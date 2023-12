Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2024 r.? Przy dobrym planowaniu można zyskać więcej niż 1783,82 zł.

Wysokość emerytury jest uzależniona przede wszystkim od stażu pracy i wysokości zarobków, które emeryt uzyskiwał pracując. Jednak nie tylko od tego. Zawsze przed podjęciem decyzji o zmianie statusu z pracownika na emeryta należy się dodatkowo zastanowić, który moment w roku będzie tym najkorzystniejszym na przejście na emeryturę, biorąc pod uwagę tablice trwania życia, waloryzację, a także tzw. trzynastki i czternastki.

Tablice trwania życia nie będą korzystne dla przyszłych emerytów

Na podstawie tablic trwania życia ocenia się m.in. stan zdrowia ludności. Są one istotnym elementem wyliczania tzw. nowej emerytury, bo to na ich podstawie ZUS oblicza wysokość świadczenia, które będzie przysługiwało osobom kończącym aktywność zawodową. Tablice zmieniają się co rok i obowiązują od 1 kwietnia do końca marca następnego roku. To oznacza, że kolejne zostaną przygotowane przez GUS na 1 kwietnia 2024 r., a już dziś wiadomo, że będą dla przyszłych emerytów mniej korzystane niż obecnie obowiązujące, bowiem średnia prognozowana długość życia w Polsce rośnie. A zasada jest prosta – im lepsze prognozy, tym niższa emerytura. Przy obliczaniu wysokości świadczenia wartość zgromadzonych i odpowiednio zwaloryzowanych składek oraz kapitału początkowego dzieli się bowiem przez średnie dalsze trwanie życia. Jeśli więc jego długość wzrasta, wysokość świadczenia spada.

Trzynasta i czternasta emerytura nie są bez znaczenia

Ważnym aspektem są też obecnie trzynaste i czternaste emerytury. Pierwszą z nich otrzymają ci emeryci, którzy będą mieli prawo do świadczeń emerytalnych na dzień 31 marca. Jej wysokość będzie odpowiadała wysokości minimalnej emerytury, a więc można zyskać 1783,82 zł. Inaczej jest z czternastą emeryturą. Ta przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, mają prawo do określonych świadczeń wskazanych przez ustawodawcę. Ustawodawca do określenia terminu wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego upoważnił Radę Ministrów. Nie jest jeszcze znany termin wypłaty tego świadczenia w 2024 r. W 2023 r. był to wrzesień.

Styczeń i luty 2024 r. to najlepsze miesiące na zakończenie pracy

Nie tylko tablice trwania życia oraz trzynasta i czternasta emerytura wpływają na wysokość przyszłego świadczenia dla emeryta. Jednak już one wyraźnie wskazują, że w 2024 r. najlepszymi miesiącami na przejście na emeryturę będą styczeń i luty. Zdecydują o tym po pierwsze, korzystniejsze tablice trwania życia, a po drugie, prawo do trzynastej i czternastej emerytury. Tych korzyści nie przyćmi ani kwartalna, ani roczna waloryzacja.

