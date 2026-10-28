„Nie trzeba paragonu” – klient macha ręką, sprzedawca nie drukuje, wszyscy zadowoleni. Tyle, że ta pozornie niewinna sytuacja może mieć drugie dno. Paragon to nie tylko kawałek papieru, który po powrocie do domu ląduje w koszu. Dla kupującego może być ratunkiem przy reklamacji, a dla nieuczciwego sprzedawcy jego niewydanie może skończyć się poważnymi problemami z fiskusem. Grzywna za wykroczenie skarbowe może wynieść nawet 96 120 zł. I choć nikt nie dostaje takiej kary automatycznie, lekceważenie obowiązku wydawania paragonów może być kosztownym błędem.

Paragon może się przydać wtedy, gdy coś pójdzie nie tak

Kto nie zostawił kiedyś paragonu na sklepowej ladzie albo nie odmówił jego przyjęcia, bo przecież chodziło tylko o kilka produktów? W codziennym pośpiechu łatwo uznać, że taki wydruk jest zupełnie niepotrzebny. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy zakup okazuje się wadliwy albo trzeba wyjaśnić, ile właściwie zapłaciliśmy.

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Paragon pozwala szybko potwierdzić zakup i jego wartość. Przydaje się podczas reklamacji, zwrotu towaru czy sporu ze sprzedawcą. Nie oznacza to, że bez niego konsument automatycznie traci swoje prawa. Zakup można udowodnić również na inne sposoby, choćby potwierdzeniem płatności kartą. Z paragonem cała sprawa jest jednak zwykle prostsza.

Na tym nie kończy się jego znaczenie. Ministerstwo Finansów od lat przypomina w ramach akcji „Weź paragon”, że dokument potwierdza zarejestrowanie sprzedaży. To ważne, bo właśnie na podstawie prawidłowo ewidencjonowanych transakcji przedsiębiorca rozlicza należne podatki.

Nie wydasz paragonu? Fiskus może nałożyć wysoką karę

To, że klient nie chce paragonu, nie zwalnia sprzedawcy z obowiązków. Jeśli przedsiębiorca musi ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej, nie może po prostu zrezygnować z wydania dokumentu dlatego, że kupujący machnął ręką.

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Konsekwencje mogą być dotkliwe. W 2026 roku grzywna za wykroczenie skarbowe wynosi od 480,60 zł do 96 120 zł. Maksymalny mandat karny może sięgnąć 24 030 zł. W poważniejszych przypadkach, gdy czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, sąd może wymierzyć grzywnę w stawkach dziennych.

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Podstawą prawną jest art. 62 § 4 i 5 Kodeksu karnego skarbowego. Ostateczna kara zależy od kwalifikacji czynu i okoliczności konkretnej sprawy. Nie oznacza to więc, że każdy sprzedawca, który nie wyda paragonu, od razu zapłaci kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że nie jest to przewinienie, które można bezkarnie bagatelizować.

Paragon zostawiony na ladzie może mieć drugie życie

Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto zabrać paragon ze sobą. Ministerstwo Finansów ostrzega przed nadużyciami, w których nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują dokumenty pozostawione przez klientów. W określonych przypadkach paragon może zostać wykorzystany w nieprawidłowym rozliczeniu sprzedaży, na przykład przez jego anulowanie. Takie działania mogą prowadzić do zaniżania rzeczywistych przychodów i unikania części należnych podatków.

Oczywiście nie każdy paragon pozostawiony przy kasie oznacza oszustwo. Nie ma też powodu, by podejrzewać każdego sprzedawcę o nieuczciwe praktyki. Chodzi jednak o prostą zasadę: jeśli zabieramy dokument, mamy pewność, że pozostaje on w naszych rękach, a nie staje się elementem cudzych rozliczeń. W skali całej gospodarki nierzetelne ewidencjonowanie sprzedaży oznacza straty podatkowe i nieuczciwą konkurencję wobec firm, które prawidłowo rozliczają swoje przychody.

Nie lubisz papierowych rachunków? Jest inne rozwiązanie

Jeśli powodem nieodbierania paragonów jest bałagan w portfelu, nie trzeba wybierać między stertą papierków a brakiem potwierdzenia zakupu. Alternatywą są e-paragony. Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatną aplikację e-Paragony, która pozwala przechowywać elektroniczne dowody zakupu w telefonie. Rozwiązanie wykorzystuje HUB Paragonowy i ułatwia gromadzenie dokumentów w jednym miejscu.

Trzeba jednak pamiętać, że e-paragon nie pojawi się automatycznie po każdych zakupach. Możliwość jego otrzymania zależy od rozwiązań technicznych stosowanych przez sprzedawcę. Sama instalacja aplikacji nie wystarczy, by wszystkie transakcje zapisywały się w telefonie.

Jeśli sklep obsługuje taką możliwość, elektroniczny dokument może być wygodnym rozwiązaniem. Łatwiej go odnaleźć, nie blaknie jak papierowy wydruk i nie trzeba zastanawiać się, do której kieszeni trafił po wyjściu ze sklepu.

Sprzedawca nie wydał paragonu? Możesz to zgłosić

Co zrobić, gdy sprzedawca nie wydaje paragonu, mimo że powinien? Można zgłosić sprawę Krajowej Administracji Skarbowej. Nie trzeba przy tym mieć dokumentu, którego przecież nie otrzymaliśmy. Do dyspozycji są różne kanały kontaktu, w tym aplikacja e-Paragony, telefon interwencyjny KAS pod numerem 800 060 000 oraz adres e-mail powiadomKAS@mf.gov.pl. Przed zgłoszeniem warto sprawdzić aktualne informacje na stronie administracji skarbowej.

Najlepiej podać konkretne dane: gdzie doszło do zdarzenia, kiedy miało miejsce i na czym polegał problem. Nie trzeba samodzielnie rozstrzygać, czy sprzedawca złamał prawo. Wystarczy opisać sytuację, a jej oceną zajmą się odpowiednie służby.