Nowe emerytury 2024: kiedy i jak rząd Donalda Tuska poda wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od marca [wyliczenia]

Mobbing w pracy? Należy się co najmniej 4242 zł odszkodowania. To nie wszystko: pokrzywdzonemu pracownikowi może przysługiwać też zadośćuczynienie

Mobbing to pojęcie, które w Kodeksie pracy pojawiło się 20 lat temu. Przepisy o mobbingu nakazują pracodawcy, żeby przeciwdziałał temu zjawisku. Pracownikowi, który doznał mobbingu przepisy przyznają prawo do odszkodowania, a w niektórych przypadkach – także do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Mobbing uprawnia także pracownika do rozwiązania umowy o pracę.