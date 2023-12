ZUS nie czekał do stycznia: 800 plus za 2024 już 29 grudnia znalazło się na kontach prawie 0,7 mln. rodziców. To pierwsza wypłata świadczenia w nowej wysokości

W piątek 29 grudnia ZUS przelał na konta rodziców pierwsze świadczenia z programu Rodzina 500+/800+ w nowej wysokości 800 zł. Otrzymali je rodzice na 711 250 dzieci gdyż ZUS przelał tego dnia z tytułu 800 plus kwotę 569 mln złotych. To osoby, które zgodnie z terminarzem ZUS otrzymują to świadczenie 2 dnia każdego miesiąca.

W związku z tym, że 2 stycznia, na który to dzień przypadają formalnie pierwsze wypłaty z programu Rodzina 500+ podwyższone od 1 stycznia do 800 zł jest w sferze budżetowej dniem wolnym od pracy – w zamian za przypadające na sobotę 6 stycznia święto Trzech Króli – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zgodnie z przyjętą praktyką wypłacił świadczenia ostatni dzień roboczy poprzedzający taki termin, w którym urząd nie pracuje.

Trzy pierwsze wypłaty: ponad 1,7 mld zł świadczenia 800+ na kontach rodziców

Z informacji przekazanej mediom przez Gertrudę Uścińską, prezes ZUS wynika, że w piątek 29 grudnia 2023 roku na konta rodziców przelana została kwota 569 mln zł, co – jak łatwo policzyć – odpowiada świadczeniom po 800 złotych na każde dziecko w liczbie 711 250 dzieci.

Podobne kwoty ZUS przeleje zaraz po nowym roku. W środę 3 stycznia – 562 mln zł i w czwartek 4 stycznia 561 mln zł.

Całą operacja odbywa się automatycznie – wszystkie zasady dotychczasowe pozostają bez zmian, kwota wypłaty zostaje tylko zamieniona: z dotychczasowych 500 zł na 800 zł.

Jak widać Zakład poradził sobie błyskawicznie z przystosowaniem systemu informatycznego do tej zmiany.

Warto przypomnieć, że były co do tego pewne obawy i asekuracyjnie nawet w ustawie nowelizacyjnej zapisano, że pierwsze wypłaty 800 plus mogą dla części rodziców być dostępne dopiero w lutym; chodziło właśnie o te pierwsze terminy z początku miesiąca. Gdyby nie udało się z IT na czas, rodzice zamiast 29 grudnia dostaliby pieniądze – z wyrównaniem za styczeń – dopiero 2 lutego 2024 r.

Nic takiego jednak się nie stało i operacja waloryzacji świadczenia na każde dziecko w rodzinie wystartowała nawet przed czasem.

800 plus w styczniu 2024 bez składania wniosków

Po raz kolejny przy tej okazji ZUS przypomina, że operacja odbywa się automatycznie, bez potrzeby składania przez rodziców wniosku o podwyższenie świadczenia.

Takie akcje informacyjne są niezbędne bowiem jak zwykle przy takiej okazji pojawia się mnóstwo oszustów, którzy oferują fałszywe usługi chcąc przy okazji wyłudzić pieniądze lub przynajmniej dane osobowe łatwowiernych i niedoinformowanych osób.

Podobnie jak dotąd, w styczniu 2024 r. wniosek o świadczenie 800 zł muszą złożyć wyłącznie osoby, które do tej pory nie otrzymywały tego zasiłku a właśnie nabyły do niego prawo, bp np. urodziło im się dziecko, albo z innej przyczyny mając już dzieci nie złożyły o świadczenie wniosku wcześniej.

Natomiast od lutego można będzie – dobrowolnie, bo cała operacja trwa do końca maja – składać wnioski o świadczenie w wysokości 800 zł na każde dziecko na nowy okres, który trwa od czerwca do maja.

W tym przypadku będzie to okres wypłat zaczynający się w czerwcu 2024 r. a kończący się w maju 2025 r,

W styczniu nie ma jeszcze takiej możliwości. Wnioski teraz składa się wyłącznie w formie cyfrowej, a ZUS udostępni platformę do ich składania na nowy okres rozliczeniowy zgodnie z przepisami dopiero od 1 lutego 2024 r.