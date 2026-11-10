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Tego skarbówka nikomu nie daruje. Chodzi o nowy ważny limit. Fiskus jest bezlitosny

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10 listopada 2026, 06:53
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
urząd skarbowy, podatki, kontrola podatkowa
urząd skarbowy, podatki, kontrola podatkowa
zasoby własne

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Naprawa kranu u sąsiada, korepetycje po pracy, sprzedaż własnoręcznie robionej biżuterii w internecie czy okazjonalne usługi wykonywane na zlecenie. Dodatkowy zarobek nie musi oznaczać od razu zakładania firmy, rejestracji w CEIDG i comiesięcznych składek ZUS. Można prowadzić legalny, niewielki biznes bez formalności związanych z działalnością gospodarczą. Jest jednak haczyk. Fiskus nie daje dorabiającym wolnej ręki, a przekroczenie określonego limitu przychodów może oznaczać konieczność rejestracji firmy. Co więcej, w 2026 roku zasady liczenia tego limitu się zmieniły. I to dość istotnie.

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Drobny biznes zamiast drugiego etatu. Polacy szukają dodatkowych pieniędzy

Rosnące koszty życia, rachunki za energię, drożejąca żywność i coraz większe wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem sprawiają, że dodatkowe źródło dochodu staje się dla wielu osób koniecznością. Nie każdy chce jednak brać nadgodziny, szukać drugiej pracy czy wiązać się kolejną umową. Część osób woli wykorzystać własne umiejętności i zarabiać na niewielkich, dodatkowych zleceniach.

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Może to być sprzedaż produktów przez internet, naprawianie sprzętów, udzielanie korepetycji, szycie, wykonywanie ozdób czy rękodzieło. Właśnie dla takich osób przewidziano działalność nierejestrowaną. To rozwiązanie pozwala legalnie zarabiać bez konieczności zakładania działalności gospodarczej, opłacania składek ZUS i prowadzenia pełnej księgowości. Nie oznacza jednak, że można zarabiać bez żadnych ograniczeń. Kluczowy jest limit przychodów, którego trzeba pilnować. A jego przekroczenie oznacza koniec przywilejów związanych z działalnością nierejestrowaną.

Działalność nierejestrowana ma swoje granice. Jeden warunek jest kluczowy

Choć przepisy dają osobom dorabiającym sporą swobodę, nie oznacza to całkowitej dowolności. Najważniejszym ograniczeniem jest wysokość osiąganych przychodów. Nie można przekroczyć ustawowego limitu, który jest powiązany z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. – Przychody miesięczne nie mogą przekroczyć wyznaczonego limitu – przypomina Piotr Juszczyk.

Warto jednak zwrócić uwagę na zmianę, która weszła w życie 1 stycznia 2026 roku. Od tego momentu limit nie jest już ustalany w rozliczeniu miesięcznym. Zamiast tego obowiązuje limit kwartalny. Dla osób dorabiających, szczególnie tych prowadzących działalność sezonową, to bardzo istotna różnica.

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Ile można zarobić bez zakładania firmy w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku limit przychodów w działalności nierejestrowanej wynosi 225 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym kwartale. Ponieważ płaca minimalna w 2026 roku wynosi 4806 zł brutto, maksymalny przychód, jaki można osiągnąć bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej, to wedle wyliczeń, 4806 zł × 225 proc. = 10 813,50 zł na kwartał.

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Oznacza to, że w każdym z czterech kwartałów roku można osiągnąć przychód w wysokości maksymalnie 10 813,50 zł. W całym 2026 roku daje to potencjalnie 43 254 zł, pod warunkiem że w żadnym kwartale nie zostanie przekroczona obowiązująca granica.

Co ważne, nie trzeba zarabiać tyle samo w każdym miesiącu. Można mieć miesiąc wyjątkowo dobry, w którym wpływy będą znacznie wyższe, a następnie miesiąc słabszy, w którym przychód będzie niewielki albo nie pojawi się wcale. Istotna jest bowiem suma przychodów należnych w całym kwartale, a nie kwota osiągnięta w pojedynczym miesiącu.

Koniec miesięcznego limitu. Kto najbardziej skorzysta na zmianie?

Zmiana sposobu ustalania limitu obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Wcześniej granicą było 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, a przekroczenie miesięcznego limitu, nawet o niewielką kwotę, oznaczało utratę prawa do prowadzenia działalności nierejestrowanej. Teraz ustawodawca daje znacznie większą elastyczność. Zamiast pilnować przychodów każdego miesiąca, można rozliczać je w ramach całego kwartału. To szczególnie dobra wiadomość dla osób, których zarobki są nieregularne albo zależą od sezonu.

Przykładem mogą być twórcy rękodzieła, osoby sprzedające ozdoby świąteczne, dekoracje, znicze czy produkty przygotowywane na specjalne okazje. W takich przypadkach sprzedaż potrafi koncentrować się w jednym lub dwóch miesiącach, a przez pozostałą część kwartału być znacznie mniejsza. Dotychczasowy miesięczny limit utrudniał korzystanie z uproszczonej formy zarabiania. Nowe przepisy pozwalają lepiej dopasować rozliczenia do rzeczywistego charakteru takiej działalności.

Można zarobić 6000 zł w jednym miesiącu i nadal nie zakładać firmy

Jak w praktyce działa nowy limit? Załóżmy, że ktoś zajmuje się sprzedażą własnych wyrobów i w IV kwartale 2026 roku osiąga następujące przychody: w październiku 2000 zł, w listopadzie 6000 zł, a w grudniu 2500 zł.

Łącznie daje to 10 500 zł w całym kwartale. Limit wynosi natomiast 10 813,50 zł. Oznacza to, że mimo osiągnięcia w listopadzie przychodu na poziomie 6000 zł osoba ta nadal może korzystać z działalności nierejestrowanej.

Jeszcze przed zmianą przepisów taki miesięczny wynik mógłby oznaczać konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej. Obecnie liczy się bowiem suma przychodów z trzech miesięcy, a nie pojedynczy miesiąc, w którym sprzedaż okazała się wyjątkowo dobra.

Od 2027 roku będzie można zarobić jeszcze więcej

Prowadzący drobny biznes bez rejestracji muszą się szykować na kolejną zmianę. Od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z przyjętymi założeniami ma wynosić 4950 zł brutto. A ponieważ limit działalności nierejestrowanej jest bezpośrednio powiązany z płacą minimalną, zwiększy się również kwota, którą będzie można zarobić bez zakładania firmy.

Nowe wyliczenie będzie wyglądało następująco: 4950 zł × 225 proc. = 11 137,50 zł na kwartał. W porównaniu z 2026 rokiem limit wzrośnie więc o 324 zł kwartalnie. W skali czterech kwartałów będzie można osiągnąć łącznie nawet 44 550 zł przychodu, oczywiście pod warunkiem zachowania limitu w każdym kwartale z osobna.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną? Nie każdy ma takie prawo

Możliwość zarabiania bez rejestrowania firmy nie jest dostępna dla wszystkich i nie zależy wyłącznie od wysokości osiąganych przychodów. Przepisy określają również warunki, które trzeba spełnić, żeby skorzystać z tego rozwiązania.

Przede wszystkim jej przychód należny nie może przekroczyć w żadnym kwartale 225 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Drugi istotny warunek dotyczy historii prowadzenia biznesu. Zainteresowani działalnością nierejestrowaną nie mogą wykonywać działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Są również rodzaje aktywności, których nie można prowadzić w tej uproszczonej formie. Dotyczy to między innymi działalności wymagającej uzyskania koncesji, licencji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nie każdą usługę czy sprzedaż można więc automatycznie potraktować jako działalność nierejestrowaną, nawet jeśli przychody są niewielkie.

Przekroczysz limit? Masz tylko 7 dni na rejestrację firmy

Największe znaczenie ma jednak to, co wydarzy się w momencie przekroczenia ustawowej granicy. W tym przypadku przepisy nie pozostawiają dużego pola do interpretacji. Jeżeli przychód należny w danym kwartale przekroczy obowiązujący limit, działalność nierejestrowana automatycznie staje się działalnością gospodarczą.

Co istotne, dzieje się to już w dniu przekroczenia limitu, a nie dopiero po zakończeniu kwartału. Od tego momentu osoba prowadząca sprzedaż lub świadcząca usługi ma 7 dni na złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W praktyce oznacza to, że nawet ktoś, kto traktuje swoje zajęcie wyłącznie jako dodatkowe źródło pieniędzy, musi pilnować przychodów. W 2026 roku granicą jest 10 813,50 zł na kwartał, a od 1 stycznia 2027 roku będzie to 11 137,50 zł.

Działalność nierejestrowana może być więc dobrym sposobem na dorobienie do pensji bez wchodzenia w pełne obowiązki przedsiębiorcy. Trzeba jednak pamiętać, że brak obowiązku zakładania firmy nie oznacza braku obowiązków wobec fiskusa. Limit przychodów pozostaje granicą, której przekroczenie może szybko zmienić niewielki biznes prowadzony po godzinach w pełnoprawną działalność gospodarczą.

Źródło: INFOR
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