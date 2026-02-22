REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób bez pracy. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować

Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób bez pracy. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 lutego 2026, 19:45
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, złotówki
Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób bez pracy. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby bezrobotne, czy to z własnej woli, czy w wyniku zwolnienia, mogą liczyć na wsparcie państwa. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy uprawnia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także innych świadczeń. Jakich?  Oto szczegóły. 

Zasiłek dla bezrobotnych

Po utracie zatrudnienia warto skorzystać z podstawowego wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to ma na celu częściową kompensację utraconych dochodów w okresie poszukiwania nowej pracy. Aby uzyskać zasiłek, należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Należy pamiętać, że dłuższe niż 30-dniowe urlopy bezpłatne nie są wliczane do tego okresu.

REKLAMA

REKLAMA

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy poprzez wypowiedzenie lub na podstawie porozumienia stron. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym utratę źródła dochodu opłacały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od podstawy wymiaru co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

W 2025 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Polsce zależała od okresu pobierania świadczenia, stażu pracy oraz zmian wprowadzonych od 1 czerwca 2025 roku. Przed tą datą stawki ustalano na podstawie procentu kwoty bazowej: 80 proc. dla stażu poniżej 5 lat, 100 proc. dla stażu od 5 do 20 lat oraz 120 proc. dla stażu powyżej 20 lat. W pierwszych 90 dniach wynosiły odpowiednio 1377,60 zł brutto (1253,62 zł netto) przy 80 proc., 1722,00 zł brutto (1567,02 zł netto) przy 100 proc. i 2066,40 zł brutto (1880,42 zł netto) przy 120 proc., natomiast w kolejnych miesiącach: 1081,83 zł brutto (984,47 zł netto), 1352,29 zł brutto (1230,58 zł netto) i 1622,74 zł brutto (1476,69 zł netto).​ Od 1 czerwca 2025 roku zlikwidowano obniżoną stawkę 80 proc., wprowadzając jednolitą kwotę bazową 1721,90 zł brutto w pierwszych 90 dniach oraz 1352,20 zł brutto w kolejnych miesiącach dla wszystkich uprawnionych, z podwyższeniem do 120 proc. (ok. 2066,28 zł brutto w pierwszych 90 dniach i ok. 1622,64 zł brutto później) dla osób ze stażem powyżej 20 lat.​ Świadczenie przyznaje powiatowy urząd pracy po zarejestrowaniu bezrobotnego i udokumentowaniu co najmniej 365 dni ubezpieczenia w ostatnich 18 miesiącach przed rejestracją. Kwoty podlegają corocznej waloryzacji, a wypłaty odbywają się miesięcznie z dołu.

Dodatek aktywizacyjny

Po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna i uzyskaniu prawa do zasiłku istnieje możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci dodatku aktywizacyjnego. Świadczenie to przysługuje osobom, które podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zarówno z własnej inicjatywy, jak i w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, pod warunkiem że wysokość otrzymywanego wynagrodzenia będzie niższa od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku dodatek aktywizacyjny w Polsce może wynieść do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Przy obecnych stawkach oznacza to maksymalnie około 831 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest wypłacane przez połowę czasu, na jaki przyznany byłby zasiłek, a jego dokładna kwota jest powiązana z bieżącą wysokością zasiłku (która na przykład od czerwca 2025 wynosi 1662 zł brutto).

REKLAMA

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie jest przeznaczone dla osób opiekujących się dziećmi, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to między innymi osób bezrobotnych, opiekunów prawnych, rodzin zastępczych oraz rodziców adopcyjnych. Wysokość świadczenia wynosi 1000 złotych miesięcznie i jest niezależna od dochodu. Okres pobierania świadczenia wynosi co najmniej 53 tygodnie, a w przypadku urodzenia lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka może być dłuższy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny to forma wsparcia finansowego skierowana do osób, które utraciły zatrudnienie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy to kobiet powyżej 56. roku życia i mężczyzn powyżej 61. roku życia. Warunkiem uzyskania zasiłku jest między innymi posiadanie odpowiedniego stażu pracy oraz wcześniejsze pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Jego wysokość, ustalona na poziomie 1893,41 zł brutto od 1 marca 2025 roku, jest przeznaczona na złagodzenie skutków utraty pracy z przyczyn niezależnych od osoby ubezpieczonej, takich jak likwidacja zakładu pracy czy ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej.

