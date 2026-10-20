Jeden szczegół przesądza o tym, że córka musi zapłacić podatek, gdy udziela pożyczki ojcu [WSA]

Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega szereg czynności, w tym umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku czy umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Tak samo, jak w przypadku innych podatków, również na gruncie ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawodawca przewidział szereg zwolnień od niego, w tym dla pożyczek w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami z tzw. zerowej grupy podatkowej na gruncie podatku od spadków i darowizn, w wysokości przekraczającej kwotę 36 120 zł, pod warunkiem:

1) złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego,

2) udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.

I choć zasady te mogłyby wydawać się jasne, to jednak praktyka jak zwykle bywa bardziej skomplikowana, a pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi rodzą się w omawianym zakresie spory.

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Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba spełnić warunki

W jednej z tego typu spraw w dniu 10 września 2026 r. wydał wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 94/26). Sprawa dotyczyła zamierzającego zaciągnąć pożyczkę pieniężną od córki. Pochodzące z niej środki miały zostać przeznaczone w całości na spłatę zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych, wobec organów administracji publicznej). Ponieważ ojciec nie posiadał rachunku bankowego, środki nie mogły zostać przekazane na jego rachunek, a córka zamierzała przekazać je bezpośrednio na rachunek właściwego podmiotu publicznego, na poczet zobowiązania obciążającego ojca. Strony miały przy tym zawrzeć umowę pożyczki w formie pisemnej. Nabrały jednak wątpliwości czy w takiej sytuacji pożyczka udzielona przez córkę ojcu i przekazana bezpośrednio na rachunek podmiotu publicznego w związku ze spłatą zobowiązań publicznoprawnych rodzica, będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem ojca, który złożył w tym zakresie wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, tak powinno być. Organ podatkowy nie zgodził się jednak z takim stanowiskiem, a w wydanej interpretacji wskazał, że w przedstawionych okolicznościach warunki postawione przez ustawodawcę nie są spełnione.

Zwolnienie jest warunkowe, z warunki muszą być spełnione łącznie

Ze stanowiskiem przedstawionym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który oddalił skargę na interpretację, a w uzasadnieniu wskazał, że zwolnienie wynikające z art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter warunkowy, co oznacza, że umowa pożyczki może być zwolniona od podatku tylko wtedy, gdy:

- umowa została zawarta pomiędzy określonymi w przepisie osobami,

- pożyczkobiorca złoży deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności,

- pożyczkobiorca udokumentuje otrzymanie pieniędzy dowodem przekazania, na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Warunki te muszą być spełnione łącznie. W sprawie będącej źródłem sporu taka sytuacja nie miała miejsca, bo pieniądze nie zostały przekazane na rachunek pożyczkobiorcy, a więc słusznie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że nie ma podstaw do zastosowania omawianego zwolnienia.

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