„Rządzący obiecywali podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. Takie rozwiązanie mogłoby przynieść korzyść nawet do 3600 złotych rocznie znacznie szerszej grupie podatników, również mniej zarabiającym i emerytom. Zamiast tego zaproponowano podobną korzyść wyłącznie określonej grupie osób o dochodach przekraczających 120 tysięcy złotych rocznie, pozostawiając kwotę wolną na poziomie 30 tysięcy” – stwierdził Prezydent Karol Nawrocki, odmawiając w dniu 27 listopada 2026 r. podpisania rządowej nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zakładała wprowadzenie nowej skali PIT (a w tym m.in. podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 130 tys. zł). Prezydent pozostaje zatem zwolennikiem obietnicy Koalicji Obywatelskiej złożonej podczas wyborów parlamentarnych w 2023 r.

Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 130 000 zł i wprowadzenie stawki pośredniej 24%, bo „praca musi się opłacać” – zakładał rządowy projekt ustawy, wprowadzający nową skalę podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który trafił na biurko Prezydenta

Ważne W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD458), który został opublikowany w dniu 21 sierpnia br., rząd zaproponował nową skalę podatkową z trzema przedziałami dochodów: pierwszy do 130 000 zł – ze stawką 12% ,

– ze stawką , drugi dla dochodów w przedziale ponad 130 000 zł do 150 000 zł – ze stawką 24% i

dla dochodów w przedziale – ze stawką i trzeci przedział dla dochodów przekraczających 150 000 zł – ze stawką 32%. Zmiany te – jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów – oznaczają, że pierwszy przedział zostanie podwyższony o 10 tys. zł, tj. z obecnego 120 000 zł do 130 000 zł, drugi przedział zyska nowy, wyższy próg (będzie to 150 000 zł) oraz znacznie niższą stawkę (zamiast 32% będzie to 24 %), a trzeci przedział ze stawką 32% będzie obejmował dochody dopiero powyżej 150 000 zł. Kwota wolna od podatku pozostanie na obecnym poziomie 30 tys. zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnicy opłacający podatki według skali podatkowej – mają zapłacić znacznie niższe podatki. Skutkiem podniesienia wysokości pierwszego progu dochodowego ze 120 000 zł do 130 000 zł będzie także: wzrost ze 120 000 zł do 130 000 zł limitu możliwych do zastosowania w roku podatkowym zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów przysługujących np. twórcom z tytułu korzystania z praw autorskich i artystom wykonawcom z praw pokrewnych oraz

wzrost ze 120 000 zł do 130 000 zł bazy podatkowej dla zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, które to zakłady zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych) oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego przekazują na szczególnych zasadach. Zaliczki pobrane za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego rodzaju płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, nie trafiają do urzędu skarbowego. Są natomiast przekazywane przez zakłady pracy chronionej w 40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 60% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a przez zakłady aktywności zawodowej – w 100 % na zakładowy fundusz aktywności. Konsekwencją proponowanych zmian – jak podkreśla resort finansów – będą zmiany dostosowawcze polegające na odzwierciedleniu nowych parametrów skali podatkowej w przepisach normujących pobór zaliczek przez płatników.

Nowa skala podatkowa, ma zostać wprowadzona poprzez zmianę art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nadając mu następujące brzmienie:

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Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi Ponad Do 130 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł 130 000 150 000 12 000 zł + 24% nadwyżki ponad 130 000 zł 150 000 16 800 zł + 32% nadwyżki ponad 150 000 zł

W uzasadnieniu ww. projektu, Ministerstwo Finansów argumentuje, że – „Dobry system podatkowy powinien spełniać kilka podstawowych warunków. Jednym z nich jest sprawiedliwość podatkowa. Sprawiedliwość podatkowa to zasada, że każdy płaci podatki na rzecz państwa według swoich realnych możliwości zarobkowych. Opiera się na równym traktowaniu osób w takiej samej sytuacji oraz na wyższych obciążeniach dla osób i podmiotów bogatszych.

Skala podatkowa w ustawie PIT formalnie spełnia te wymagania, jednak obecna jej konstrukcja sprawia, że przekroczenie progu podatkowego powoduje skokowy (bo aż o 20 punktów procentowych) wzrost obciążeń podatkowych podatników, którzy przekraczają roczny próg dochodu w wysokości 120 000 zł. Taka konstrukcja skali podatkowej powoduje, że podatek w tym kształcie postrzegany jest jako przejaw nadmiernego fiskalizmu, szczególnie dla podatników zaliczanych do tzw. „klasy średniej”, która stanowi fundament gospodarczy państwa. Stąd projektowana ustawa w zakresie zmian w ustawie PIT jest skierowana właśnie do klasy średniej, a dokładnie do około 3,5 mln podatników opłacających podatek według skali podatkowej, czyli do osób uzyskujących dochody głównie z pracy zarobkowej, niezależnie od tego, jaki zawód wykonują.

Korzystne dla podatników zmiany parametrów skali podatkowej wymagają pozyskania źródeł ich sfinansowania. Proponowana reforma jest w tym kontekście ściśle powiązana z innymi zmianami w ustawie PIT (podwyższenie stawki daniny solidarnościowej), w ustawie CIT (podwyższenie stawki podatku dla największych podmiotów), jak i w ustawie o ryczałcie (obniżenie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

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Przyjęte rozwiązania służą bardziej równomiernemu rozłożeniu ciężarów publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansów publicznych oraz możliwości finansowania kluczowych zadań państwa.

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Projekt nie zmierza do zwiększenia fiskalizmu jako takiego, lecz do takiego ukształtowania obowiązków podatkowych, aby w większym stopniu uwzględniały one rzeczywiste możliwości płatnicze poszczególnych grup podatników. W związku z tym proponowane zmiany przewidują zwiększenie obciążeń przede wszystkim tych podmiotów i osób, które dysponują największym potencjałem finansowym oraz osiągają najwyższe dochody/przychody.”

Droga ww. projektu przez proces legislacyjny jest zawiła – Rada Ministrów przyjęła ww. projekt w dniu 28 września 2026 r., a Sejm uchwalił go w dniu 22 października br. W trakcie prac legislacyjnych w Sejmie z przyjętego we wrześniu przez Rząd projektu ustawy wprowadzającej zmiany w PIT, CIT i podatku ryczałtowym usunięto przepisy podwyższające stawkę podatku CIT dla największych podatników. Senat – uchwałą z dnia 27 października 2026 r. – przywrócił te przepisy. W związku z powyższym – „aby uniknąć opinii, które mogłyby stawiać w wątpliwość prawidłowość sposobu procedowania, zdecydowano o ponownym złożeniu projektu w trybie odrębnym” – poinformowało, w dniu 4 listopada br., Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy, przewidujący zmiany w skali PIT (tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), trafił ponownie do prac legislacyjny w rządzie, w dniu 2 listopada br. (tym razem, pod numerem w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD496). Został on ponownie przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada br. i jeszcze tego samego dnia złożony do laski marszałkowskiej. Projekt zarejestrowany pod numerem druku sejmowego 3293, został uchwalony przez Sejm w dniu 5 listopada br., a przez Senat przyjęty bez poprawek – już następnego dnia, czyli 6 listopada 2026 r. Tego samego dnia, ustawa została również przekazana do podpisu Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Ważne Ustawa z dnia 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która w dniu 6 listopada br. została przekazana do podpisu Prezydenta, zakłada ostatecznie: podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tys. zł ,

, wprowadzenie nowej stawki 24% dla dochodów powyżej 130 tys. zł do 150 tys. zł ,

, pozostawienie stawki 32% dla nadwyżki dochodów przekraczających 150 tys. zł. Dzięki proponowanym rozwiązaniom – jak poinformowało Ministerstwo Finansów – niższy podatek, ma zapłacić około 3,5 mln podatników rozliczających się według skali podatkowej PIT. Korzyści mają natomiast sięgnąć nawet 3,6 tys. zł rocznie. Ponadto, projekt zmian – tak jak we wrześniu – zakłada podniesienie podstawowej stawki (19%) podatku CIT do 22% dla podmiotów osiągających przychody powyżej 50 mln euro rocznie oraz dla podatkowych grup kapitałowych, a także przywrócenie poprzedniego limitu warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (250 tysięcy euro). Reforma zakłada również podwyższenie stawki daniny solidarnościowej o jeden punkt procentowy – do 5%. Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. – „Projektowane zmiany mają na celu dalsze wzmacnianie sprawiedliwości systemu podatkowego, zwiększenie opłacalności pracy oraz zachowanie odpowiedzialności fiskalnej państwa. Reforma została przygotowana w sposób umożliwiający jednoczesne wsparcie podatników i utrzymanie stabilnych finansów publicznych” – zapewnia Ministerstwo Finansów.

Nie będzie podwyżki pierwszego progu podatkowego do 130 tys. zł i stawki pośredniej 24% – Prezydent zawetował ustawę wprowadzającą nową skalę PIT i opowiada się za podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł

Ważne W dniu 27 listopada 2026 r., na swoim profilu w mediach społecznościowych, Prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uchwalonej na posiedzeniu Sejmu nr 68, dnia 5 listopada 2026 r., która przewidywała reformę podatkową. Powodem weta – jak podał Prezydent, jest fakt, iż – ww. ustawa „nie przewidywała podwyższenia kwoty wolnej od podatku, a jednocześnie zakładała podwyżkę CIT i daniny solidarnościowej oraz ośmiokrotne obniżenie limitu ryczałtu”. – „Rząd przedstawia reformę jako ulgę dla klasy średniej. Tymczasem pomija ona 9 na 10 podatników. Rządzący obiecywali podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. Takie rozwiązanie mogłoby przynieść korzyść nawet do 3600 złotych rocznie znacznie szerszej grupie podatników, również mniej zarabiającym i emerytom . Zamiast tego zaproponowano podobną korzyść wyłącznie określonej grupie osób o dochodach przekraczających 120 tysięcy złotych rocznie, pozostawiając kwotę wolną na poziomie 30 tysięcy. Nie można nazywać powszechną ulgą rozwiązania, które pomija zdecydowaną większość obywateli. W rządowej propozycji państwo jedną ręką daje ulgę, a drugą podnosi podatki przedsiębiorcom. Ustawa przewiduje podwyższenie CIT z 19 do 22 procent dla określonych firm. To wzrost stawki o niemal 16%! Przecież oczywiste jest, że efektem tych podatków będą wyższe ceny w sklepach dla konsumentów, ograniczenie podwyżek dla pracowników tych firm oraz spowolnienie rozwoju” – wyjaśnił Prezydent Karol Nawrocki, omawiając przyczyny odmowy podpisania nowelizacji ustawy o PIT.

post Prezydenta Karola Nawrockiego z dnia 27 listopada 2026 r. - weto nowelizacji ustawy o PIT X.com

Z wypowiedzi Prezydenta Karola Nawrockiego wynika zatem, że jest on zwolennikiem zwiększenia kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł – zamiast wprowadzania zmian w skali PIT, polegających m.in. na podniesieniu pierwszego progu podatkowego do 130 tys. zł.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł – jedną z niezrealizowanych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, która ma poparcie Prezydenta Karola Nawrockiego

Podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł, za którą (w ramach weta nowelizacji ustawy o PIT) opowiedział się Prezydent Karol Nawrocki – było jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej w kampanii parlamentarnej w 2023 r., a konkretnie pkt 4 ze „100 konkretów”, który brzmiał:

„Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów.”

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 592 z późn. zm.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD458, a następnie druk sejmowy nr: 3147)

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uchwalona na posiedzeniu Sejmu nr 68, dnia 5 listopada 2026 r. (numer projektu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD496, a następnie druk sejmowy nr: 3293)

fot. Mikołaj Bujak/KPRP