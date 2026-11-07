REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » 106 tys. zł (zamiast dotychczasowych 53 tys. zł) na wymianę pieca, okien, dachu, pompę ciepła lub ocieplenie domu dla każdego właściciela nieruchomości – Ministerstwo Finansów zwiększy limit ulgi termomodernizacyjnej?

106 tys. zł (zamiast dotychczasowych 53 tys. zł) na wymianę pieca, okien, dachu, pompę ciepła lub ocieplenie domu dla każdego właściciela nieruchomości – Ministerstwo Finansów zwiększy limit ulgi termomodernizacyjnej?

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 listopada 2026, 08:32
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
piec, pompa ciepła, nieruchomości, dom, Ministerstwo Finansów, ulga termomodernizacyjna, limit, podatek
106 tys. zł (zamiast dotychczasowych 53 tys. zł) na wymianę pieca, okien, dachu, pompę ciepła lub ocieplenie domu dla każdego właściciela nieruchomości – Ministerstwo Finansów zwiększy limit ulgi termomodernizacyjnej?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – maksymalna kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, przez osobę będącą jedynym właścicielem nieruchomości, opiewa na 53 000 zł, podczas gdy małżonkowie lub dwoje współwłaścicieli nieruchomości może odliczyć łącznie nawet dwukrotność tej kwoty, tj. 106 000 zł kosztów poniesionych m.in. na wymianę pieca, okien dachu, zakup i montaż pompy ciepła lub ocieplenie domu. Wynikające z powyższego powiązanie limitu odliczenia ze stanem cywilnym lub strukturą własnościową nieruchomości – stało się przedmiotem petycji obywatelskiej, która w dniu 3 listopada 2026 r. została skierowana do Ministerstwa Finansów.

Na czym polega termomodernizacja domu i kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Ulga termomodernizacyjna, o której mowa w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest jedną z najbardziej popularnych ulg w podatku PIT, która przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), którzy ponieśli wydatki na termomodernizację domu.

REKLAMA

REKLAMA

Termomodernizacja polega przy tym na:

  • ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych,
  • ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
  • całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Wydatki na ulgę termomodernizacyjną można odliczyć, jeżeli:

  • są one wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek (jeżeli w okresie trzech lat nie zrealizuje się przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek – trzeba będzie zwrócić ulgę),
  • posiada się fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku,
  • nie zostały sfinansowane (lub dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ani nie uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

Ulgę termomodernizacyjną odlicza się w zeznaniu podatkowym od:

REKLAMA

  • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej,
  • dochodu opodatkowanego 19% podatkiem liniowym lub
  • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Maksymalna kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej opiewa na 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Jeżeli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT – odlicza się kwotę wraz z tym podatkiem (o ile podatek ten nie został już odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług).

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach), a prawo do ulgi dokumentuje się fakturą VAT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uwaga! Jeśli po roku, w którym skorzystało z ulgi, otrzyma się zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – należy doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy.

Ulga termomodernizacyjna (m.in. na wymianę pieca, okien dachu, zakup i montaż pompy ciepła lub ocieplenie domu) – ile można na niej zaoszczędzić w ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego (PIT), zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Kwota, którą można zaoszczędzić, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, zależy od faktycznej wysokości wydatków poniesionych na termomodernizację (maksymalna kwota odliczenia to wspomniane powyżej 53 000 zł) oraz tego czy podatnik rozlicza się według skali podatkowej, podatkiem liniowym czy opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przykład

Przyjmując jednak (dla przykładu), że podatnik rozlicza się według skali podatkowej – maksymalna kwota, jaką można zaoszczędzić, uzależniona jest, w tym przypadku od progu podatkowego do którego kwalifikuje się podatnik i może wynosić odpowiednio:

  • 6 360 zł – w przypadku I progu podatkowego (12%) i skorzystania z odliczenia w ramach ulgi maksymalnej kwoty 53 000 zł lub
  • nawet 16 960 zł – w przypadku II progu podatkowego (32%) i skorzystania z odliczenia w ramach ulgi maksymalnej kwoty 53 000 zł.
Ważne

Jeżeli natomiast przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane wspólnie przez małżonków, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa – poniesione przez nich wydatki na ww. przedsięwzięcie, mogą zostać odliczone przez każdego z małżonków (tj. do 53 000 zł przez jednego z małżonków i w pozostałym zakresie – nieodliczoną kwotę wydatków, do wysokości przysługującego limitu, może odliczyć drugi małżonek). Wówczas – jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne kosztowało 106 000 zł – każdy z małżonków może odliczyć maksymalną kwotę 53 000 zł, a jeżeli rozliczają się oni w ramach skali podatkowej i kwalifikują do II progu podatkowego wspólna oszczędność małżonków może opiewać nawet na 33 920 zł.

