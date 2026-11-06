Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – maksymalna kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, przez osobę będącą jedynym właścicielem nieruchomości, opiewa na 53 000 zł, podczas gdy małżonkowie lub dwoje współwłaścicieli nieruchomości może odliczyć łącznie nawet dwukrotność tej kwoty, tj. 106 000 zł kosztów poniesionych m.in. na wymianę pieca, okien dachu, zakup i montaż pompy ciepła lub ocieplenie domu. Wynikające z powyższego powiązanie limitu odliczenia ze stanem cywilnym lub strukturą własnościową nieruchomości – stało się przedmiotem petycji obywatelskiej, która w dniu 3 listopada 2026 r. została skierowana do Ministerstwa Finansów.

Na czym polega termomodernizacja domu i kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Ulga termomodernizacyjna, o której mowa w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest jedną z najbardziej popularnych ulg w podatku PIT, która przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), którzy ponieśli wydatki na termomodernizację domu.

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Termomodernizacja polega przy tym na:

ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych,

ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,

całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Wydatki na ulgę termomodernizacyjną można odliczyć, jeżeli:

są one wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat , licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek (jeżeli w okresie trzech lat nie zrealizuje się przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek – trzeba będzie zwrócić ulgę),

, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek (jeżeli w okresie trzech lat nie zrealizuje się przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek – trzeba będzie zwrócić ulgę), posiada się fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku,

nie zostały sfinansowane (lub dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakiejkolwiek formie,

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ani nie uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

Ulgę termomodernizacyjną odlicza się w zeznaniu podatkowym od:

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dochodu opodatkowanego według skali podatkowej ,

, dochodu opodatkowanego 19% podatkiem liniowym lub

lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Maksymalna kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej opiewa na 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Jeżeli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT – odlicza się kwotę wraz z tym podatkiem (o ile podatek ten nie został już odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług).

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach), a prawo do ulgi dokumentuje się fakturą VAT.

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Uwaga! Jeśli po roku, w którym skorzystało z ulgi, otrzyma się zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – należy doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy.

Ulga termomodernizacyjna (m.in. na wymianę pieca, okien dachu, zakup i montaż pompy ciepła lub ocieplenie domu) – ile można na niej zaoszczędzić w ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego (PIT), zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Kwota, którą można zaoszczędzić, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, zależy od faktycznej wysokości wydatków poniesionych na termomodernizację (maksymalna kwota odliczenia to wspomniane powyżej 53 000 zł) oraz tego czy podatnik rozlicza się według skali podatkowej, podatkiem liniowym czy opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przykład Przyjmując jednak (dla przykładu), że podatnik rozlicza się według skali podatkowej – maksymalna kwota, jaką można zaoszczędzić, uzależniona jest, w tym przypadku od progu podatkowego do którego kwalifikuje się podatnik i może wynosić odpowiednio: 6 360 zł – w przypadku I progu podatkowego ( 12% ) i skorzystania z odliczenia w ramach ulgi maksymalnej kwoty 53 000 zł lub

– w przypadku ( ) i skorzystania z odliczenia w ramach ulgi maksymalnej kwoty lub nawet 16 960 zł – w przypadku II progu podatkowego (32%) i skorzystania z odliczenia w ramach ulgi maksymalnej kwoty 53 000 zł.

Ważne Jeżeli natomiast przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane wspólnie przez małżonków, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa – poniesione przez nich wydatki na ww. przedsięwzięcie, mogą zostać odliczone przez każdego z małżonków (tj. do 53 000 zł przez jednego z małżonków i w pozostałym zakresie – nieodliczoną kwotę wydatków, do wysokości przysługującego limitu, może odliczyć drugi małżonek). Wówczas – jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne kosztowało 106 000 zł – każdy z małżonków może odliczyć maksymalną kwotę 53 000 zł, a jeżeli rozliczają się oni w ramach skali podatkowej i kwalifikują do II progu podatkowego – wspólna oszczędność małżonków może opiewać nawet na 33 920 zł.

Podwyżka limitu ulgi termomodernizacyjnej (m.in. na wymianę pieca, okien dachu, zakup i montaż pompy ciepła lub ocieplenie domu) do 106 tys. zł dla wszystkich właścicieli nieruchomości, bo obecne zasady dyskryminują osoby samotne i jedynych właścicieli – do Ministerstwa Finansów trafiła petycja obywatelska

W dniu 3 listopada 2026 r. do Ministerstwa Finansów została wniesiona petycja obywatelska, której autor domaga się nowelizacji art. 27h ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w taki sposób, aby kwota limitu odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej została zwiększona z obecnych 53 000 zł do 106 000 zł, która odpowiada aktualnie obowiązującemu maksymalnemu odliczeniu, z którego mogą skorzystać małżonkowie lub dwóch współwłaścicieli nieruchomości.

W ocenie petytora, art. 27h ust. 2 ustawy o PIT w obecnym brzmieniu (tj. ustalający limit odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej na poziomie 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem) – „prowadzi do rażącej nierówności i nierównego traktowania podatników ze względu na stan cywilny lub strukturę własnościową nieruchomości.” W przypadku budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność małżonków, każdy z nich posiada indywidualny limit 53 000 zł. W efekcie, jedno gospodarstwo domowe prowadzone przez małżeństwo, może odliczyć od dochodu łącznie 106 000 zł. W analogicznej sytuacji osoba samotna (wdowa, wdowiec, osoba niepozostająca w związku małżeńskim), będąca jedynym właścicielem takiego samego budynku, dysponuje limitem o połowę niższym – jedynie 53 000 zł – argumentuje autor petycji i dodaje –„rzeczywisty koszt termomodernizacji budynku jednorodzinnego (obejmujący np. kompleksowe ocieplenie, wymianę stolarki, montaż pompy ciepła, fotowoltaiki, magazynu energii czy wymiany dachu) jest identyczny, niezależnie od tego czy dom zamieszkuje małżeństwo czy jedna osoba.”

W związku z powyższym (w jego ocenie – naruszaniem przez obecną regulację art. 32 Konstytucji RP, z którego wynika zasada równości wobec prawa oraz równego traktowania przez władze publiczne) – petytor zwrócił się z postulatem do Ministerstwa Finansów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu zmianę zasad ustalania limitu ulgi termomodernizacyjnej (art. 26h ust. 2 ustawy o PIT), w taki sposób, aby powiązać kwotę limitu odliczenia (zwiększoną do 106 000 zł) z nieruchomością będąca przedmiotem termomodernizacji lub wprowadzić zasadę, że w przypadku jednego właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego, limit ten wynosi 106 000 zł (co odpowiada łącznemu limitowi przysługującemu obecnie dwóm współwłaścicielom/małżonkom).

Podwyżka limitu ulgi termomodernizacyjnej (m.in. na wymianę pieca, okien dachu, zakup i montaż pompy ciepła lub ocieplenie domu) do 106 tys. zł dla wszystkich właścicieli nieruchomości, bo obecne zasady dyskryminują osoby samotne i jedynych właścicieli – kiedy zmiany zostaną wprowadzone?

Należy podkreślić, że zwiększenie limitu ulgi termomodernizacyjnej (wynikającego art. 26h ust. 2 ustawy o PIT) do 106 000 zł (z obecnych 53 000 zł) jest wyłącznie przedmiotem petycji obywatelskiej, która w dniu 3 listopada 2026 r. została skierowana do Ministerstwa Finansów. Na ten moment, nie zapadła jeszcze żadna decyzja resortu finansów w powyższej kwestii, ani nie została podjęta inicjatywa ustawodawcza, mająca na celu zmianę zasad ustalania limitu ulgi termomodernizacyjnej. Pozostaje zatem oczekiwać na ustosunkowanie się rządu do postulatu petycji.

Podstawa prawna: