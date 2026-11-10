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Przelew od małżonka na utrzymanie domu. W 2027 r. ma zniknąć podatkowa pułapka w PIT!

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10 listopada 2026, 10:49
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
przelew
przelew
K.Rybak
Własne

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Pieniądze od męża lub żony na utrzymanie rodziny mogą dziś być opodatkowanym przychodem, jeżeli małżonkowie mają rozdzielność majątkową. Ustawa czekająca na podpis prezydenta ma to zmienić od 1 stycznia 2027 r. Nie wszystko będzie jednak jasne – najwięcej pytań budzi separacja.

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6000 zł miesięcznie i podatek według skali

Mąż płacił żonie 6000 zł miesięcznie na zaspokojenie potrzeb rodziny na podstawie sądowego postanowienia o zabezpieczeniu. Od 2016 r. małżonkowie mieli rozdzielność majątkową. Mąż przez cały czas mieszkał z rodziną i korzystał z pieniędzy, które przekazywał, a żona wydawała je na dom i dzieci. Mimo to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z 13 lipca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.460.2023.2.MN) uznał świadczenie za jej przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT), opodatkowany według skali.

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Źródłem problemu jest art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. Wyłącza on spod ustawy świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), ale tylko te „objęte wspólnością majątkową małżeńską”. Organy podatkowe czytają ten warunek dosłownie: po ustanowieniu rozdzielności wyłączenie przestaje działać. Tymczasem obowiązek przyczyniania się do utrzymania rodziny z art. 27 k.r.o. obciąża oboje małżonków bez względu na ustrój majątkowy. Na tę nierówność od 2024 r. zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Ministerstwo Finansów początkowo broniło przepisów, ale ostatecznie samo zaproponowało ich zmianę.

Co przewiduje nowelizacja PIT

Zmiana znalazła się w rządowej nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie (druk sejmowy nr 3137). Sejm uchwalił ją 22 października 2026 r., Senat wprowadził poprawki 27 października, a 5 listopada Sejm je przyjął. Następnego dnia ustawa trafiła do prezydenta, który ma 21 dni na decyzję. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. (art. 6 nowelizacji), o ile ustawa zostanie podpisana i ogłoszona.

Z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT znikają wyrazy „objętych wspólnością majątkową małżeńską”. Wyłączenie obejmie więc świadczenia na potrzeby rodziny z art. 27 k.r.o. bez względu na ustrój majątkowy małżonków. Ustawa nie wprowadza limitu kwotowego ani wymogu, by świadczenie było zasądzone. Nie jest to nowe zwolnienie, lecz poszerzenie wyłączenia z zakresu ustawy, więc takich pieniędzy nie wykazuje się w zeznaniu.

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Ważne

Nowe zasady mają dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2027 r. (art. 4 ust. 1 nowelizacji). Decyduje data otrzymania pieniędzy (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT), a nie termin złożenia zeznania. Świadczenia z 2026 r. rozlicza się według dotychczasowych przepisów, także w zeznaniu składanym w 2027 r. Samo rozszerzenie wyłączenia nie daje podstawy do odzyskania PIT od tych świadczeń za wcześniejsze lata.

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Praktyka fiskusa nie jest jednolita

Nie każdy przelew przy rozdzielności kończył się dotąd podatkiem, ale trudno wskazać prostą regułę. W interpretacji z 9 lipca 2024 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.306.2024.2.KKA) małżonkowie z umowną rozdzielnością mieszkali razem, a mąż dobrowolnie co tydzień przelewał żonie pieniądze na wydatki całego domu, także na swoje potrzeby. Tym razem dyrektor KIS uznał, że żona nie uzyskuje przychodu, bo pieniądze finansują również potrzeby przekazującego je małżonka.

Wspólne zamieszkiwanie i finansowanie potrzeb całej rodziny wystąpiły jednak także w sprawie z 2023 r., a wynik był odwrotny. Sprawy różniły się głównie podstawą płatności: w 2023 r. było to orzeczenie sądu, w 2024 r. dobrowolne wpłaty. Nie można więc zakładać, że wspólne mieszkanie i wydawanie pieniędzy na całą rodzinę zawsze uchroni przed podatkiem. W interpretacji z 19 lutego 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.928.2024.1.TR) organ dodał, że wydanie zasądzonych kwot na rzeczy i usługi dla dzieci nie zamienia przelewu w zwolnione świadczenie w naturze (art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT).

Trzy przykłady: wspólność, intercyza, separacja

Przykłady zakładają, że ustawa wejdzie w życie w uchwalonym brzmieniu. Przez intercyzę rozumiemy w nich umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową (art. 47 § 1 k.r.o.). Zasady są takie same, gdy płaci żona.

Przykład

Wspólność majątkowa. Anna i Piotr mają ustawową wspólność majątkową. Piotr co miesiąc przelewa ze swojej pensji 4000 zł na konto Anny na rachunki, zakupy i zajęcia dzieci. Oddzielne konta nie mają znaczenia, bo pobrane wynagrodzenie należy do majątku wspólnego (art. 31 § 2 pkt 1 k.r.o.).

W 2026 r. przelewy są poza PIT (art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT).

Od 2027 r. nic się dla tej pary nie zmienia.

Przykład

Intercyza i świadczenie zasądzone przez sąd. Marta i Tomasz mają rozdzielność majątkową. Sąd zobowiązał Tomasza do płacenia 6000 zł miesięcznie na zaspokojenie potrzeb rodziny (art. 27 k.r.o.); nie są to alimenty na dzieci.

W 2026 r., zgodnie ze stanowiskiem z interpretacji z 13 lipca 2023 r., pieniądze są przychodem z innych źródeł. Marta wykaże w zeznaniu PIT-36 za 2026 r., składanym do 30 kwietnia 2027 r., dochód 72 000 zł. Podatek według skali to 12 proc. tej kwoty, czyli 8640 zł. Po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek (3600 zł) podatek należny wyniesie 5040 zł. Wyliczenie zakłada brak innych dochodów, odliczeń i ulg. Od 2027 r. takie świadczenia otrzymane od 1 stycznia 2027 r. będą poza PIT.

Przykład

Separacja i alimenty dla małżonka. Ewa i Adam pozostają w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem. Sąd zasądził od Adama na rzecz Ewy 2000 zł miesięcznie na podstawie art. 61⁴ § 4 k.r.o., który odsyła do przepisu o alimentach między byłymi małżonkami (art. 60 k.r.o.).

W 2026 r. zasądzone alimenty na rzecz małżonka są zwolnione z PIT do 700 zł miesięcznie (art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy o PIT). Nadwyżka, czyli 15 600 zł rocznie, jest przychodem. Jeśli Ewa nie ma innych dochodów, podatek nie wystąpi, bo 12 proc. tej kwoty (1872 zł) nie przekracza kwoty zmniejszającej podatek. Nadwyżkę musi jednak wykazać w zeznaniu PIT-36 (art. 45 ust. 1 ustawy o PIT). Od 2027 r. sytuacja Ewy jest niepewna.

Separacja: cel ustawy a treść przepisu

Uzasadnienie projektu zapowiada, że wyłączenie obejmie także świadczenia przekazywane lub otrzymywane po orzeczeniu separacji, bo separacja powoduje rozdzielność majątkową (art. 54 § 1 k.r.o.). Nowelizacja usuwa jednak wyłącznie warunek wspólności, a przepis nadal odsyła tylko do art. 27 k.r.o. Tymczasem Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 13 lipca 2011 r. (sygn. akt III CZP 39/11) stwierdził, że obowiązek z tego przepisu ustaje także po orzeczeniu separacji. Świadczenia na rzecz małżonka w separacji mają inną podstawę: art. 61⁴ § 4 w związku z art. 60 k.r.o.

W mojej ocenie istnieje więc rozbieżność między celem deklarowanym w uzasadnieniu a treścią ustawy, której uzasadnienie nie zastępuje. Przy wykładni językowej alimenty dla małżonka w separacji mogą nadal podlegać dotychczasowym zasadom, w tym limitowi 700 zł miesięcznie. Do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii bezpieczniej wystąpić o interpretację indywidualną.

Separacja faktyczna sama nie ustanawia rozdzielności majątkowej, a małżonkowie mogą mieszkać osobno np. z powodów zawodowych. Nowe wyłączenie zadziała, jeżeli pieniądze rzeczywiście realizują obowiązek z art. 27 k.r.o. SN zwrócił jednak uwagę, że trwała separacja faktyczna nierzadko prowadzi do ustalenia, że ten obowiązek ustał. Zmiana nie dotyczy alimentów na dzieci, objętych odrębnym zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy o PIT: dla dzieci, które nie ukończyły 25 lat, oraz – bez względu na wiek – dla dzieci otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Co zrobić już teraz

Do końca 2026 r. obowiązują dotychczasowe zasady. Osoby otrzymujące przy rozdzielności pieniądze na potrzeby rodziny, zwłaszcza zasądzone, powinny ocenić, czy mają przychód do wykazania w zeznaniu za 2026 r. Warto przechowywać potwierdzenia przelewów, orzeczenie sądu i dokumenty pokazujące wydatki rodziny.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, od 1 stycznia 2027 r. wyłączenie tych świadczeń z PIT nie będzie już zależało od ustroju majątkowego małżonków. Otwarte pozostanie pytanie o alimenty po separacji.

Czy każdy przelew między małżonkami skorzysta z nowego wyłączenia?

Nie. Obejmie ono tylko świadczenia realizujące obowiązek z art. 27 k.r.o., a dopisek „na dom” w tytule przelewu niczego nie przesądza. Brak wyłączenia nie oznacza jednak automatycznie podatku: darowizny podlegające ustawie o podatku od spadków i darowizn są wyłączone z PIT (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), a pożyczka do zwrotu co do zasady nie jest przychodem.

Czy trzeba zgłaszać takie pieniądze jako darowiznę?

Nie. Wykonanie obowiązku utrzymania rodziny nie jest darowizną, co dyrektor KIS potwierdził w interpretacji z 14 czerwca 2024 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.70.2024.1.MM).

Czy małżonkowie z rozdzielnością będą mogli wspólnie rozliczyć PIT?

Nie. Nowelizacja nie znosi wymogu wspólności majątkowej przy wspólnym rozliczeniu (art. 6 ust. 2 ustawy o PIT).

Podstawa prawna

• art. 2 ust. 1 pkt 3 i 7, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 125 i 127, art. 27 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.),

• art. 27, art. 31 § 2 pkt 1, art. 47 § 1, art. 54 § 1, art. 60 i art. 61⁴ § 4 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2026 r. poz. 236),

• art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 i art. 6 ustawy z 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 3137; ustawa przekazana prezydentowi do podpisu).

Powołane interpretacje

• interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 lipca 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.460.2023.2.MN,

• interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 czerwca 2024 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.70.2024.1.MM,

• interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 lipca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.306.2024.2.KKA,

• interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 lutego 2025 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.928.2024.1.TR.

Powołane orzecznictwo

• uchwała Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r., sygn. akt III CZP 39/11.

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Źródło: INFOR
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