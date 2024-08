14 emerytura. To już w piątek 30.08.2024, ZUS wyśle pocztą lub przeleje na konta pierwsze czternaste emerytury, kto kiedy dostanie - terminy, wysokość brutto i netto

Odpowiedź jest prosta= wszyscy emeryci i inni uprawnieni czternastą emeryturę otrzymają wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym przysługującym za wrzesień. To znaczy, że czternastą będzie do dyspozycji tego dnia, którego zwykle otrzymuje się emeryturę.

We wrześniu ZUS wypłaci czternaste emerytury. Niektórzy seniorzy dostaną je wcześniej, bo już pod koniec sierpnia.

14.emerytura za 2024 rok: dokładne terminy wypłat [wykaz]

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów od ubiegłego roku jest wpisane na stałe do kalendarza wypłat świadczeniobiorców.

Miesiąc wypłaty określa za każdym razem Rada Ministrów nie później niż do 31 października danego roku. W tym roku tzw. czternastka zostanie wypłacona we wrześniu. Niektórzy seniorzy dostaną ją wcześniej.

Czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu. Nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Osoby uprawnione, czyli takie, które mają prawo do świadczenia długoterminowego na dzień 31 sierpnia 2024 r., otrzymają ją wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym przysługującym za wrzesień.

Ponieważ 1 września w tym roku wypada w niedzielę, osoby, które powinny dostać świadczenie tego dnia, dostaną je wcześniej — ZUS wypłaci pieniądze w piątek 30 sierpnia.

Wypłata w piątek 30 sierpnia zamiast 1 września wypadającego w niedzielę to jedna z dwóch zmian we wrześniowym kalendarzu. Podobna sytuacja będzie miała miejsce jeszcze w niedzielę 15 września kiedy to wypłaty zostaną przesunięte na piątek 13 września.

Pozostałe terminy wypłat wrześniowych emerytur i rent a wraz z nimi czternastek pozostaną zgodnie z kalendarzem

5 września to czwartek

6 września to piątek

10 września to wtorek

15 września to niedziela

20 września to piątek

25 września to środa.

Czternasta emerytura 2024: ile wynosi brutto

W tym roku czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1780,96 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura lub renta, nie przekracza 2 900 zł brutto.

W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4630,96 zł brutto, czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Na przykład do emerytury 3500 zł brutto, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 600 zł, czyli 1180,96 zł brutto. Świadczenie nie będzie jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł.

To oznacza, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4 630,96 zł brutto. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do czternastki (31 sierpnia 2024 r.), np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura 2024 netto, kto nie dostanie dodatkowego świadczenia

Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych.

Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Ze świadczenia zostaną pobrane tylko składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. Emeryt, który otrzymuje świadczenie w kwocie minimalnej (1780,96 zł brutto) otrzyma dwie wypłaty w kwocie łącznie 3114,35 zł netto.

Czternastkę otrzyma ok. 8,9 mln emerytów i rencistów, w tym 6,4 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a 2,5 mln osób – w wysokości niższej, ponieważ pobierają świadczenia wyższe niż 2900 zł miesięcznie.