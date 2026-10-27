Członek rady nadzorczej może się szkolić i nie zapłaci podatku [interpretacja KIS]

W dniu 2 października 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (nr 0115-KDIT2.4011.485.2026.2.ENB), w której odniósł się m.in. do kwestii uzyskiwania przez członka rady nadzorczej spółki uczestniczącego w szkoleniu, opodatkowanego przychodu.

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Szkolenie (nie tylko) pracowników a przychód

Z wnioskiem o jej wydanie zwróciła się spółka, która po przedstawieniu szczegółowych okoliczności sprawy zadała cztery pytania, a wśród nich również to, czy poniesione przez nią koszty związane z uczestnictwem członków rady nadzorczej w szkoleniach mających na celu podnoszenie ich kompetencji w zakresie pełnionej funkcji, będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a spółkę obciążą obowiązki związane z obliczeniem, pobraniem i przekazaniem zaliczek na ten podatek? Zdaniem wnioskodawcy nie będą one stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu, a obowiązki płatnika związane z obliczeniem i pobraniem zaliczek w tej sytuacji nie powstaną. Swój wniosek oparł m.in. na tezach przedstawionych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) dotyczącym tej problematyki. Bo choć dotyczył on świadczeń uzyskiwanych przez pracowników, to jednak zawiera uniwersalne wskazówki interpretacyjne dotyczące tego, jak należy rozumieć nieodpłatne świadczenia i pozostają one aktualne również w odniesieniu do osób należących do składów rad nadzorczych.|

Trybunał Konstytucyjny definiując pojęcie „innych nieodpłatnych świadczeń” jako przychodu, w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

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Obowiązek aktualizowania kompetencji a podatki

W analizowanym przypadku w ocenie wnioskodawcy nie mamy do czynienia ze spełnieniem drugiego z warunków wskazanych przez Trybunał. Nie można bowiem stwierdzić, że poniesione przez spółkę wydatki w zakresie szkoleń zostaną spełnione w interesie członków rady nadzorczej co przyniesie im korzyść w postaci zwiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musieliby ponieść. Finansowanie szkoleń mające na celu podnoszenie kompetencji członków rady w zakresie pełnionych funkcji, realizowane jest w ocenie spółki wyłącznie w jej interesie i wynika zarówno z potrzeb faktycznych, jak również jej prawnych obowiązków w tym zakresie. Spółka prowadzi skomplikowaną działalność na 4 kontynentach, a członkowie rady nadzorczej muszą posiadać aktualną i szeroką wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin, aby rzetelnie i prawidłowo wykonywać prawny obowiązek nadzoru nad jej działalnością. To w interesie spółki leży to, aby ich kompetencje w zakresie pełnionych funkcji były stale aktualizowane. Gdyby spółka nie zapewniła członkom rady udziału w szkoleniach, nie spełnialiby oni wymogów odpowiedniości w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności i w konsekwencji kluczowy dla spółki organ nie funkcjonowałby w sposób prawidłowy, co bez wątpienia uderzyłoby w jej interesy.

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Szkolenie może się odbywać w interesie pracodawcy

W uzasadnieniu swojego stanowiska spółka wskazała również, że w regulaminie rady nadzorczej wskazano, że przynajmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka oraz przynajmniej jeden członek powinien posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Zapisy tego regulaminu zobowiązują członków do posiadania odpowiednich kompetencji, co wiąże się również z ich aktualizowaniem i uzupełnianiem, a zatem udział w szkoleniach powiązanych z pełnioną przez nich funkcją nie jest dobrowolny. W konsekwencji udział w nich nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na wnioskodawcy nie ciążą w tym zakresie obowiązki płatnika.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest prawidłowe i wskazał, że jak wynika z przywoływanego wyroku TK, świadczenie dotyczące podnoszenia kwalifikacji powinno co do zasady zostać zakwalifikowane jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy udział w nim nastawiony jest na poszerzenie indywidualnej wiedzy i umiejętności podatnika. Uzyskuje on wówczas konkretne przysporzenie majątkowe, bowiem gdyby nie pokrycie tych wydatków przez inny podmiot, podatnik musiałby ponieść taki koszt z własnych środków. Natomiast w sytuacji, w której podatnik obowiązkowo odbywa szkolenie czy kurs, które leżą w interesie pracodawcy i z których sam nie skorzystałby i nie zapłaciłby za nie, nie można mówić o powstaniu jakiegokolwiek przychodu.

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