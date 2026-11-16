Sprzedaż nieruchomości z majątku odrębnego na spłatę wspólnego kredytu. Dyrektor KIS wyjaśnił, co ze zwolnieniem od podatku

Czy sprzedaż nieruchomości pochodzącej z majątku odrębnego jednego z małżonków na spłatę ich wspólnego kredytu mieszkaniowego jest dokonywana w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych? Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi na pytanie podatniczki i wskazał, czy ma ona prawo skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Podatniczka będąca osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami złożyła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej skutków podatkowych planowanej przez nią sprzedaży nieruchomości osobistej w celu spłaty zaciągniętego wspólnie z małżonkiem kredytu mieszkaniowego.

REKLAMA

REKLAMA

Sprzedaż z majątku osobistego na spłatę wspólnego kredytu

Małżonkowie, o których mowa w analizowanej sprawie od początku trwania małżeństwa byli objęci wspólnością majątkową. Jednocześnie jednak podatniczka była wyłączną właścicielką nieruchomości mieszkalnej stanowiącej jej majątek osobisty (odrębny). Nabyła ją w 2023 r. i chciała sprzedać przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Jednocześnie planowała zakup nieruchomości mieszkalnej, którego chciała dokonać wspólnie z mężem do wspólnego majątku. Ta wspólna nieruchomość miała zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe małżonków. Biorąc pod uwagę takie okoliczności sprawy, podatniczka poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wydatkowanie przez nią środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej jej majątek osobisty na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem na nabycie nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego, uprawnia ją do zastosowania pełnego zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Dyrektor KIS wyjaśnił, czy można zastosować zwolnienie od podatku

Zdaniem podatniczki taka możliwość będzie istniała. Jak bowiem wynika z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy o PIT, za wydatki na własne cele mieszkaniowe uważa się także wydatki poniesione na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na cele mieszkaniowe. W jej przypadku warunek chronologiczny (zaciągnięcie kredytu przed zbyciem nieruchomości ) zostanie spełniony, a więc nie powstaną w tym zakresie przeszkody. Dodatkowo, przeznaczając swój przychód ze sprzedaży na spłatę kredytu w całości będzie realizowała własny cel mieszkaniowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 listopada 2026 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.776.2026.2.EC) potwierdził, że stanowisko przedstawione przez podatniczkę jest prawidłowe. Zaznaczył jednak, że zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie osiągniętym z odpłatnego zbycia nieruchomości. Zatem w sytuacji, gdy cały przychód (równowartość przychodu) z planowanego odpłatnego zbycia nieruchomości zostanie przeznaczony na spłatę (przedterminową nadpłatę) ww. kredytu hipotecznego, to uzyskany z tego tytułu dochód w całości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.