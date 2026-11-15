O czym masowo donoszą w donosach Polacy do urzędu skarbowego. Większość ma jeden powód. Podatki to tylko pretekst

Luksusowy samochód pod blokiem, choć jego właściciel oficjalnie nie ma pracy. Sąsiad wynajmuje mieszkanie, ale nie rozlicza się z fiskusem. Fachowiec wykonał remont, wziął pieniądze, ale faktury nie wystawił. Dla jednych to wystarczający powód, żeby zawiadomić skarbówkę. Dla innych, okazja, żeby odegrać się na kimś, z kim od dawna są na wojennej ścieżce. Polacy coraz chętniej donoszą na tych, których podejrzewają o unikanie płacenia podatków. Problem w tym, że znaczna część takich informacji nie znajduje potwierdzenia. Czy rzeczywiście chodzi o troskę o państwową kasę, czy raczej o prywatne porachunki?

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„On nigdzie nie pracuje, a kupił sobie...”. Tak Polacy donoszą na sąsiadów

Co skłania Polaków do informowania skarbówki o domniemanych nieprawidłowościach podatkowych? Z doświadczeń pracowników administracji skarbowej wynika, że rzadko jest to wyłącznie obywatelska troska o finanse państwa. Znacznie częściej w grę wchodzą emocje, osobiste konflikty albo zwykły interes ekonomiczny.

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– O czym Polacy donoszą w donosach? Z naszego doświadczenia wynika, że powodem do złożenia donosu nie jest troska o budżet państwa. Raczej ma to źródło w emocjach lub we własnym interesie ekonomicznym – mówi pracownik skarbówki jednego z powiatowych polskich miast.

Powody bywają bardzo różne. Sąsiedzi kłócą się o miedzę, małżonkowie przechodzą przez rozwód, a pracodawca rozstaje się z pracownikiem. Zdarza się również, że ktoś prowadzi działalność konkurencyjną i sprzedaje towary lub wykonuje usługi taniej. Wtedy zawiadomienie skarbówki może stać się dodatkowym sposobem na utrudnienie życia rywalowi.

Bywają też zgłoszenia oparte na pozornie niewinnych obserwacjach. Ktoś zauważa, że sąsiad oficjalnie nie pracuje, a regularnie wyjeżdża na wakacje. Inny zastanawia się, skąd znajomy ma pieniądze na drogi samochód. Jeszcze ktoś inny podejrzewa, że mieszkanie wynajmowane jest na czarno, a właściciel nie odprowadza podatku od uzyskiwanych przychodów.

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Jak wynika z relacji pracownika skarbówki, składający zawiadomienia często znają tych, na których donoszą. Nie chodzi więc o przypadkowe wykrywanie nieprawidłowości, ale o informacje pochodzące z najbliższego otoczenia.

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Na celowniku bywają również fachowcy i sprzedawcy. Szczególnie wtedy, gdy klient nie może doprosić się faktury za wykonaną usługę lub zakupiony towar. Zdarza się też, że na pracodawców skarżą się byli pracownicy, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za wykonaną pracę.

W zachodnich demokracjach informowanie odpowiednich instytucji o podejrzeniu unikania podatków jest traktowane jako element obywatelskiej odpowiedzialności. W Polsce takie zachowanie wciąż budzi jednak skojarzenia z donosicielstwem i czasami PRL. Granica między reakcją na rzeczywiste naruszenie prawa a próbą załatwienia prywatnych porachunków bywa przy tym wyjątkowo cienka.

Skarbówka zasypywana zgłoszeniami. W pół roku przybyło ich ponad 20 proc.

Oficjalne dane pokazują, że liczba informacji sygnalnych trafiających do Krajowej Administracji Skarbowej systematycznie rośnie. Jak wynika z danych szesnastu izb administracji skarbowej przytoczonych przez serwis mondaynews.pl, w pierwszej połowie 2026 roku do jednostek KAS wpłynęło 45,5 tys. takich zgłoszeń.

