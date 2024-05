"Milion seniorów nie dostanie w maju wypłaty", donosi dzisiejszy - 30 kwietnia 2024 roku, "Fakt". Czy to prawda?

Chodzi oczywiście tylko o emerytury majowe. Wszystko przez kalendarz i terminy wypłat. Spokojnie, nikogo ZUS nie pominie. Emerytury są wypłacane przez ZUS kilka razy w miesiącu: terminy są stałe, a o tym kiedy emerytura będzie wypłacana seniorowi decyduje Zakład rozpatrując wniosek o emeryturę i przyznając świadczenie.

Kalendarz tegoroczny sprawia, że aż trzy grupy emerytów dostaną swoje pieniądze o dzień lub dwa wcześniej. Ogólna zasada jest taka, że jeśli ustalony na stałe termin wypłaty emerytury przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS wysyła lub przelewa na konto pieniądze dla emeryta wcześniej.

Ale nawet biorąc pod uwagę te okoliczności, "Fakt" się myli. "Pierwszomajowi" emeryci dostaną świadczenie już w kwietniu, ale to nie znaczy, że ZUS nie wyśle im emerytur w maju w ogóle - tak się bowiem składa, że najpóźniej w piątek 31 maja musi im przekazać świadczenie za czerwiec. 1 czerwca jest bowiem także dniem ustawowo wolnym od pracy - przypada w sobotę!

Terminy wypłat emerytur w ZUS: dlaczego niektórzy majową emeryturę dostali już w kwietniu a czerwcowa przyjdzie w maju

Stałe terminy wypłat to: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca. 1 maja to oczywiście święto więc i dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS przekazał już więc emerytury majowe w ostatnich dniach kwietnia.

Emeryci, którzy zadysponowali przelewanie świadczenia na wskazane przez siebie konto bankowe mają już te pieniądze na swoich kontach. Ci, którzy czekają na listonosza z przekazem pocztowym mogą się go spodziewać lada moment – dziś albo w czwartek.

Wypłaty emerytur w maju: jacy seniorzy dostaną pieniądze wcześniej niż zwykle

To nie jedyny przypadek w maju gdy emerytury ZUS wypłaci wcześniej. Podobnie jest z emeryturami przekazywanymi seniorom każdego 5 dnia miesiąca. W maju 2024 roku to niedziela, oczywiście dzień ustawowo wolny od pracy, a ponieważ 3 i 4 maja to także dni wolne (odpowiednio: święto i sobota), ZUS przekaże emerytury aż trzy dni wcześniej, w czwartek 2 maja.

Z taką sytuacją mieć będziemy jeszcze do czynienia 25 maja, który to dzień wypada w sobotę, W konsekwencji ZUS przeleje emerytury bądź wyśle przekazy pocztowe wcześniej – nie później niż w piątek 24 maja.

Terminy wypłaty emerytury: co ze zmianami w czerwcu?

Kalendarz sprawia, że nawet z formalnego punktu widzenia nie będzie miesiąca, w którym emeryt nie otrzymałby emeryt, by w kolejnym lub go poprzedzającym odebrać świadczenie dwa razy.

Także w czerwcu są zmiany w terminach wypłat emerytur z ZUS. Od razu znów 1 czerwca jest dnień ustawowo wolnym od pracy (sobota), znów więc emerytury zostaną przelane lub wysłane przekazem pocztowym wcześniej, nie później niż w piątek 31 maja 2024 r.

A to oznacza, że jednak „pierwszomajowi” emeryci dostaną świadczenie w maju, z tym że będzie to emerytura należna za czerwiec, wypłacona, jak to się mówi – awansem!.

W czerwcu jednak wyjątkowo będą tylko dwa takie przypadki: 1 i 15 czerwca, oba w związku z tym, że terminy te wypadają w soboty, a więc dzień ustawowo wolny od pracy.