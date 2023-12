Od kilku tygodni Karta Dużej Rodziny działa poprzez aplikację mObywatel. Warto to wykorzystać zwłaszcza teraz, w okresie świątecznych zakupów – można je zrobić taniej i na korzystnych warunkach – Karta Dużej Rodziny to coraz większa liczba okazji cenowych dla rodzin z trójką – lub więcej – dzieci.

Korzystaj ze zniżek z mObywatelem

Masz troje dzieci lub więcej? Skorzystaj ze zniżek w łatwy sposób. Znajdź Kartę Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. To naprawdę proste! – zachęca Ministerstwo Cyfryzacji.

Z Karty Dużej Rodziny (KDR) korzysta obecnie już 1,7 miliona rodzin wielodzietnych, czyli ponad 4,8 miliona osób. Dostępne dzięki niej zniżki oferuje aż 12 611 tysięcy partnerów w ponad 32 tysiącach lokalizacji. Z Karty Dużej Rodziny skorzystasz niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i uprawnień dla rodzin "3+". Dzięki niej można korzystać z oferty instytucji publicznych i firm prywatnych, m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Partnerami KDR są sklepy dla dzieci, z odzieżą, obuwiem, księgarnie, hipermarkety, sklepy elektroniczne, jubilerskie, ośrodki wypoczynkowe, kina, baseny, centra rozrywki... i wiele, wiele innych. Jak zyskać zniżki?

Kto karty jeszcze nie ma, powinien zacząć od złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Można to zrobić w urzędzie (gminy lub miasta, w którym się mieszka) albo online – na portalu Emp@tia. W Kartę uzyskasz bezpłatnie.

Jeśli przyznano ci już Kartę Dużej Rodziny, nie musisz składać wniosku o kartę plastikową. Skorzystaj z cyfrowych ułatwień i karty elektronicznej (mobilnej) w aplikacji mObywatel.

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu: jak korzystać

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu dostępna jest dla każdej dorosłej osoby (rodzina "3+"), która ma ważny polski dowód osobisty, lub dla każdego dziecka (rodzina "3+"), które posiada mLegitymację szkolną.

Jeśli pobierasz mObywatela po raz pierwszy i chcesz mieć w nim Kartę Dużej Rodziny – na głównym pulpicie mObywatela wybierz duże koło ze znakiem plus (+), podpisane „Dodaj swój pierwszy dokument” i potwierdź dostęp profilem zaufanym. Następnie z listy dostępnych dokumentów wybierz mKDR – mobilną Kartę Dużej Rodziny.

Aplikacja mObywatel jest dostępna na urządzeniach z systemami Android i iOS. Jest bezpłatna, bezpieczna, przygotowuje ją zespół NASK.

mObywatel: warto mieć aplikację z mDowodem zastępującym dowód osobisty

Od połowy 2023 r. aplikacja mObywatel stała się jeszcze popularniejsza – za sprawą zmiany przepisów, które zrównały mDowód z rangą dowodu osobistego w wersji plastikowej. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy na korzystanie z mDowodu przeszło grubo ponad 5 milionów Polaków., z czego niespełna milion nigdy wcześniej nie korzystało z aplikacji mObywatel.

Być może mKDR także zwiększy zainteresowanie tym cyfrowym oknem na świat spraw urzędowych.

Korzystając z aplikacji mObywatel, ponad 5 mln Polaków sprawdziło przed wyborami swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Najpopularniejszą funkcją tej aplikacji jest jednak obsługa mandatów, którą resort cyfryzacji uruchomił wspólnie z Ministerstwem Finansów – do tej pory mandaty sprawdziło ok 5 mln Polaków.

Coraz bardziej popularna jest ponadto możliwość sprawdzenia jakości powietrza – ponad milion razy sprawdzaliśmy ją w apce, uzyskując informację o odczycie zanieczyszczenia powietrza z mierników Edukacyjnej Sieci Antysmogowej NASK

Ponad 700 tys. osób sprawdziło w mObywatelu historię pojazdu.

Od niespełna dwóch miesięcy w mObywatelu możemy także umówić się na e-wizytę w ZUS.

Codzienne do mObywatela jest blisko 0,6 mln logowań – z dokumentów i funkcji aplikacji korzystamy coraz częściej, nie jest to tylko aplikacja ściągnięta na telefon tylko po to aby ją mieć skoro jest darmowa, ale dla by w sposób łatwy, praktyczny, szybki i bezpieczny skorzystać z ułatwień, które niosą ze sobą nowe technologie cyfrowe.