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Podatek od darowizny może wywrócić Trybunał Konstytucyjny. Zniknąłby wymóg przelewu od darczyńcy

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22 października 2026, 06:37
[Data aktualizacji 22 października 2026, 10:49]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Sędziowie NSA pytają sędziów TK o dyskryminację gotówki w darowiznach. TK może wywrócić podatki w darowiznach
Darowizna gotówki z reki do ręki i dopiero potem do banku. I tak jak dziś bez podatku. Od ojca do syna. Od mamy do brata. Od babci do wnuczki
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Tysiące osób „popłynęło” na podatku od darowizny w tym sensie, że musieli go zapłacić, choć mają oczywiste i proste zwolnienie podatkowe. Skala błędów podatników jest tak duża, że sędziowie NSA postanowili interweniować. I teraz czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, czy to, co wymyślił wiele lat temu ustawodawca w darowiznach, jest zgodne z Konstytucją RP. W zasadzie nie da się źle przeprowadzić darowizny i nie uzyskać zwolnienia, bo jest to zwolnienie z tytułu pokrewieństwa. Nie ma limitów kwotowych, nie ma ukrytych warunków. Prostymi i podstawowymi warunkami są: 1) pokrewieństwo, 2) wpłata na konto i 3) zawiadomienie skarbówki o darowiźnie w przyzwoitym (w sensie: długim) terminie ustawowym 6 miesięcy. Tyle teoria, że nie da się zepsuć darowizny i stracić oczywistego zwolnienia podatkowego. Bo praktyka dowodzi seryjnych zwycięstw fiskusa w bitwie o podatek od darowizny. Narzędziem zwycięstw fiskusa są błędy podatników przy wpłacie podarowanych pieniędzy na konto – można to zrobić tylko w jeden sposób, a życie przyniosło wiele wariantów takich wpłat, które ostatecznie powodują konieczność zapłaty podatku, który naprawdę jest podatkiem, którego nie powinien nikt od darowizn rodzinnych płacić.

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Co to jest darowizna bezpośrednia (daje zwolnienie) i pośrednia (nie daje zwolnienia od podatku od darowizn)

Darowizna bezpośrednia - matka przelewa 134 000 zł na konto obdarowanej córki - jest zwolnienie w podatku,

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Darowizna pośrednia - matka wręcza córce 134 000 zł,a ta sama sobie wpłaca pieniądze na konto - nie ma zwolnienia od podatku (dotyczy także sytuacji przekazania 134 000 zł w banku w obecności pracowników banku jako świadkowie)

Darowizny pośrednie w podatku od spadku i darowizn zależą od TK

Pod tym linkiem mamy dokumenty w aktach tej sprawy w TK.

Sędziowie TK podejmą decyzję co do zgodności z Konstytucją przepisów o zwolnieniu od podatku darowizny w sprawie darowizny 497 000 zł. Taką sprawę skierował do nich NSA w trybie - postanowienie NSA z 2026-02-17 (III FSK 1252/24) link do uzasadnienia Dlaczego sędziowie NSA stawiają pytania o zgodność z Konstytucją RP? Chodzi o sytuację, kiedy rodzic poszli do banku i tam przekazali córce prawie 500 000 zł, a córka wpłaciła je na swoje konto. Przy tej wpłacie byli obecni zarówno córka jak i rodzice. W tytule potwierdzenia wpłaty gotówkowej córka wpisała: "wpłata".

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Jest to klasyczna sytuacja powodująca utratę prawa do zwolnienia z podatku od darowizny według obecnej interpretacji przepisów przez fiskusa. Nie wiadomo za bardzo dlaczego zwolnienie od podatku (całkowite) daje przelew od rodziców 500 000 zł na konto bankowe córki. A takiego zwolnienia nie daje wręczenie 500 000 zł w banku przez rodziców swojemu dziecku (w obecności pracowników banku) i natychmiastowa wpłata tej kwoty przez córkę na jej konto.

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Wytłumaczenie fiskusa wszyscy znamy - musi być wpłata 500 000 zł z konta rodziców na konto córki, aby nie było zeznań i oświadczeń o fikcyjnych darowiznach w postępowaniach o 75-procentowy podatek od darowizn.

Przykład

Organy podatkowe twierdzą, że podatniczka kupiła mieszkanie warte 500 000 zł z pieniędzy z „szarej strefy”. Wygranie tej sprawy przez fiskusa oznacza podatek 75% od 500 000 zł, czyli aż 375 000 zł. Podatniczka przedkłada więc oświadczenie od rodziców, że otrzymała od nich taką darowiznę 4 lata temu i przetrzymywała te pieniądze w domu w skrytce (a nie na koncie bankowym).

I takich sytuacji jak w przykładzie obawia się fiskus domagając się, aby darowizny dające zwolnienia podatkowe przechodziły pełną ścieżkę przekazania od darczyńcy do obdarowanego przez system bankowy.

NSA ma poważne wątpliwości, czy obecna sytuacja jest zgodna z Konstytucją RP

Jednak na samym wstępie NSA (kierując pytanie do TK) odrzucił argument, że wymóg prawny, aby rodzice przelali 500 000 zł na konto córki ma zapobiegać fikcyjnym darowiznom. Państwo (i jego dochody podatkowe) zabezpiecza bowiem art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Przepis stanowi:

Podstawa prawna

Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Jest więc już zabezpieczenie dla fiskusa przed fikcyjnymi darowiznami.

Naruszenie zasady równości - zobaczymy, czy TK potwierdzi pogląd sędziów NSA

Zasada równości jest tu naruszona - sposób przekazania środków pieniężnych będących przedmiotem umowy darowizny nie może stanowić kryterium skorzystania ze zwolnienia podatkowego osób najbliższych. Obdarowany, który otrzymał darowiznę przelewem od darczyńcy (forma bezgotówkowa) oraz ten, który najpierw otrzymał środki pieniężne w gotówce, a następnie udokumentował ich wpłatę na rachunek, to podmioty, które charakteryzują się tą samą cechą prawnie relewantną. Osoby te powinny być traktowane - w świetle Konstytucji RP - tak samo przez przepisy podatkowe. A tak nie jest. I nad tym pochyli się Trybunał Konstytucyjny.

Naruszenie zasady proporcjonalności i zasady ochrony rodziny (według sędziów NSA)

Ci mają taki pogląd w tej sprawie:

"Należy uznać, że art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., narusza zasadę proporcjonalności poprzez zastosowanie środka nadmiernie dolegliwego w stosunku do zamierzonego celu, a także pozostaje niezgodny z konstytucyjnym obowiązkiem ochrony rodziny, prowadząc do nieuzasadnionego ograniczenia preferencji podatkowych przewidzianych dla najbliższych członków rodziny."

Kiedy fiskus żąda podatku od darowizny bo niewłaściwa forma wpłaty na konto

Mamy art. 4a. ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Podstawa prawna

Zwalnia się od podatku darowiznę gotówki przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę m.in. pod warunkiem udokumentowania ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Jedyny wariant dający prawo do zwolnienia z podatku od darowizny to przelew np. ojca (darczyńca) np. 200 000 zł (darowizna) na konto bankowe syna (obdarowany).

Wydaje się, że nie można inaczej przeprowadzić darowizny, ale praktyka jest inna. Wydaje mi się, że są następujące (błędne) formy darowizny między członkami rodziny:

  1. ojciec wpłaca 200 000 zł na konto bankowego syna w czasie bezpośredniej wizyty w banku
  2. ojciec przekazuje 200 000 zł synowi w gotówce

= utrata zwolnienia, według przepisów trzeba zapłacić podatek od darowizny

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Postanowienie NSA kierujące pytanie prawne do TK w sprawie przesłanek stosowania zwolnienia od podatku od darowizny

Postanowienie NSA z 2026-02-17 (III FSK 1252/24) link do uzasadnienia

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:

  1. Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Stachurski,
  2. Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz,
  3. Sędzia NSA Anna Dalkowska (sprawozdawca),
  4. Protokolant starszy inspektor sądowy Agata Grabowska

Rozstrzygnięcie:

(...) po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2026 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 r. sygn. akt III SA/Wa 846/24 w sprawie ze skargi D. F. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2024 r. nr 1401-IOM.4104.322.2023.4/EO w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia:

1) na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2393) przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne:

1) "Czy art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2024 r., poz. 1837 z późn. zm.) jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 w zw. z art. 64 ust. 3 oraz z art. 71 w zw. z art. 18 Konstytucji RP.";

2) na podstawie art. 42 pkt 4 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) oraz § 56 ust. 1 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2020 r. Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 805) zgłosić́ udział Naczelnego Sądu Administracyjnego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętym niniejszym pytaniem prawnym oraz zawiesić́ postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

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Źródło: INFOR
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