Podatnik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności sam sfinansował w szpitalu ponowną operację kręgosłupa. Lekarz zakwalifikował go do „chirurgicznego zabiegu rehabilitacyjnego”, a bez niego groził mu wózek inwalidzki. Skarbówka uznała jednak, że w PIT za 2026 r. nie odliczy tego wydatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

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Operacja kręgosłupa po wypadku. Rehabilitacja przestała pomagać

Mężczyzna od 2013 r. ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na stałe, z symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu). To skutek poważnego urazu kręgosłupa po wypadku samochodowym. W 2023 r. przeszedł pierwszą operację: laminektomię i stabilizację kręgów L3–L5. Później uczestniczył w wielu turach rehabilitacji, ale przynosiły one tylko krótkotrwałą i niewielką ulgę.

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Pół roku przed złożeniem wniosku dolegliwości wróciły. Pojawił się piekący ból, a po przejściu około 100 metrów – uczucie „odcinania” kończyn dolnych. Po badaniach, w tym rezonansie magnetycznym, lekarz specjalista zakwalifikował go do kolejnego zabiegu: restabilizacji odcinka L2–L5 wraz z odbarczeniem i ewentualną wymianą śrub. Operację przeprowadzono w sierpniu 2026 r. w klinice neurochirurgii.

Podatnik zapłacił za nią w lipcu 2026 r. przelewem, w całości z własnych pieniędzy. Ma umowę ze szpitalem, w której usługę nazwano „chirurgicznym zabiegiem rehabilitacyjnym”, oraz potwierdzenie przelewu. Wydatku nie sfinansował Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ani żaden fundusz zakładowy. Podkreślał, że bez operacji jego niepełnosprawność by się pogłębiała, a fizjoterapia nie mogła przywrócić mu sprawności. Zapytał, czy może odliczyć koszt zabiegu w zeznaniu za 2026 r.

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Ulga rehabilitacyjna tylko na wydatki z ustawowej listy

Ulgę rehabilitacyjną przewiduje art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Podatnik spełniał warunki podmiotowe. Ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (art. 26 ust. 7d), ważne przez cały 2026 r., a jego niepełnosprawność datuje się od 2013 r., czyli sprzed poniesienia wydatku. Ma dokument z danymi stron, nazwą usługi i kwotą (art. 26 ust. 7 pkt 4). Wydatek nie został sfinansowany ani dofinansowany ze środków NFZ, PFRON czy funduszy zakładowych, ani zwrócony w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b). Nie zaliczył go też do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczył w innym rozliczeniu (art. 26 ust. 13a).

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Problem leżał gdzie indziej. Odliczyć można wyłącznie wydatki wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, a jest to katalog zamknięty. Wydatki spoza listy nie dają prawa do ulgi, nawet jeśli są ściśle związane z niepełnosprawnością. Podatnik powoływał się na pkt 6b tego przepisu, który obejmuje odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne.

Zabieg rehabilitacyjny czy operacja? Skarbówka nie miała wątpliwości

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z 18 listopada 2026 r. (sygn. 0113-KDWPT.4011.714.2026.2.PPK) uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Ustawa o PIT nie definiuje zabiegu rehabilitacyjnego. Organ sięgnął więc do definicji słownikowych i do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Według słownikowej definicji rehabilitacja lecznicza to połączenie leczenia z usprawnianiem: fizykoterapią, kinezyterapią, wodolecznictwem czy mechanoterapią. Dyrektor KIS przyznał, że rozstrzyganie, jakie zabiegi są rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne, wykracza poza kompetencje organu podatkowego i należy do lekarza specjalisty. Nie oznacza to jednak, że zaświadczenie lekarskie samo przesądza o prawie do ulgi. Zakres odliczenia organ ocenia na podstawie ustawy. Dlatego wezwał podatnika do wskazania, czy ma zaświadczenie lekarza specjalisty, że zabieg jest rehabilitacyjny lub leczniczo-rehabilitacyjny. Podatnik odpowiedział, że go nie ma, bo wizytę ma wyznaczoną dopiero na grudzień.

Zasadniczy argument organu był jednak merytoryczny. Restabilizacja kręgosłupa z odbarczeniem to według Dyrektora KIS powszechnie stosowany zabieg operacyjny, a więc chirurgiczny, a nie rehabilitacyjny. Bez znaczenia było to, że zlecił go specjalista, że był niezbędny i ściśle związany z niepełnosprawnością. Organ zaznaczył też, że wydatku nie da się odliczyć na podstawie żadnego innego punktu art. 26 ust. 7a.

Dyrektor KIS oparł się na wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 20 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FSK 1417/10). Sąd uznał, że zabieg operacyjny jest „procedurą leczniczą, a nie rehabilitacyjną”. W potocznym rozumieniu rehabilitacja obejmuje działania przywracające pacjentowi sprawność po operacji, a nie samą operację, która ma zapobiec upośledzeniu ruchu.

