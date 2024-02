Nowe 800 plus. Wniosek na nowy okres rozliczeniowy łatwo złożysz przez bankowość elektroniczną, jak i w których bankach

Banki udostępniły wnioski o świadczenie wychowawcze 800+ na nowy okres 2024/2025. Od czwartku dnia 1 lutego 2024 roku poprzez systemy bankowości cyfrowej można składać wnioski o świadczenie 800+ na kolejny roczny okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku, a zakończy się 31 maja 2025 roku.

Poprzez bank wniosek o świadczenie z programu Rodzina 800+, a wcześniej – Rodzina 500+ plus można składać już po raz ósmy. Przy okazji warto dodać, że banki – poszerzając ofertę elektronicznego dostępu do usług, w tym tych publicznych – po raz pierwszy umożliwiają również składanie wniosków o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Wcześniej banki udostępniły też możliwość składania wniosków o inne świadczenia wypłacane przez ZUS.

Wnioski o nowe świadczenie 800 plus: jak składać przez bank

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, banki już po raz ósmy udostępniły w systemach bankowości cyfrowej wnioski o świadczenie 800+ na kolejny roczny okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku a zakończy się 31 maja 2025 roku.

Dla dzieci urodzonych między 1 lutego a 31 maja 2024 roku rodzic bądź opiekun prawny może złożyć dwa wnioski: na bieżący i kolejny okres świadczeniowy.

Świadczenie 800+ przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, niezależnie od dochodów rodziców lub opiekunów.

Sprawdź czy wniosek o 800 plus złożysz w swoim banku

Wnioski o 800+ w nowym okresie rozliczeniowym można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Przez system bankowości elektronicznej jest to możliwe za pośrednictwem jednego z następujących banków:

Alior Bank SA

BNP Paribas SA

Credit Agricole Bank Polska SA

VeloBank SA

ING Bank Śląski SA

Inteligo

mBank SA

Bank Millennium SA

Nest Bank S.A

Bank Pekao SA

Bank Pocztowy SA

PKO Bank Polski SA

Bank BPS SA

SGB-Bank SA

Santander Bank Polska SA

Ponadto można wykorzystać aplikacje udostępniane przez:

SKOK-i

Portal emp@tia.mrpips.gov.pl

PUE ZUS

Wnioski o nowe 800 plus: terminy składania

Dla zachowania ciągłości wypłacanego już świadczenia, kluczowe jest złożenie wniosku do końca kwietnia br. wtedy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na okres 2024/2025 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. w terminie:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.,

od 1 do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca 2024 r.,

od 1 do 30 czerwca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,

od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca – w terminie do 30 września 2024 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia – w terminie do 31 października 2024 r.

Bankowość elektroniczna: wnioski o świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Będzie je przyznawać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sektor bankowy, który udostępnia już wnioski o świadczenia rodzinne takie jak 800+, 300+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy dopłata do żłobków, również w przypadku tego świadczenia zadeklarował chęć współpracy i poszerzania oferty dla klientów.

W styczniu br. pomyślnie udostępnione zostały wnioski w bankowości elektronicznej:

Banku PKO BP

VeloBanku,

Credit Agricole

Banku Pocztowego

W najbliższym czasie również inne banki zgłoszą gotowość do udostępnienia wniosków w bankowości cyfrowej dla swoich klientów.

Świadczenie dla uchodźców z Ukrainy

Świadczenie było wypłacane w 2023 roku i nadal przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny. Ważna jest legalność pobytu w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jeśli osoby te chcą kontynuować otrzymywanie świadczenia lub zacząć ubiegać się o nie, powinny złożyć specjalnie przygotowany wniosek w wersji elektronicznej w języku ukraińskim. Wnioski takie również są dostępne w bankowości cyfrowej banków.