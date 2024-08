Jeżeli rodzic zawrze z opiekunką/nianią taką umową i zgłosi ją do ZUS do ubezpieczeń społecznych, to z budżetu państwa zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianię. Czy zawsze? Czy taka umowa jest konieczna?

Zawsze budżet pokryje składki, ale pod warunkiem, że wynagrodzenie nie jest wyższe od połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

REKLAMA

Babciowe: czy aktywny rodzic musi podpisać umowę z babcią by dostawać zasiłek z ZUS

REKLAMA

Jeśli wynagrodzenie niani jest wyższe, składki zostaną pokryte od tej części pensji, która nie jest wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia.

Zawarcie umowy uaktywniającej z opiekunką lub opiekunem dziecka: babcią, ciocią lub osobą nie będącą krewną nie jest przy tym warunkiem do otrzymania świadczenia z programu Aktywny Rodzic.

Inna wątpliwość, którą zgłaszają zainteresowane osoby dotyczy kwestii czy będzie sprawdzane ile faktycznie dni była świadczona opieka przez nianię. Czy jeśli na przykład niania zajmuje się dzieckiem tylko przez dwa tygodnie, to wtedy przysługuje połowa świadczenia – 750 zł lub 950 zł a może nic?

Zgodnie z ustawą element podpisania umowy z nianią, jej czasu i przebiegu nie będzie sprawdzany. To co będzie elementem procesu weryfikacji, to przede wszystkim aktywność zawodowa rodziców.

Następna kwestia: w jaki sposób trzeba będzie udowodnić/rozliczyć się z babciowego? Jak wykazać (i czy będzie taki obowiązek), że pieniądze zostały przekazane komuś na opiekę?

Poza spełnieniem warunku aktywności zawodowej w przypadku świadczenia aktywni rodzice w pracy, nie będzie konieczności udowadniania rozliczenia środków lub składania umowy zawieranej z nianią lub innym opiekunem dziecka.

Aktywni rodzice w pracy: dla kogo świadczenie, jakie warunki

Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługuje na każde dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Dokładnie liczy się to następująco: od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko skończyło 12. miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca przed tym, w którym dziecko skończy 36. miesiąc.

Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko albo 1900 zł miesięcznie – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aktywny rodzic: co to jest minimalny poziom aktywności zawodowej

REKLAMA

Jaki jest minimalny poziom aktywności zawodowej, który uprawnia do świadczenia?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba wykazać minimalny poziom przychodów, od których opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (minimalny poziom podstawy wymiaru składki). Dotyczy on rodzica-wnioskodawcy oraz osoby, z którą wnioskodawca wspólnie wychowuje dziecko.

Jeśli wychowuje dziecko wspólnie z drugą osobą.

Jako osobę, z którą wspólnie wychowuje dziecko, może wskazać: drugiego rodzica dziecka, małżonka, a także inną osobę, z którą zgodnie z oświadczeniem mieszka i wychowuje dziecko (np. partnera).

Świadczenie przysługuje, jeśli oboje rodzice czy opiekunowie osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. warunek łączonego poziomu aktywności zawodowej).

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4300 zł.

Dodatkowo podstawa, od której opłacane są składki każdej z tych osób, nie może być niższa od:

50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w okresie, na który jest ustalane prawo do świadczenia,

30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym okresie, na który jest ustalane prawo do świadczenia – w przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność na preferencyjnych zasadach (korzystają z ulg: preferencyjne składki, ulga na start, mały ZUS plus).

Jeśli wnioskodawca wychowuje dziecko samodzielnie.

Wówczas świadczenie przysługuje pod warunkiem, że podlega on ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od podstawy wynoszącej co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.