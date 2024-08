Bon energetyczny: czy równo dla wszystkich to sprawiedliwie. Gdzie gospodarstwa domowe potrzebują najwięcej energii elektrycznej a gdzie najmniej

Agencje pracy tymczasowej wciąż odczuwają osłabienie gospodarcze w Polsce. Mimo to wciąż poszukują kandydatów do pracy

Polska gospodarka wciąż rozwija się bardzo słabo, o czym najdobitniej świadczy brak inwestycji. W Konsekwencji powstaje też mniej niż można by oczekiwać miejsc pracy. Firmy działające na rynku nadal jednak chętnie korzystają z usług agencji pracy tymczasowej, choć ich potencjał nie rośnie tak jak by to miało miejsce przy większej dynamice wzrostu gospodarczego.