Chciała kupić pierwsze mieszkanie bez podatku PCC. Skarbówka jest jednak bezwzględna dla właścicieli takich działek

Zwolnienie z 2% podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu miało być wielkim ułatwieniem. Okazuje się jednak, że urzędy skarbowe potrafią drobiazgowo prześwietlić przeszłość majątkową podatników. Przekonała się o tym właścicielka działki rekreacyjnej, która była pewna, że posiada jedynie sezonowy domek letniskowy. Fiskus uznał jej stanowisko za nieprawidłowe, a o utracie prawa do ulgi przesądziły urzędowe rejestry, które całkowicie rozminęły się z rzeczywistością i stanem technicznym budynku.

Dlaczego domek bez ogrzewania i ocieplenia został uznany przez urzędników za budynek mieszkalny a nie letniskowy? Wniosek do skarbówki

Z opisu zawartego we wniosku o interpretację podatkową wynika, że podatniczka jest właścicielką nieruchomości gruntowej. Na działce tej znajduje się budynek, który w dokumentacji dotyczącej jego powstania oraz w pierwotnym przeznaczeniu jest budynkiem letniskowym, tj. budynkiem rekreacji indywidualnej.

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Budynek ten został ujęty w ewidencji gruntów i budynków w wyniku pracy geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w momencie, kiedy podatniczka nie była jeszcze właścicielką nieruchomości. W wyniku dokonanej klasyfikacji budynek został oznaczony jako: KŚT – budynki mieszkalne [110], PKOB – budynki mieszkalne jednorodzinne [1110], główna funkcja – budynek jednorodzinny [1110.Dj].

Pierwotne przeznaczenie budynku jako obiektu letniskowego potwierdza również projekt budynku letniskowego na działce. Charakter rekreacyjny nieruchomości wynika także z aktu notarialnego, w którym działka została określona jako działka rekreacyjna. Ponadto w księdze wieczystej sposób korzystania z nieruchomości został określony jako „działka letniskowa”.

Podatniczka uzyskała również informację w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego, że w obowiązującej klasyfikacji ewidencyjnej nie występuje obecnie odrębna pozycja odpowiadająca określeniu „budynek letniskowy” lub „budynek rekreacji indywidualnej”, w związku z czym budynki o takim przeznaczeniu są ujmowane w ewidencji w pozycji „budynki mieszkalne”. W związku z powyższym budynek znajdujący się na działce jest w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowany jako budynek mieszkalny jednorodzinny, jednak z dokumentów dotyczących jego powstania, przeznaczenia nieruchomości oraz jej statusu wynika, że został on zaprojektowany, wybudowany i przeznaczony jako budynek letniskowy/rekreacji indywidualnej.

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Chodziło o możliwość skorzystania z popularnego zwolnienia podatkowego, na gruncie PCC, przy zakupie pierwszej nieruchomości mieszkalnej

W bliskiej przyszłości podatniczka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, stanowiącą nieruchomość mieszkalną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym chciałaby się dowiedzieć czy będzie mogła skorzystać z możliwości zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 9 pkt 17 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy nabyciu planowanej nieruchomości mieszkalnej.

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W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że „budynek nie jest technicznie przystosowany do całorocznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych – nie posiada ocieplenia ani instalacji stałego ogrzewania. Ogrzewanie budynku zapewniają wyłącznie piec typu „koza” opalany drewnem. Budynek jest zatem przystosowany do użytkowania sezonowego. Budynek użytkuje Pani w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, sezonowo w okresie letnim. Nie jest on wykorzystywany jako miejsce Pani stałego zamieszkania ani jako całoroczne miejsce zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Niestety nie posiada Pani wiedzy czy budynek został odebrany/zgłoszony do odbioru. Działkę otrzymała Pani w darowiźnie od nieżyjącego już dziadka, który był jedynym źródłem informacji dot. nieruchomości”.

Pytanie skierowane do urzędu skarbowego: „Czy fakt posiadania opisanej powyżej działki wraz ze znajdującym się na niej budynkiem, który w ewidencji gruntów i budynków został sklasyfikowany jako budynek mieszkalny, lecz który został wybudowany jako budynek letniskowy/rekreacji indywidualnej i którego taki charakter wynika z dokumentów dotyczących jego budowy oraz dokumentów dotyczących nieruchomości, powoduje wyłączenie możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 9 pkt 17 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z nabyciem planowanej nieruchomości mieszkalnej?”