Ważne Nazwa usługi w umowie ze szpitalem nie przesądziła sprawy. Choć szpital opisał operację jako „chirurgiczny zabieg rehabilitacyjny”, organ ocenił jej rzeczywisty charakter. Brak zaświadczenia lekarskiego był w uzasadnieniu argumentem dodatkowym, a nie głównym.

Odmowa ulgi rehabilitacyjnej. Ile to kosztuje w PIT za 2026 r.?

Interpretacja nie podaje kwoty wydatku. Ulga rehabilitacyjna pomniejsza dochód, a nie podatek, więc jej wartość zależy od stawki, jaką podatnik płaci według skali. Ulgę można odliczyć także od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Nie mogą z niej natomiast skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym.

Przykład Operacja kosztowała 40 000 zł (kwota przykładowa). Gdyby wydatek podlegał odliczeniu, podatnik rozliczający się według skali, którego podstawa opodatkowania przed odliczeniem wynosi 100 000 zł, zaoszczędziłby 4800 zł podatku (12 proc. z 40 000 zł). Przy podstawie opodatkowania wynoszącej 200 000 zł oszczędność sięgnęłaby 12 800 zł (32 proc. z 40 000 zł). Ponieważ operacja nie została uznana za wydatek rehabilitacyjny, podatnik nie pomniejszy podstawy opodatkowania o jej koszt.

Operacja a ulga rehabilitacyjna. Sądy nie zawsze stały po stronie skarbówki

Stanowisko organów jest dziś utrwalone. Na przykład w interpretacji z 21 października 2026 r. (sygn. 0115-KDWT.4011.361.2026.2.AK) Dyrektor KIS odmówił ulgi osobie, która za prywatną operację ortopedyczną zapłaciła 29 400 zł, choć lekarz potwierdził, że miała ona charakter chirurgiczno-rehabilitacyjny. Sądy administracyjne bywały jednak bardziej elastyczne. W wyroku z 17 marca 2011 r. (sygn. akt II FSK 1927/09) NSA oddalił skargę kasacyjną ministra finansów, utrzymując w mocy korzystny dla podatnika wyrok WSA. Sąd uznał, że operacji nie należy automatycznie utożsamiać z zabiegiem rehabilitacyjnym, ale nie można też wyłączać jej z ulgi, jeśli jest niezbędnym elementem przywracania sprawności. Sprawa dotyczyła wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego. Nowszy wyrok z 2012 r., na który powołała się skarbówka w omawianej sprawie, poszedł jednak w przeciwnym kierunku.

Podatnik, który nie zgadza się z interpretacją, może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) w ciągu 30 dni od jej doręczenia. Może powołać się na korzystne dla podatników orzeczenia, musi jednak uwzględnić niekorzystny kierunek prezentowany w aktualnych interpretacjach Dyrektora KIS i w nowszym orzecznictwie NSA.

Co po operacji kręgosłupa można odliczyć w uldze rehabilitacyjnej

Odmowa dotyczy samej operacji. Wydatki ponoszone w związku z nią mogą natomiast mieścić się w katalogu ulgi. Dotyczy to przede wszystkim:

zabiegów rehabilitacyjnych po operacji, takich jak fizjoterapia czy kinezyterapia (art. 26 ust. 7a pkt 6b) – dla celów dowodowych warto mieć zaświadczenie lekarza, że są niezbędne w rehabilitacji,

leków zaleconych przez lekarza specjalistę do stałego lub czasowego stosowania – w części przekraczającej 100 zł miesięcznie (art. 26 ust. 7a pkt 12),

sprzętu potrzebnego w rehabilitacji i ułatwiającego codzienne funkcjonowanie, np. gorsetu ortopedycznego czy kul, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 3),

używania samochodu osobowego, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba niepełnosprawna (albo podatnik, który ją utrzymuje), na konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – do 2280 zł rocznie (art. 26 ust. 7a pkt 14).

Co do zasady wydatki trzeba udokumentować. Wyjątkiem są m.in. wydatki na używanie samochodu, przy których nie trzeba mieć dokumentów stwierdzających ich wysokość (art. 26 ust. 7c pkt 3 PIT). Warto jednak móc wykazać, że przejazdy dotyczyły niezbędnych zabiegów. Odliczyć można tylko te wydatki, których nie sfinansowano lub nie zwrócono podatnikowi, np. z NFZ lub PFRON.

Interpretacja chroni wyłącznie podatnika, który o nią wystąpił, i tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny odpowiada opisowi z wniosku (art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej). Pokazuje jednak, jak skarbówka podchodzi do wniosków o odliczenie kosztów operacji, nawet gdy jej celem jest zahamowanie postępującej niepełnosprawności.

Podstawa prawna

Podstawa prawna art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7 pkt 4, ust. 7a, 7b, 7c pkt 3, 7d, 7f i 13a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.),

Powołana interpretacja