Podwyżka limitu ulgi termomodernizacyjnej (m.in. na wymianę pieca, okien dachu, zakup i montaż pompy ciepła lub ocieplenie domu) do 106 tys. zł dla wszystkich właścicieli nieruchomości, bo obecne zasady dyskryminują osoby samotne i jedynych właścicieli – do Ministerstwa Finansów trafiła petycja obywatelska

W dniu 3 listopada 2026 r. do Ministerstwa Finansów została wniesiona petycja obywatelska, której autor domaga się nowelizacji art. 27h ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w taki sposób, aby kwota limitu odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej została zwiększona z obecnych 53 000 zł do 106 000 zł, która odpowiada aktualnie obowiązującemu maksymalnemu odliczeniu, z którego mogą skorzystać małżonkowie lub dwóch współwłaścicieli nieruchomości.

W ocenie petytora, art. 27h ust. 2 ustawy o PIT w obecnym brzmieniu (tj. ustalający limit odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej na poziomie 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem) – prowadzi do rażącej nierówności i nierównego traktowania podatników ze względu na stan cywilny lub strukturę własnościową nieruchomości.” W przypadku budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność małżonków, każdy z nich posiada indywidualny limit 53 000 zł. W efekcie, jedno gospodarstwo domowe prowadzone przez małżeństwo, może odliczyć od dochodu łącznie 106 000 zł. W analogicznej sytuacji osoba samotna (wdowa, wdowiec, osoba niepozostająca w związku małżeńskim), będąca jedynym właścicielem takiego samego budynku, dysponuje limitem o połowę niższym – jedynie 53 000 zł – argumentuje autor petycji i dodaje –rzeczywisty koszt termomodernizacji budynku jednorodzinnego (obejmujący np. kompleksowe ocieplenie, wymianę stolarki, montaż pompy ciepła, fotowoltaiki, magazynu energii czy wymiany dachu) jest identyczny, niezależnie od tego czy dom zamieszkuje małżeństwo czy jedna osoba.”

W związku z powyższym (w jego ocenie – naruszaniem przez obecną regulację art. 32 Konstytucji RP, z którego wynika zasada równości wobec prawa oraz równego traktowania przez władze publiczne) – petytor zwrócił się z postulatem do Ministerstwa Finansów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu zmianę zasad ustalania limitu ulgi termomodernizacyjnej (art. 26h ust. 2 ustawy o PIT), w taki sposób, aby powiązać kwotę limitu odliczenia (zwiększoną do 106 000 zł) z nieruchomością będąca przedmiotem termomodernizacji lub wprowadzić zasadę, że w przypadku jednego właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego, limit ten wynosi 106 000 zł (co odpowiada łącznemu limitowi przysługującemu obecnie dwóm współwłaścicielom/małżonkom).

Podwyżka limitu ulgi termomodernizacyjnej (m.in. na wymianę pieca, okien dachu, zakup i montaż pompy ciepła lub ocieplenie domu) do 106 tys. zł dla wszystkich właścicieli nieruchomości, bo obecne zasady dyskryminują osoby samotne i jedynych właścicieli – kiedy zmiany zostaną wprowadzone?

Należy podkreślić, że zwiększenie limitu ulgi termomodernizacyjnej (wynikającego art. 26h ust. 2 ustawy o PIT) do 106 000 zł (z obecnych 53 000 zł) jest wyłącznie przedmiotem petycji obywatelskiej, która w dniu 3 listopada 2026 r. została skierowana do Ministerstwa Finansów. Na ten moment, nie zapadła jeszcze żadna decyzja resortu finansów w powyższej kwestii, ani nie została podjęta inicjatywa ustawodawcza, mająca na celu zmianę zasad ustalania limitu ulgi termomodernizacyjnej. Pozostaje zatem oczekiwać na ustosunkowanie się rządu do postulatu petycji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 592 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1128)
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 843 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 622 z późn. zm.)
Powiązane
Fiskus ma przykrą niespodziankę dla posiadaczy pomp ciepła – muszą teraz zapłacić podatek sięgający nawet 16 960 zł
Fiskus ma przykrą niespodziankę dla posiadaczy pomp ciepła – muszą teraz zapłacić podatek sięgający nawet 16 960 zł
380 plus co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2027 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek do ZUS, aby otrzymać świadczenie
380 plus co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2027 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek do ZUS, aby otrzymać świadczenie
Obniżka pierwszego progu podatkowego ze 120 000 zł do 100 000 zł, aby „uchronić finanse publiczne od nadchodzącej zapaści” – Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nowej skali podatkowej PIT?
Obniżka pierwszego progu podatkowego ze 120 000 zł do 100 000 zł, aby „uchronić finanse publiczne od nadchodzącej zapaści” – Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nowej skali podatkowej PIT?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zmiany w zasadach dla emerytów. Podwyżki co miesiąc sięgną 400 złotych
07 lis 2026

Nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie mogą otrzymać wdowy i wdowcy, którzy korzystają z renty wdowiej. Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się bowiem zasady obliczania tego świadczenia. Dotychczas do pełnej emerytury lub renty można było doliczyć 15 proc. drugiego świadczenia. Po zmianach będzie to już 25 proc. Nie oznacza to jednak, że wszyscy uprawnieni dostaną taką samą podwyżkę. Znaczenie będzie miała wysokość pobieranych świadczeń, a także ustawowy limit, którego przekroczyć nie można. Kto może liczyć na wyższe pieniądze i ile faktycznie zyska?
Świadczenia dla seniorów w 2027 roku. Jakie wsparcie będzie dostępne?
07 lis 2026

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby starsze? Co już wiemy o możliwych formach wsparcia seniorów w 2027 roku? Oto przydatna lista przykładowych programów i świadczeń.
Okres jesienno-zimowy to dobry czas na montaż klimatyzacji. Wiele osób czeka jednak w tym zakresie rozczarowanie
06 lis 2026

Gdy zrobiło się chłodniej ceny montażu klimatyzacji nieco się unormowały, a dostępność fachowców wzrosła. Jednak wiele osób, które po letniej fali upałów zaplanowały przeprowadzenie takich prac w swoich mieszkaniach i tak czeka rozczarowanie.
Medycyna pracy - zmiany w 2026 r. O czym pracodawca i pracownik muszą wiedzieć
06 lis 2026

Od 18 października 2026 r. lekarze medycyny pracy mają obowiązek wystawiania orzeczeń lekarskich w postaci elektronicznej, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach. Dokumenty będą stanowiły część elektronicznej dokumentacji medycznej, a pracownicy uzyskają do nich dostęp za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Zmiana ma usprawnić obieg dokumentacji i ograniczyć liczbę papierowych dokumentów, ale nie znosi dotychczasowych obowiązków pracodawców związanych z profilaktycznymi badaniami pracowników. Co nowe przepisy oznaczają w praktyce? Czy pracownik nadal musi dostarczyć orzeczenie pracodawcy? Jakie badania są obowiązkowe, kto płaci za ich wykonanie i co należy sprawdzić w dokumentacji kadrowej?

REKLAMA

Zmiany KSeF 2027: przelewy na nowych zasadach, koniec paragonów z NIP-em i najmniejsze firmy objęte obowiązkiem e-fakturowania
07 lis 2026

Obowiązkowy KSeF miał swoje wielkie wejście w 2026 roku. Kto jednak uznał, że najważniejsze zmiany są już za nami, może się zdziwić. Od stycznia 2027 roku przedsiębiorców czekają kolejne nowe obowiązki. Zmieni się sposób opłacania faktur, znikną niektóre dotychczasowe uproszczenia, a obowiązek korzystania z KSeF obejmie również najmniejsze firmy, które dotąd mogły korzystać z okresu przejściowego. Jest też dobra wiadomość – Ministerstwo Finansów chce dać przedsiębiorcom więcej czasu na naukę bez ryzyka kar za błędy związane z KSeF.
Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO – plan prac na rok 2027
06 lis 2026

Odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych w nowej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Omówiono stan prac nad Konwencją o prawach osób starszych oraz ustalono czym komisja będzie się zajmować w roku 2027.
Ceny paliw w weekend. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy w dniach od 7 do 9 listopada?
06 lis 2026

W najnowszym obwieszczeniu Minister Energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na weekend. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić za tankowanie w dniach od 7 listopada do 9 listopada. Czy program "Ceny Paliwa Niżej" może obniżyć inflację?
Opinie psychiatryczne w postępowaniu karnym – wątpliwości RPO
06 lis 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii o zwrócenie uwagi na problemy związane z opiniami psychiatrycznymi w postępowaniach karnych. Jakie kwestie podniósł Rzecznik w swoim wystąpieniu?

REKLAMA

Leonardo zarabia coraz więcej, a PZL-Świdnik liczy na nowe zamówienia
06 lis 2026

Włoski koncern Leonardo, właściciel zakładów PZL-Świdnik, zwiększył po trzech kwartałach 2026 r. skorygowany zysk netto o 74 proc. Dobra passa grupy to szansa dla polskiej fabryki śmigłowców, jej pracowników i kilkuset współpracujących z nią firm.
Komunikaty ZUS. Utrudnienia w dostępie do usług elektronicznych
06 lis 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o utrudnieniach i ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych ZUS. Trudności wystąpią w programie Płatnik, ePłatnik i w aplikacjach dedykowanych do wystawiania e-ZLA.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA