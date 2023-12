Liczba zachorowań na koronawirusa systematycznie rośnie, zabrakło szczepionek przeciwko krakenowi – najnowszej wersji choroby i niczego wykluczyć nie można.

O powadze sytuacji najlepiej świadczy fakt, iż nowa minister zdrowia, Izabela Leszczyna już na początku swojego urzędowania postanowiła powołać zespół do spraw monitorowania sytuacji epidemiologicznej.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna: będzie dodatkowe 200 tys. szczepionek Nuvaxovid

Pierwszą decyzją nowej szefowej resortu zdrowia było z kolei zamówienie dodatkowych 200 tys. szczepionek Nuvaxovid przeciwko nowemu wariantowi koronawirusa, krakenowi. To podwariant omikronu XBB.1.5.

Szczepienia ruszyły 6 grudnia i szybko okazało się, że w związku z narastającą liczbą zachorowań chętnych jest znacznie więcej niż samych szczepionek zamówionych przez rząd. Z punktów szczepień docierały informacje o długich listach oczekujących, a sami pacjenci skarżyli się, że proponuje im się szczepienie starymi preparatami.

Resort zdrowia zapewnia, że szczepionek nie zabraknie i zaszczepi się – bezpłatnie – każdy kto tylko będzie miał ochotę.

Statystyki nie budzą wielkich obaw o nową pandemię, ale…

Ile naprawdę jest zachorowań na koronawirusa, trudno ustalić. I to mimo, że wciąż prowadzona jest oficjalna rządowa strona ze statystykami.

Według podawanych tam danych, tylko 17 grudnia – a była to niedziela – zarejestrowano 199 nowych zakażeń COVID-19, z czego 25 proc. to zakażenia powtórne. Jednak testy wykonało 881 osób, z czego 201 z wynikiem pozytywnym.

Ile naprawdę osób, podejrzewając u siebie COVID-10, testy wykonało, nie wiadomo. Rząd wycofał wszystkie zarządzenia dotyczące profilaktycznego testowania i Polacy testy na koronawirusa kupują sami w aptekach, czego oczywiście statystyki ze zrozumiałych względów nie obejmują.

Teoretycznie liczby z oficjalnych statystyk alarmujące nie są, zwłaszcza gdy zerknie się na górę oficjalnej statystyki rządowej, która podaje dane sumaryczne. Niespełna 200 zachorowań, przy zerowych zgonach przy liczbie ponad 6,6 mln zachorowań od początków marca 2020 r. i ponad 120 tys. zgonach na koronawirusa od tamtego czasu.

Nuvaxovid – szczepionka na najnowszy wariant COVID-19: jak skorzystać

Szczepienia ruszyły 6 grudnia i pewnie potrwają tak długo jak długo będą na nie chętni. Minister Izabela Leszczyna zapewniła publicznie, że zaszczepić się nową szczepionką będzie mógł każdy chętny.

Na razie, zgodnie z instrukcjami resortu zdrowia jeszcze pod poprzednim kierownictwem szczepionkę Nuvaxovid może przyjąć osoba, która ukończyła 12 lat i wcześniej nie szczepiła się przeciw COVID-19 albo szczepiła się przeciw COVID-19, ale od ostatniego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Szczepionkę Nuvaxovid (firmy Novavax) można więc przyjąć w ramach podstawowego szczepienia albo jako dawkę przypominającą. Przy czym osoby, które jeszcze nie szczepiły się przeciw COVID-19 powinny przyjąć dwie dawki szczepionki w odstępie trzech tygodni.

Są też grupy osób, którym przyjęcie szczepionki jest zalecane – to tak zwane grupy ryzyka. Zalicza się do nich wszystkie osoby w wieku powyżej 60 latA co, a w wieku powyżej 12 lat – z niedoborami odporności lub chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

Ponadto naturalną grupę ryzyka stanowią pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym.

Szczepienia są dobrowolne i bezpłatne, a można się na nie zapisać na jeden z kilku sposobów:

za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta,

w placówce POZ lub w aptece (wykaz dostępny na: https://pacjent.gov.pl/artykul/punkty-szczepien-przeciw-covid-19)

przez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl,

przez infolinię 989 (w godz. w godz. 7.00 – 20.00).

A co z potencjalną opcją przywrócenia obowiązku noszenia maseczek? Zapewne jeśli powoływany właśnie zespół ds. monitorowania sytuacji epidemiologicznej takie działanie zaleci, rząd rozważy jego wprowadzenie. Na razie coraz więcej osób wróciło dobrowolnie do korzystania z maseczek, szczególnie w miejscach publicznych, chcąc w ten sposób zminimalizować ryzyko zachorowania na koronawirusa.