To o 20,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, kiedy odnotowano ich blisko 38 tys. Jeszcze większą różnicę widać przy porównaniu z pierwszym półroczem 2024 roku. Wówczas liczba informacji sygnalnych wyniosła 35,5 tys., co oznacza, że w ciągu dwóch lat wzrosła o 28,1 proc.

Czy większa liczba donosów oznacza, że Polacy coraz częściej oszukują fiskusa? Niekoniecznie. Zdaniem ekspertów wzrost zgłoszeń może mieć zupełnie inne przyczyny. – Wzrost liczby zgłoszeń nie musi oznaczać, że proporcjonalnie wzrosła skala naruszeń prawa. Może świadczyć o większej świadomości obywateli, łatwiejszym dostępie do kanałów zgłaszania oraz gotowości do informowania administracji o podejrzeniach nieprawidłowości. Znaczenie mogły mieć również takie czynniki, jak upowszechnienie pojęcia sygnalisty i dyskusja związana z ochroną takich osób – komentuje na łamach MondayNews Marek Zieliński, ekspert BCC i były dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.

Do podobnych wniosków dochodzi Aldona Międlar-Adamska, radca prawny z kancelarii Ars Aequi. Jej zdaniem samego wzrostu liczby zgłoszeń o ponad 20 proc. rok do roku nie należy oceniać jednoznacznie pozytywnie ani negatywnie.

Z jednej strony można uznać, że obywatele coraz częściej reagują na potencjalne naruszenia prawa i wiedzą, gdzie zgłaszać swoje podejrzenia. Z drugiej niepokój może budzić wykorzystywanie tego mechanizmu do rozwiązywania prywatnych sporów, wywierania presji na konkurentach czy utrudniania życia byłym kontrahentom.

45,5 tys. informacji sygnalnych w ciągu zaledwie sześciu miesięcy to niewątpliwie dużo. Nie oznacza to jednak, że każda z nich dotyczy rzeczywistego naruszenia przepisów.

Co skarbówka robi z donosami? Nie każde zgłoszenie kończy się kontrolą

Samo przesłanie informacji do KAS nie oznacza jeszcze, że wskazana osoba zostanie skontrolowana. Każde zgłoszenie musi zostać ocenione, a dalsze działania zależą od jego treści i tego, czy zawarte w nim informacje pozwalają na podjęcie konkretnych czynności.

Jak wyjaśnia Renata Kostowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, informacje dotyczące spraw spoza kompetencji administracji skarbowej są przekazywane do właściwych instytucji. Mogą to być między innymi Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy policja.

– Każde zgłoszenie jest rejestrowane w odpowiednim systemie i podlega dalszemu procedowaniu i ocenie. Informacje, które nie dotyczą kwestii podatkowych ani celnych, przekazywane są do właściwych instytucji, tj. Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy policji. Na poziomie jednostek organizacyjnych KAS informacja sygnalna może zostać przekazana do pogłębionej analizy, czynności sprawdzających, kontroli lub nabycia sprawdzającego. Są to działania długotrwałe i często wymagają udziału podatnika – wyjaśnia Renata Kostowska.

Duża liczba zgłoszeń nie pozostaje jednak bez wpływu na pracę urzędników. Marek Zieliński zwraca uwagę, że każda informacja wymaga przynajmniej wstępnej weryfikacji. Jeżeli do urzędów trafia wiele zgłoszeń ogólnikowych, powtarzających się albo dotyczących spraw, którymi KAS nie powinna się zajmować, pracownicy muszą poświęcać czas na ich analizowanie.

W efekcie może to wydłużać obsługę spraw rzeczywiście istotnych, zwiększać koszty administracyjne i odciągać urzędników od innych zadań kontrolnych oraz analitycznych. Zdaniem eksperta potrzebne są więc sprawna selekcja informacji, łączenie zgłoszeń dotyczących tej samej sprawy oraz wykorzystywanie odpowiednich narzędzi analitycznych.

