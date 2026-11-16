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Nowe progi podatkowe – po zmianie trzeba będzie jeszcze raz złożyć to oświadczenie. Jeśli nie, płatnik pobierze wyższe zaliczki

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16 listopada 2026, 11:32
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Nowe progi podatkowe – po zmianie trzeba będzie jeszcze raz złożyć to oświadczenie
Nowe progi podatkowe – po zmianie trzeba będzie jeszcze raz złożyć to oświadczenie. Jeśli nie, płatnik pobierze wyższe zaliczki
Shutterstock

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Zmiana progów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynie na ważność złożonych przez podatników wniosków i oświadczeń. Podatnicy, który to przegapią, zapłacą w 2027 roku wyższe zaliczki na podatek.

Ustawa z 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne czeka na podpis Prezydenta. I choć wybrzmiewające w przestrzeni publicznej głosy co do jej losów są co najmniej podzielone, płatnicy już dzisiaj muszą odpowiednio planować swoje działania z uwzględnieniem zmian, które mogą wyniknąć z jej postanowień. Chodzi między innymi o wnioski i oświadczenia podatkowe.

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Wnioski i oświadczenia podatkowe wpływają na sytuację podatnika

Podatnik, czyli pracownik i zleceniobiorca, składa płatnikowi na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (art. 31a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przy czym, oświadczenia i wnioski, o których mowa w art. 31b ust. 1, art. 32 ust. 3 i 6-8 oraz art. 41 ust. 11 ustawy można składać według ustalonego wzoru, czyli na formularzu PIT-2. Pozwalają one podatnikom wpłynąć na wysokość zaliczki na podatek dochodowy pobieranej przez płatnika. Formularz ten zawiera 23 pozycje podzielone na części od A do K, wśród których znajdują się cztery oświadczenia i trzy wnioski. Są to:

  1. oświadczenia podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek (części C i D),
  2. oświadczenie podatnika składane płatnikowi o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/jako sobą samotnie wychowująca dziecko (część E),
  3. oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (część F),
  4. oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 updof, czyli ulgi dla: powracających, rodzin 4+, pracujących seniorów (część G),
  5. wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (część H),
  6. wniosek podatnika składany płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (część I),
  7. wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym (część J).

Zasadą jest, że złożone wnioski i oświadczenia pozostają ważne w kolejnych latach podatkowych, o ile nie zostaną wycofane lub zmienione. Wyjątkiem jest w tym zakresie wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym złożony na podstawie art. 31c ust. 2 updof, który składa się w odniesieniu do danego roku podatkowego.

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Opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic – potrzebne nowe oświadczenie

Należy jednak zwrócić uwagę, że zmiany wynikające z ustawy czekającej na podpis Prezydenta wpłyną na ważność złożonych przez podatników oświadczeń, a konkretnie na to składane na podstawie art. 32 updof, czyli dotyczące zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Znajduje się ono w części E formularza PIT-2, który w tym zakresie wprost odwołuje się do dochodów, które przekroczą/nie przekroczą 120 000 zł.
To dlatego, jak wynika z art. 4 ustawy z 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oświadczenia złożone na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1 i 2 updof, w brzmieniu dotychczasowym, mają stać się oświadczeniami złożonymi na podstawie odpowiednio art. 32 ust. 3 pkt 1 i 2 updof w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą. Jednak w przypadku, gdy podatnik złożył oświadczenie, w którym przewidywał, że jego dochody przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty oraz przewiduje, że jego roczne dochody przekroczą w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2026 r. kwotę 150 000 zł, a dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekroczą tej kwoty, jest obowiązany złożyć płatnikowi nowe oświadczenie, jeżeli zamierza korzystać z możliwości poboru zaliczek za wszystkie miesiące roku podatkowego w wysokości 12 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

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Źródło: INFOR
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