W ocenie podatniczki posiadanie opisanego budynku letniskowego/rekreacji indywidualnej nie jest równoznaczne z posiadaniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o którym mowa w art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym nie powinno pozbawiać jej prawa do skorzystania ze zwolnienia przy nabyciu planowanej nieruchomości mieszkalnej.

Kiedy prawo podatkowe przekreśla możliwość skorzystania z ulgi w PCC? Trzeba spełniać warunek nieposiadania wcześniej nieruchomości mieszkaniowej

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej był jednak innego zdania, wyjaśnił, że w myśl art. 9 pkt 17 ustawy o PCC: „Zwalnia się od podatku sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.”

Zatem zgodnie z tym przepisem, zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie sprzedaż, której przedmiotem jest:

prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,



jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach. W przypadku, w którym kupującemu przysługuje lub przysługiwał udział w opisywanych prawach nabyty tytułem dziedziczenia − by mogło być zastosowane zwolnienie − wielkość przysługującego mu udziału nie może przekroczyć 50%. Zatem tylko posiadanie (w przeszłości lub w dacie zakupu) ww. praw, nabyte w drodze dziedziczenia (i to w określonym udziale), nie stanowi przeszkody do zastosowania ww. ulgi.

Aby skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 9 pkt 17 ustawy o PCC kupujący musi spełniać warunek nieposiadania wcześniej nieruchomości mieszkaniowych czy też spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego/budynku mieszkalnego lub udziału w nich lub w ww. prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Skarbówka wyjaśnia w świetle obowiązujących przepisów kwestię pojęć „budynek mieszkalny jednorodzinny” i „budynek”

Zarówno ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795.), która określa czynności cywilnoprawne, nie definiują pojęć „budynek mieszkalny jednorodzinny” i „budynek”. W takiej sytuacji, na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy dopuścić możliwość odwołania się do definicji budynku określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 2 i 2a ww. ustawy: Ilekroć w ustawie jest mowa o:

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

W doktrynie przyjmuje się, że w świetle wyżej przedstawionych definicji, warunkiem uznania budynku za mieszkalny jednorodzinny, jest przede wszystkim to, aby służył on zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i stanowił konstrukcyjnie samodzielną całość. Jak wynika z powyższego, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest budynek w stanie umożliwiającym jego normalne użytkowanie i tym samym służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Decydujące znaczenie ewidencji gruntów i budynków, czyli dlaczego pozwolenie na budowę i intencje dziadka nie przekonały skarbówki

Organ skarbowy widzi sprawę w ten sposób: „To, że nie przebywa Pani w ww. budynku letniskowym/rekreacji indywidualnej przez cały rok, a jest on wykorzystywany wyłącznie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, sezonowo w okresie letnim, oraz fakt, że budynek nie posiada ocieplenia ani instalacji stałego ogrzewania, a ogrzewanie budynku zapewniają wyłącznie piec typu „koza” nie może stanowić przesłanki do zastosowania omawianego zwolnienia. Ustawodawca nie zawarł bowiem zastrzeżeń, ile czasu w roku winno przebywać się w takim budynku czy też w jakim stanie funkcjonalnym jest ten budynek.”

I dalej: „W celu ustalenia czy będący w Pani posiadaniu budynek letniskowy/rekreacji indywidualnej faktycznie nie może służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych nie można opierać się jedynie na subiektywnej opinii wyrażonej w opisie sprawy, tj. na stwierdzeniu, że budynek nie jest użytkowany przez właściciela w celu zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkalnych. Należy ustalić czy w okresie posiadania budynek nie służy lub nie może służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że budynek znajdujący się na nieruchomości będącej Pani własnością jest budynkiem mieszkalnym w rozumieniu Prawa budowlanego, tj. stanowi obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budynek został zaklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako budynek mieszkalny jednorodzinny od którego uiszcza Pani podatek od nieruchomości.”

Reasumując, Dyrektor KIS stwierdził, że „zgodnie z opisanym stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym jest Pani właścicielką budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nabyła Pani w darowiźnie, a zatem nie spełnia Pani warunków do skorzystania ze zwolnienia, określone w art. 9 pkt 17 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, Pani stanowisko należy uznać za nieprawidłowe”.