W dniu 18 listopada 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która skutkować będzie wzrostem kosztów korzystania z sieci Internet od 1 stycznia 2027 r. (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach przejściowych). Wszystko z powodu zniesienia popularnej ulgi podatkowej, w związku z tym, że – w opinii rządu – „jej dalsze utrzymywanie nie realizuje już celu stymulowania cyfryzacji społeczeństwa, a jednocześnie powoduje uszczuplenie dochodów budżetu państwa”.

Ulga na Internet w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2026 r. – kto może skorzystać z prawa do odliczenia wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet w 2026 r.?

Z tzw. ulgi na Internet, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą skorzystać osoby, które: uzyskują :

: dochody opodatkowane skalą podatkową lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz

ponoszą wydatki na korzystanie z Internetu. Z ww. ulgi można przy tym skorzystać wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Oznacza to, że – w ramach rozliczenia podatku za 2026 r. – ulga na Internet przysługuje osobom, które: nie korzystały z niej w latach wcześniejszych, tj. 2006-2025 albo

albo po raz pierwszy odliczyły ulgę w zeznaniu za rok 2025. Oznacza to, że jeżeli ulgę na Internet po raz pierwszy odliczyło się w zeznaniu za 2025 rok, to kolejnym i ostatnim rokiem, w którym można skorzystać z ulgi jest – rok 2026. Jeżeli natomiast, po raz pierwszy odliczy się ulgę w zeznaniu za rok 2026, to kolejnym i ostatnim rokiem, w którym będzie można skorzystać z ulgi jest – rok 2027.

Przykład Pani Janina korzystała z ulgi na Internet w zeznaniu za 2020 rok. W 2021 roku nie ponosiła wydatków na Internet, więc nie skorzystała z ulgi. Czy może odliczyć ulgę w zeznaniu za 2026 rok? Odpowiedź : Nie, ponieważ Pani Janina mogła odliczyć ulgę na Internet tylko w dwóch kolejno następujących po sobie latach, czyli w zeznaniu za rok 2020 i za rok 2021.

Warto również wspomnieć, ze w ramach ulgi na Internet – można odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym na używanie Internetu, niezależnie od miejsca oraz formy, w jakiej się z niego korzysta. Może to być np. łącze stałe, bezprzewodowe, za pomocą urządzeń mobilnych.

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W ramach ww. ulgi – nie można jednak odliczyć wydatków na:

zakup sprzętu i komponentów sieci,

instalację, rozbudowę lub modernizację sieci,

bieżące utrzymanie i serwis,

opłatę aktywacyjną – jest to opłata za możliwość korzystania z usługi, a nie za korzystanie z Internetu.

Ulga na Internet w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2026 r. – jaką kwotę, w zakresie wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet w 2026 r., można odliczyć od podatku?

Osoby, które spełniają ww. kryteria do skorzystania z prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku oraz przychodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet w roku 2026 r. (tj. tzw. ulgi na Internet) – w PIT, który będą składać w 2027 r., mogą odliczyć wydatki poniesione na korzystanie z Internetu w kwocie nie wyższej niż 760 zł.

Limit 760 zł dotyczy przy tym każdej osoby odrębnie. Jeżeli wydatek ponoszą np. obydwoje małżonkowie – każdy z nich ma swój odrębny limit. Niewykorzystana część limitu nie przechodzi jednak na kolejny rok.

Ulga na Internet w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2026 r. – w jaki sposób odliczyć w PIT wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet w 2026 r.?

Osoby, które spełniają ww. kryteria do skorzystania z prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku oraz przychodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet w roku 2026 r. (tj. tzw. ulgi na Internet) – powinny wykazać ulgę w zeznaniu: PIT-36 ,

, PIT-37 lub

lub PIT-28. – do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Osoba, która korzysta z ulgi na Internet, powinna dysponować dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku. Z dokumentu tego powinny ponadto wynikać w szczególności:

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dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),

dane identyfikujące sprzedającego usługę,

rodzaj usługi oraz

kwota zapłaty,

a jeżeli oprócz dostępu do sieci Internet kupiło się od tego samego dostawy inne usługi, np. telewizję lub telefon – z dokumentu powinna wynikać również kwota wydatków dotycząca samego korzystania z Internetu.

Takim dokumentem może być np. faktura, rachunek lub inny dowód zawierający wymagane dane.

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Co więcej – wydatek musi zostać faktycznie poniesiony, czyli zapłacony w danym roku podatkowym. Dlatego (poza dokumentem zakupu usługi), należy zachować również dokument potwierdzający zapłatę za Internet. Może to być np. potwierdzenie przelewu bankowego, dowód wpłaty lub przekaz pocztowy.

