich sytuacjach prace remontowe i zakup wyposażenia mogą mieć charakter nie tylko estetyczny, lecz przede wszystkim funkcjonalny.

Nie jest to zresztą pierwsza sytuacja, w której fiskus zaakceptował odliczenie wydatków na dostosowanie łazienki. Wcześniejsze interpretacje potwierdzały możliwość uwzględnienia kosztów zastąpienia wanny kabiną prysznicową, a także zakupu materiałów i montażu urządzeń sanitarnych.

Wymiana pieca i fotowoltaika. Nie tylko prace w łazience

Katalog wydatków, które mogą zostać uznane za związane z niepełnosprawnością, nie kończy się na dostosowaniu łazienki. W przeszłości fiskus zaakceptował również odliczenie kosztów instalacji fotowoltaicznej oraz wymiany pieca.

Nie oznacza to jednak, że każda modernizacja mieszkania lub domu daje prawo do skorzystania z ulgi. Podatnik musi być w stanie wykazać, że konkretny wydatek został poniesiony w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i spełnia warunki określone w przepisach.

Dlatego przed uwzględnieniem kosztów remontu w zeznaniu podatkowym warto ocenić nie tylko rodzaj wykonanych prac, ale również ich uzasadnienie. W razie wątpliwości znaczenie może mieć dokumentacja medyczna wskazująca, dlaczego dane rozwiązanie jest potrzebne.

Jak udokumentować wydatki? Sama faktura może nie wystarczyć

Osoby korzystające z ulgi rehabilitacyjnej powinny zachować dowody poniesionych kosztów. Mogą to być faktury, rachunki oraz potwierdzenia przelewów.

W przypadku wydatków na remont lub wyposażenie mieszkania warto również zadbać o dokumenty potwierdzające ich związek z niepełnosprawnością. W razie kontroli pomocne może być zaświadczenie lekarskie wystawione przez specjalistę, uwzględniające stan zdrowia danej osoby i uzasadniające potrzebę zastosowania określonych rozwiązań.

W praktyce oznacza to, że podatnik powinien umieć wyjaśnić, dlaczego zdecydował się na konkretny zakup lub remont i w jaki sposób ma on ułatwić mu codzienne funkcjonowanie. Im wyraźniejszy związek między wydatkiem a niepełnosprawnością, tym łatwiej uzasadnić prawo do odliczenia.

Nie każdy zakup można odliczyć. Fiskus zakwestionował laptop i pojazdy

Nie wszystkie wydatki ponoszone z myślą o osobie z niepełnosprawnością spotykają się z akceptacją organów podatkowych.

W sprawie dotyczącej laptopa wykorzystywanego przez dziecko z zespołem Aspergera fiskus uznał, że ułatwianie nauki i kontaktów z innymi osobami nie wystarcza do przyznania prawa do ulgi. Zakwestionowano również odliczenie wydatków na skuter trójkołowy oraz hulajnogę elektryczną z siodełkiem.

Przykłady te pokazują, że nie wystarczy argument, iż dany zakup jest przydatny albo poprawia komfort życia. Konieczne jest spełnienie warunków określonych w ustawie i wykazanie związku wydatku z niepełnosprawnością.

Dlatego przed rozliczeniem ulgi rehabilitacyjnej warto sprawdzić, czy dany koszt mieści się w ustawowym katalogu i czy można odpowiednio udokumentować jego cel. W przypadku klimatyzacji, remontu łazienki czy innych prac dostosowujących mieszkanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością właśnie to uzasadnienie może przesądzić o możliwości odliczenia.