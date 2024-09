Każdy dostanie pieniądze na magazyn energii lub ciepła. Rząd szykuje na dotacje miliardy złotych, dostaną je gospodarstwa domowe, rolnicy, przedsiębiorcy i samorządy. Dotacja ma zwiększyć autokonsumpcję energii z domowych i zbiorowych elektrowni napędzanych OZE.

Magazyny energii podnoszą autokonsumpcję energii przez prosumentów - gospodarstwa domowe i firmy mogą dzięki nim osiągnąć wysoki poziom samowystarczalności energetycznej.

REKLAMA

Magazyn ciepła: dopłata na zakup i montaż

Przede wszystkim dla gospodarstw domowych.

Dodanie do instalacji fotowoltaicznych funkcji magazynowania pozwala na wykorzystanie energii okresie, gdy panele PV jej nie produkują. Dzięki takiej możliwości gospodarstwo może osiągnąć nawet 90 proc. samowystarczalności energetycznej.

REKLAMA

Ponadto dla gospodarstw rolnych.

Instalacja fotowoltaiczna może jednocześnie produkować energię na pokrycie bieżącego zapotrzebowania gospodarstwa oraz gromadzić ją w magazynach. Energia w magazynach zmniejszy koszty utrzymania i zapewni ciągłość działania systemów i maszyn w przypadku przerw w dostawie energii.

Wsparcie dla przedsiębiorców.

Magazyny energii, obok agregatów prądotwórczych i systemów zasilania gwarantowanego UPS mogą skutecznie zabezpieczyć działalność firmy przed przerwami w dostawie energii elektrycznej.

Samorządy i ciepłownictwo systemowe.

Magazyny ciepła współpracujące ze źródłami ciepła w systemach ciepłowniczych, pozwolą wykorzystać nadwyżki generacji OZE. Poprawi to także elastyczność systemów ciepłowniczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Magazyny ciepła: nowa rządowa strategia jeszcze w tym roku

REKLAMA

Magazyny energii i ciepła to priorytet dla rządu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolejne cztery lata. Już teraz dotacje są dostępne dla wielu podmiotów, w tym w ramach rozpoczętego we wrześniu programu Mój Prąd 6.0.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW informuje, jak obecnie pozyskuje fundusze i tworzy założenia nowych programów finansowania magazynów energii elektrycznej i magazynów ciepła.

Prezes Zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak poinformowała właśnie, że jeszcze w tym roku do konsultacji zostanie skierowany program dotyczący finansowania magazynów ciepła.

Korzyści z zastosowania magazynów energii to przede wszystkim lepsze wykorzystanie zdolności wytwórczych odnawialnych źródeł energii (OZE), ograniczenie zużycia paliw, redukcja kosztów, zwiększenie elastyczności wytwarzania energii i redukcja emisji CO2.

– Jesteśmy na etapie tworzenia strategii Narodowego Funduszu na kolejne cztery lata, w której temat magazynowania energii elektrycznej i cieplnej jest absolutnie wskazany jako jeden z priorytetowych – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak.

Magazyny ciepła i energii: dotacje dostępne obecnie

NFOŚiGW wdraża obecnie programy finansowane z Funduszu Modernizacyjnego, w ramach których możliwe jest dofinansowanie magazynów energii elektrycznej i magazynów ciepła zintegrowanych z instalacją wytwórczą.

Nowe programy uzupełnią dostępne dofinansowanie.

Oprócz ekonomicznych i ekologicznych aspektów magazynowanie energii odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, poprzez odciążenie i uelastycznienie sieci elektroenergetycznych.

Trwające programy NFOŚiGW, które dają możliwość uwzględnienia kosztów zakupu i montażu magazynu energii (musi być zintegrowany z jednostką wytwórczą):

Kogeneracja dla energetyki i przemysłu (nabór trwa)

Kogeneracja dla ciepłownictwa. Część 1 ( II nabór - IV kw. 2024 r.)

Kogeneracja powiatowa (II nabór wniosków o dofinansowanie - IV kw. 2024 r.)

OZE - źródło ciepła dla ciepłownictwa (nabór wniosków do 17.12.2024 r.)

Moja Elektrownia Wiatrowa

Mój Prąd 6.0

Energia dla Wsi.

Planowane programy dotyczące finansowania magazynów energii i ciepła.

Magazyny energii elektrycznej, które mają ustabilizować polską sieć elektroenergetyczną.

Program skierowany do przedsiębiorców (z wyłączeniem podmiotów sektora finansowego). Dotyczy wsparcia finansowego dla budowa magazynów energii elektrycznej o mocy nie mniejszej niż 2 MW oraz pojemności nie mniejszej niż 4 MWh. Planowany budżet na realizację celu programu to ponad 4 mld zł. Środki będą wydatkowane do końca 2028 r.

Program dotyczący finansowania magazynów ciepła – planowany termin ogłoszenia programu do konsultacji – IV kw. 2024 r.

Jak dodaje, wraz z rozwojem rozproszonych źródeł odnawialnych będzie rosło znacznie magazynów ciepła.

– Magazyn ciepła ma szansę stać się ważnym elementem stabilizującym pracę sieci, tym bardziej że, jak wskazują analizy, jest to rozwiązanie wielokrotnie tańsze od magazynów energii – podkreśla szefowa NFOŚiGW.