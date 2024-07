Nawet 300 zł do emerytury co miesiąc. Pieniądze można dziedziczyć

Konkretnie chodzi o pieniądze w wysokości 299,82 zł z ZUS. Dokładnie tyle świadczenia można otrzymać co miesiąc, w ramach ryczałtu energetycznego. W celu otrzymania świadczenie trzeba jednak kwalifikować się do konkretnej grupy osób uprawnionych, a także złożyć wniosek. Co istotne, to świadczenie mogą dziedziczyć wdowy lub wdowcy.

Czym jest ryczałt energetyczny? Jest to świadczenie wypłacane przez ZUS co miesiąc z emeryturą. Ryczałt energetyczny jest formą pomocy w opłatach za energię, gaz lub ogrzewanie. Pieniądze w formie uzupełnienia trafiają z wypłatą emerytury do tych seniorów, którzy mają do nich prawo i złożyli w ZUS odpowiedni wniosek o wypłatę tego świadczenia. Możliwe jest także dziedziczenie środków. Oto szczegóły dotyczące tego świadczenia.

REKLAMA

Wysokość ryczałtu energetycznego podlega corocznie waloryzacji, w 2024 roku wynosi dokładnie 299,82 zł

REKLAMA

Wysokość ryczałtu energetycznego ogłasza jest w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organ ten robi to w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje wówczas od 1 marca każdego danego roku, czyli od dnia waloryzacji emerytur i rent.

Kwota ryczałtu energetycznego oraz termin, od którego obowiązuje nowa wysokość ryczałtu, określane są więc każdorazowo przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ryczałt energetyczny w 2024 roku jest wypłacany w wysokości 299,82 zł. Taka kwota trafia obecnie na konta uprawnionych seniorów co miesiąc wraz z emeryturą.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny? Co mówią przepisy w tym zakresie?

Jeśli jesteś emerytem i masz status kombatanta lub jesteś osobą uprawnioną albo wdową/wdowcem po tych osobach prawdopodobnie przysługuje Ci ryczałt energetyczny. Warto to sprawdzić, aby móc korzystać z tego świadczenia z ZUS. Zobaczmy, co mówią konkretne przepisy w tym zakresie.

REKLAMA

Jak wynika z przepisów, ryczałt energetyczny jest przyznawany na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Przepis ten wskazuje, że kombatantom i innym osobom uprawnionym – emerytom, rencistom i inwalidom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne - przysługuje ryczałt energetyczny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ryczałt energetyczny przysługuje również wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom - pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych. Świadczenie to dostępne jest ponadto dla osób wymienionych w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywaniu rud uranu i batalionach budowlanych, a także wdowom po żołnierzach-górnikach, pobierającym emeryturę lub rentę. Przy czym, w przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub rentowego przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Dziedziczenie ryczałtu energetycznego przez wdowy i wdowców po osobach uprawnionych

Przepisy dopuszczają możliwość dziedziczenia ryczałtu energetycznego. Prawo do otrzymywania wsparcia finansowego w postacie ryczałtu energetycznego przysługuje bowiem otrzymującym emeryturę lub rentę wdowom i wdowcom po osobach uprawnionych. W przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczenia zmarła, istnieje możliwość kontynuacji otrzymywania ryczałtu, który należał do zmarłego małżonka.

Ryczałt energetyczny możne dziedziczyć wdowa lub wdowiec po osobach uprawnionych. Chodzi tu o osoby już wcześniej wymienione, czyli dziedziczenie przysługuje m.in. po osobie będącej kombatantem; ofiarą represji wojennych i okresu powojennego; żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać dodatkowo prawie 300 zł co miesiąc z ZUS ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny przyznawany jest po spełnieniu niezbędnych formalności. W celu jego otrzymania konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie ryczałtu energetycznego do ZUS, ale nie tylko. Oto zestaw wszystkich dokumentów, które są wymagane oraz dodatkowe informacje z tym związane:

wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego ( ZUS-ERK ) – dostępny w placówkach ZUS lub też na stronie www.zus.pl. Formularz wniosku jest też dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS

Formularz wniosku jest też dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: stwierdzająca, określone w ustawie o kombatantach, okresy działalności kombatanckiej lub represji – w przypadku kombatantów i osób represjonowanych potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie – w przypadku wdów (wdowców) po kombatancie (lub innej osobie uprawnionej)

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej) potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnianych

(właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej) potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnianych zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnianych.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w każdym czasie, co zapewnia elastyczność w dostępie do świadczenia. Pamiętać jednak należny, że w przypadku pobierania przez seniora więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje tylko jeden ryczałt energetyczny.