Nie oznacza to jednak, że konieczna jest całkowita przebudowa systemu przyjmowania informacji od obywateli. Aldona Międlar-Adamska uważa, że większe znaczenie może mieć usprawnienie wstępnej oceny zgłoszeń i odróżnianie tych opartych na konkretnych dowodach od zwykłych podejrzeń.

– Obecnie nie widzę potrzeby zasadniczej zmiany mechanizmu weryfikowania informacji sygnalnych. Ewentualnych modyfikacji szukałabym w usprawnieniu ich wstępnej selekcji i oceny ryzyka. Istotne byłoby również lepsze różnicowanie zgłoszeń opartych na konkretnych, weryfikowalnych faktach od tych, które sprowadzają się do niepopartych dowodami podejrzeń. Taki mechanizm pozwalałby zachować otwartość KAS na wartościowe sygnały, a jednocześnie ograniczać koszty obsługi zgłoszeń o niewielkiej wartości – dodaje ekspertka.

Nawet 85 proc. donosów może nie znaleźć potwierdzenia

Jeszcze ciekawiej wyglądają dane dotyczące skuteczności zgłoszeń. Nie wszystkie izby administracji skarbowej prowadzą statystyki pozwalające dokładnie określić, jaka część informacji sygnalnych znajduje potwierdzenie. Tam, gdzie takie zestawienia są dostępne, odsetek zgłoszeń niepotwierdzonych jest jednak wysoki.

Z danych przekazanych przez IAS w Rzeszowie wynika, że około 70 proc. zgłoszeń nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. W przypadku IAS w Białymstoku, według szacunków, odsetek ten wynosi od 75 do 85 proc. W pierwszej połowie 2026 roku w IAS w Lublinie było to ponad 77 proc. Dla porównania w całym 2025 roku wskaźnik wyniósł 71 proc., a w 2024 roku przekroczył 81 proc.

Nieco inaczej wyglądają dane z Krakowa. Tam w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku informacje uznane za nieprawdziwe stanowiły 56 proc. zgłoszeń. Rok wcześniej było to 54 proc., natomiast od stycznia do czerwca 2024 roku – 60 proc.

Oznacza to, że w niektórych regionach nawet zdecydowana większość informacji przekazywanych skarbówce nie prowadzi do potwierdzenia podejrzeń. Nie można jednak automatycznie uznać, że wszystkie takie zgłoszenia były celowo fałszywe. Część spraw pozostaje w toku, a brak potwierdzenia nie zawsze oznacza, że osoba zgłaszająca świadomie przekazała nieprawdziwe informacje.

Bartosz Stróżyński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, zwraca uwagę, że w przypadku danych za pierwsze półrocze trzeba uwzględnić również czas potrzebny na zakończenie prowadzonych czynności.

– Część spraw pozostaje w toku, dlatego też dane za pierwszą połowę tego roku nie będą w chwili obecnej niemiarodajne. Zestawienia z trzech poprzednich lat wskazują, iż w przedziale 20-25 proc. informacje sygnalne zostają uznane za wiarygodne i organy KAS podejmują w tych sprawach stosowne działania, czyli analizy, czynności sprawdzające, nabycia sprawdzające, kontrole podatkowe i kontrole celno-skarbowe. W stosunku do pozostałych informacji organy KAS nie znajdują podstaw i możliwości działania. Po weryfikacji okazuje się, że informacja sygnalna dotyczy stanu zgodnego z prawem lub jest nieprawdziwa – zaznacza Bartosz Stróżyński.

W praktyce oznacza to, że potwierdzenie znajduje około jednej piątej do jednej czwartej zgłoszeń. Pozostałe nie dają administracji skarbowej wystarczających podstaw do podjęcia konkretnych działań.

Donosy nie zawsze są bezwartościowe. Czasem pomagają wykryć poważne nieprawidłowości

Wysoki odsetek niepotwierdzonych informacji nie oznacza jednak, że skarbówka powinna rezygnować z przyjmowania zgłoszeń od obywateli. Marek Zieliński podkreśla, że nawet jeśli potwierdza się tylko 20-25 proc. informacji, mogą one mieć dużą wartość dla administracji.

Osoby znające konkretną sytuację przedsiębiorstwa lub podatnika mogą wskazać nieprawidłowości, których nie udałoby się wykryć podczas standardowej analizy danych. Czasem to właśnie informacja od pracownika, kontrahenta czy osoby z najbliższego otoczenia pozwala urzędnikom zainteresować się sprawą, która wcześniej nie wzbudzała podejrzeń.

W ocenie eksperta skuteczności systemu nie powinno się więc mierzyć wyłącznie liczbą zgłoszeń uznanych za wiarygodne. Znaczenie mają również wykryte naruszenia, rezultaty przeprowadzonych kontroli i kwoty odzyskanych należności.

Do efektów działań podejmowanych na podstawie informacji sygnalnych odnosi się również Sebastian Polański z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. – Część działań przeprowadzonych przez jednostki KAS, które zainicjowane zostały informacją sygnalną, kończy się konkretnym mierzalnym wynikiem. Mogą to być np. korekty deklaracji czy zeznań złożone przez podatników, nałożone mandaty, wydane decyzje czy zatrzymanie nielegalnych automatów lub wyrobów tytoniowych. Nie oznacza to jednak, że większość przekazanych przez obywateli do KAS informacji jednoznacznie zawierało nieprawdziwe dane. Pozostałe działania organów podatkowych zostały po prostu zakończone bez dokonania konkretnych ustaleń – wylicza Sebastian Polański.

To ważne rozróżnienie. Zgłoszenie, które nie doprowadziło do wykrycia nieprawidłowości, nie musi być automatycznie fałszywym donosem. Może zawierać informacje, których nie udało się potwierdzić, być zbyt ogólne albo dotyczyć sytuacji, która nie narusza obowiązujących przepisów.

Sąsiad, były małżonek, pracodawca. Prywatne konflikty trafiają do skarbówki

Skąd zatem tak duża liczba zgłoszeń, które nie znajdują potwierdzenia? Aldona Międlar-Adamska wskazuje, że część z nich może wynikać po prostu z niewiedzy podatkowej. Osoba zgłaszająca nie zawsze zna przepisy i może błędnie interpretować sytuację, którą obserwuje.

Nie można również wykluczyć informacji opartych na plotkach, domysłach czy nadinterpretacji. Czasami wystarczy podejrzenie, że ktoś prowadzi działalność bez rejestrowania przychodów, wynajmuje mieszkanie bez rozliczania podatku albo uzyskuje dochody z nieujawnionego źródła.

W innych przypadkach motywacja jest znacznie bardziej osobista. Zgłoszenie może być sposobem na zaszkodzenie komuś, z kim dana osoba pozostaje w konflikcie. – Z naszych obserwacji wynika, że często nie znajdują potwierdzenia zgłoszenia, których podstawę stanowi zawiść bądź konflikt. Skutkiem tego mogą być pomówienia, np. o wynajmowaniu nieruchomości bez opodatkowania bądź dokonywanie bliżej niesprecyzowanych oszustw podatkowych. Takie sprawy występują pomiędzy sąsiadami, byłymi małżonkami oraz pracodawcami i byłymi pracownikami – podsumowuje dr Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

W efekcie skarbówka musi rozpatrywać nie tylko informacje o rzeczywistych nieprawidłowościach, ale również zgłoszenia będące konsekwencją sąsiedzkich awantur, rozwodów i konfliktów zawodowych. Mechanizm, który ma pomagać w wykrywaniu oszustw podatkowych, może więc stać się narzędziem prywatnych rozgrywek.

Nie zmienia to faktu, że informacje od obywateli bywają dla administracji cennym źródłem wiedzy. Problem pojawia się wtedy, gdy zamiast konkretnych faktów do urzędu trafiają domysły i oskarżenia, których jedynym uzasadnieniem jest niechęć do drugiej osoby.