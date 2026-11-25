Jeden miesiąc w roku bez konieczności opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne, z takiej możliwości mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy w ramach wakacji składkowych. Zainteresowanie ulgą jest duże, a kwoty, które dzięki niej zostają w kieszeniach prowadzących firmy, idą już w miliardy złotych. Jest jednak ważny warunek: z przywileju można skorzystać tylko po złożeniu wniosku w odpowiednim terminie. Dla tych, którzy chcą uzyskać zwolnienie jeszcze za 2026 rok, listopad jest ostatnim dzwonkiem.

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Miliony przedsiębiorców skorzystały z tej ulgi

Wakacje składkowe pozwalają raz w roku wybrać jeden miesiąc, za który składki na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy zostaną sfinansowane z budżetu państwa. To rozwiązanie skierowane do mikroprzedsiębiorców, którzy chcą choć na miesiąc odciążyć firmowy budżet.

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Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od początku funkcjonowania programu z ulgi skorzystało już ponad 1,4 mln płatników, a łączna kwota zwolnień przekroczyła 4,8 mld zł. Tylko za okres od stycznia do listopada 2026 roku wartość udzielonych zwolnień wyniosła już ponad 1,3 mld zł. Skala zainteresowania programem jest widoczna także w liczbie składanych dokumentów. W ciągu dwóch pełnych lat funkcjonowania wakacji składkowych do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,9 mln wniosków.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych?

Ulga jest przeznaczona dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają maksymalnie dziewięć osób. Z wakacji składkowych mogą skorzystać również komornicy sądowi, jeśli spełniają określone warunki.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne można składać od listopada 2024 roku. Przedsiębiorca sam wskazuje miesiąc, za który chce uzyskać zwolnienie. Może to zrobić tylko raz w roku.

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Warto pamiętać, że wakacje składkowe nie oznaczają całkowitego zwolnienia firmy ze wszystkich należności wobec ZUS. Przywilej dotyczy wyłącznie określonych składek i tylko samego przedsiębiorcy.

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Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zwolnienie?

Samo prowadzenie niewielkiej firmy nie wystarczy. Przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków, które ZUS weryfikuje przy rozpatrywaniu wniosku. Przede wszystkim w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi podlegać ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wystarczy, że obowiązek ten trwał choćby jeden dzień.

Istotne są również przychody osiągane w poprzednich latach. W dwóch ostatnich latach kalendarzowych przedsiębiorca nie mógł osiągnąć przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo w co najmniej jednym z tych lat jego przychód nie mógł przekroczyć równowartości 2 mln euro. Kolejnym ograniczeniem jest wysokość otrzymanej pomocy publicznej. Łączna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 300 tys. euro w okresie ostatnich trzech lat.

Wakacje składkowe nie obejmują składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy powinni też dokładnie sprawdzić, których należności dotyczy zwolnienie. Wakacje składkowe obejmują składki obliczane od najniższej podstawy wymiaru, jaka obowiązuje daną osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Nie oznacza to jednak, że w wybranym miesiącu przedsiębiorca nie musi płacić do ZUS niczego.

Jak wyjaśnia ZUS, zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej. Nie dotyczy również składek, które przedsiębiorca ma obowiązek opłacać za inne osoby, np. zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców czy współpracowników. Oznacza to, że nawet w miesiącu objętym wakacjami składkowymi firma nadal musi regulować składki za osoby, które zgłasza do ubezpieczeń.

Listopad to ostatni moment na wniosek za 2026 rok

Przedsiębiorcy, którzy jeszcze w tym roku nie korzystali z wakacji składkowych, powinni pilnować kalendarza. Jeśli chcą uzyskać zwolnienie za grudzień 2026 roku, muszą złożyć wniosek najpóźniej do końca listopada. – Termin na złożenie wniosku mija z ostatnim dniem listopada. Jeśli wniosek o zwolnienie z opłacenia składek przedsiębiorca złoży w grudniu, to będzie on dotyczyć zwolnienia za styczeń 2027 roku – wyjaśnia Beata Kopiczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Zasada jest prosta: wniosek należy złożyć miesiąc przed tym, za który przedsiębiorca chce uzyskać zwolnienie. Spóźnienie nie oznacza jednak utraty możliwości skorzystania z ulgi w ogóle. Jeśli dokument wpłynie w grudniu, będzie rozpatrywany w kontekście zwolnienia za styczeń 2027 roku.

Jak złożyć wniosek i ile trzeba czekać na decyzję ZUS?

Wniosek o wakacje składkowe, oznaczony symbolem RWS, można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE/eZUS). Dokument może przesłać sam przedsiębiorca albo jego pełnomocnik. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek musi zostać wysłany z konta płatnika składek i dotyczyć miesiąca następującego po miesiącu jego złożenia.

- ZUS rozpatruje wnioski automatycznie. Informację o sposobie rozpatrzenia dokumentu przedsiębiorca znajdzie na swoim koncie w eZUS. Nie musi więc samodzielnie sprawdzać, czy pojawiła się decyzja - tłumaczy Beata Kopczyńska. O nowej wiadomości w tej sprawie zostanie dodatkowo poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-a.