Powiązane
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Czy na komisji ZUS trzeba się rozbierać? Prawa pacjenta, zasady badania i przypadki nadużyć [2026]
Czy na komisji ZUS trzeba się rozbierać? Prawa pacjenta, zasady badania i przypadki nadużyć [2026]
Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czekali na to latami. Prezydent właśnie podjął decyzję
Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czekali na to latami. Prezydent właśnie podjął decyzję
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Mała rewolucja. Koniec dwoistości balkonów, loggii i tarasów. Balkon już nie będzie jednocześnie prywatny i wspólny
22 lut 2026

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o własności lokali. I tam szykują się duże zmiany. Chodzi tylko o jeden przepis o balkonach. Ale zakończy to horror. Bo dziś jest nim remont balkonu. Masz balkon i pękają jego elementy. Kto płaci za remont - np. 5000 zł? Ty, czy wspólnota mieszkaniowa? Do tej pory musiałeś się kłócić o to. Cytując NSA i SN: „przez dwoistą naturę balkonów i tarasów budynków”. Dziś są jednocześnie częścią składową poszczególnych lokali (wtedy Ty płacisz za remont balkonu), ale w pewnych sytuacjach są traktowane jak części wspólne budynku (wtedy płaci wspólnota albo spółdzielnia). Rozpoznać te „pewne sytuacje” to nawet nie doktorat, a profesura z prawa budowlanego. Rząd to zakończy.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
22 lut 2026

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę.

REKLAMA

Jak Polska zainwestuje pieniądze z nowego budżetu UE? Powołano specjalny zespół
22 lut 2026

Nowy plan dla Polski na lata 2028–2034 nabiera kształtów. Do rozdysponowania jest 123 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Minister funduszy powołała specjalny zespół, który przygotuje strategię wydatkowania środków.
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
22 lut 2026

Niewiele osób jest świadomych, że za niedotrzymywanie przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) ściśle określonych w przepisach prawa parametrów jakościowych energii elektrycznej (które może objawiać się np. migotaniem oświetlenia w domu), jak również za przerwy w dostawie energii elektrycznej ponad dopuszczalny czas trwania określony w przepisach – z mocy prawa, odbiorcom energii elektrycznej przysługuje bonifikata od rachunków za prąd.
Emeryci muszą to podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Wskazali konkretny termin
22 lut 2026

Pełną parą ruszył sezon rozliczeń podatkowych. Od połowy lutego miliony Polaków znów muszą zmierzyć się z urzędem skarbowym. Na tej liście są też emeryci i renciści, którzy podatkowego zeznania składać nie muszą. Oddawać pieniędzy fiskusowi nikt nie lubi, ale skoro z tego obowiązku trzeba się wywiązać, warto przy okazji zrobić coś dobrego i wesprzeć jedną z organizacji pożytku publicznego. Żeby to zrobić trzeba wypełnić specjalny formularz.
25 urodziny dziecka a preferencyjne rozliczenie – nowe stanowisko fiskusa!
22 lut 2026

Dyrektor KIS potwierdził: rodzic samotnie wychowujący pełnoletnie dziecko, które ukończyło 25 lat w trakcie roku podatkowego, lecz przez część roku nadal spełniało ustawowe warunki, zachowuje prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT za cały rok. Interpretacja indywidualna wydana 11 lutego 2026 r. rozwiewa wątpliwości.

REKLAMA

Ulga podatkowa gigant. Małżonkowie mogą odliczyć 106 tys. złotych, single 53 tys. zł. Jest jeden warunek
22 lut 2026

Ta ulga robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące. Chodzi o tych właścicieli domów, którzy zainwestowali w termomodernizację. Tak duże obniżenie podatku jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki. A te – jak pokazuje praktyka – kryją w sobie pułapki.
PPK a PIT 2026 r. Co uczestnik musi wiedzieć przed złożeniem zeznania?
22 lut 2026

W sezonie rozliczeń podatkowych wielu uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych zadaje sobie to samo pytanie: czy środki zgromadzone w PPK należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Odpowiedź zależy od rodzaju wpłat i sposobu wypłaty i choć system zaprojektowano tak, by minimalizować formalności po stronie uczestnika, kilka rzeczy warto wiedzieć.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA