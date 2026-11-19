Nabycie własności nieruchomości (np. droga) przez zasiedzenie wiąże się z podatkiem w wysokości 7%. Jeżeli sąd stwierdzi, że dana osoba zasiedziała drogę należącą do sąsiada, której wartość wynosi 30 000 zł, podatek wyniesie 2100 zł. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja córki, która otrzymuje od matki darowiznę pieniężną w wysokości 30 000 zł. Może nie zapłacić ani złotówki podatku. Różnica wynika z przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn - obejmuje także podatek od zasiedzenia.

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Podatek 2100 zł od zasiedzenia wartego 30 000 zł. Darowizna w rodzinie 30 000 zł w gotówce to całkowite zwolnienie z podatku

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Po spełnieniu przesłanek z art. 172 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczących samoistnego posiadania przez wymagany okres, sąd stwierdza zasiedzenie nieruchomości. W konsekwencji dotychczasowy właściciel traci własność np. drogi, a osoba, która ją zasiedziała, staje się jej właścicielem.

Załóżmy, że wartość rynkowa drogi wynosi 30 000 zł. Nabywca musi rozliczyć podatek od spadków i darowizn według stawki 7%, przewidzianej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Obliczenie jest proste: 30 000 zł × 7% = 2100 zł podatku.

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Podatek powstaje w związku z nabyciem własności przez zasiedzenie, a nie z samym wieloletnim korzystaniem z drogi. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie.

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Nabywca składa zeznanie SD-3 w terminie miesiąca od powstania obowiązku podatkowego. Następnie urząd skarbowy wydaje decyzję ustalającą podatek, który należy zapłacić w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Nie ma tu zastosowania zwolnienie dla najbliższej rodziny. Nie ma również ogólnej kwoty wolnej, która pozwalałaby odjąć część wartości drogi od podstawy opodatkowania.

Podatek może jednak zostać obniżony, jeżeli osoba zasiedziająca poniosła w czasie biegu zasiedzenia nakłady na nieruchomość, które zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy podlegają wyłączeniu z podstawy opodatkowania. Przykładowo znaczenie mogą mieć udokumentowane wydatki na utwardzenie drogi.

Porównajmy zasiedzenie drogi z sytuacją, w której matka przekazuje córce 30 000 zł w formie darowizny pieniężnej.

Córka należy do tzw. zerowej grupy podatkowej, obejmującej najbliższych członków rodziny. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn może skorzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego.

Co więcej, 30 000 zł mieści się w kwocie wolnej wynoszącej 36 120 zł, obowiązującej dla I grupy podatkowej. Jeżeli córka nie otrzymała od matki innych darowizn, które należałoby doliczyć w ustawowym okresie, nie musi nawet składać zgłoszenia SD-Z2.

W przypadku większych darowizn pieniężnych zwolnienie nadal może być pełne, ale wymaga spełnienia warunków, w tym odpowiedniego udokumentowania przekazania pieniędzy i zgłoszenia darowizny w ciągu sześciu miesięcy, jeśli zgłoszenie jest wymagane.

Ta sama wartość majątku, ale różnica w podatku wynosi 2100 zł

Różnica jest wyraźna. Osoba, która po wielu latach samoistnego posiadania nabywa przez zasiedzenie drogę sąsiada wartą 30 000 zł, musi zasadniczo zapłacić 2100 zł podatku. Tymczasem córka otrzymująca od matki 30 000 zł może zachować całą kwotę bez podatku.

W obu przypadkach dochodzi do nabycia majątku o identycznej wartości. Jednak ustawodawca traktuje te sytuacje odmiennie. W przypadku darowizn rodzinnych przewidział preferencje podatkowe, natomiast przy zasiedzeniu ustanowił odrębną stawkę 7%, bez zwykłej kwoty wolnej.

Co istotne, podatek od zasiedzenia nie jest karą za przejęcie cudzej nieruchomości. Zasiedzenie stanowi przewidziany prawem sposób nabycia własności, a obowiązek podatkowy wynika z samego faktu nabycia majątku.