Faktury ani dowodu zapłaty nie trzebazałączać do zeznania PIT, ale należy je zachować, ponieważ urząd skarbowy może zwrócić się o ich okazanie podczas czynności sprawdzających lub kontroli.

Jeżeli uzyskuje się dochody lub przychody z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze – można uwzględnić ulgę na Internet już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczki na podatek lub ryczałtu. Po zakończeniu roku rozliczasz się ją wówczas w zeznaniu rocznym.

Nie można natomiast odliczyć wydatków, które zostały:

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub od dochodu na podstawie ustawy o PIT,

zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Polacy zapłacą więcej za Internet od 1 stycznia 2027 r. w związku ze zniesieniem popularnej ulgi na Internet w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – Prezydent podpisał ustawę. Niektórych obejmą przepisy przejściowe

W dniu 18 listopada 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (numer druku sejmowego: 3149), która następnie – w dniu 24 listopada 2026 r. – została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym z 2026 r., pod poz. 1541.

Ważne Jedną ze zmian wprowadzonych ww. nowelizacją jest – zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do odliczenia odpowiednio od podstawy obliczenia podatku oraz przychodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (tzw. ulgi na Internet).

Jak wynikało z uzasadnienia projektu ww. rządowej ustawy – powodem zniesienia ulgi na Internet jest utrata przez nią pierwotnego uzasadnienia jej wprowadzenia. Wprowadzona w 2005 r., w okresie ograniczonego dostępu do Internetu, ulga „miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz upowszechnienie dostępu do sieci internetowej, a także zrekompensowanie uchylonego z dniem 1 marca 2005 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2005 r. poz. 113) zwolnienia w podatku od towarów i usług na:

usługi transmisji danych i wiadomości świadczonych na rzecz uczniów, studentów, szkół zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz na rzecz państwowych i samorządowych instytucji kultury,

usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do sieci Internet dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy.”

Jak podało Ministerstwo Finansów i Gospodarki – obecnie dostęp do Internetu ma charakter powszechny. Potwierdza to informacja sygnalna z 21 października 2025 r. z Głównego Urzędu Statystycznego, z której wynika, że w 2025 r. dostęp do Internetu posiadało aż 96,2% gospodarstw domowych1. W związku z powyższym – „w obecnych uwarunkowaniach, ulga ta utraciła swoje pierwotne uzasadnienie, a jej dalsze funkcjonowanie nie przyczynia się do realizacji zakładanych celów. Obecnie konstrukcja tej ulgi stwarza możliwość jej wykorzystywania w sposób wykraczający poza intencje ustawodawcy. Jej utrzymywanie nie realizuje już celu stymulowania cyfryzacji społeczeństwa, a jednocześnie powoduje uszczuplenie dochodów budżetu państwa” – podsumował resort finansów.

Ważne Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która (uchylając pkt 6a w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) znosi ulgę na Internet – zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. Co to oznacza w praktyce, dla osób, które ponoszą koszty korzystania z Internetu w 2026 r. i spełniają warunki do skorzystania z ww. ulgi na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, w ramach rozliczenia podatku, którego będą dokonywać w 2027 r.? Likwidacja ulgi na Internet ma miejsce z zachowaniem rocznych praw nabytych dla osób, które po raz pierwszy skorzystały z tego odliczenia w rozliczeniu podatku PIT za rok poprzedzający rok wejścia w życie projektowanej ustawy. Czyli – osoby, które po raz pierwszy skorzystają z ulgi na Internet w zaznaniu za 2026 r. (składanym w 2027 r.) – zachowają prawo do drugiego odliczenia także w rozliczeniu za 2027 r. (które będą składać w roku 2028). Stanowi o tym przepis przejściowy nowelizacji – art. 5 ust. 1, zgodnie z którym – podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2026 r., po raz pierwszy skorzysta z odliczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy zmienianej w art. 1, zachowuje prawo do tego odliczenia w zeznaniu podatkowym składanym za 2027 r. na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 6h ustawy zmienianej w art. 1. Z ulgi na Internet nie skorzystają już natomiast osoby, które poniosą wydatki na Internet w 2027 r. i chciałby po raz pierwszy skorzystać z ulgi w ramach rozliczenia podatku, które będą składać w 2028 r. Od 1 stycznia 2027 r. koszty korzystania z Internetu zatem wzrosną, bo nie będzie można już odzyskać części poniesionych w tym zakresie wydatków (z wyjątkiem osób, które po raz pierwszy skorzystały z ulgi w 2027 r., w ramach rozliczenia PIT za 2026 r. i będą mogły skorzystać z tego uprawnienia jeszcze raz w 2028 r., w ramach rozliczenia PIT za 2027 r.).

1 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2025-r-,2,15.html

Podstawa prawna :