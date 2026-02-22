Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób bez pracy. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować

Osoby bezrobotne, czy to z własnej woli, czy w wyniku zwolnienia, mogą liczyć na wsparcie państwa. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy uprawnia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także innych świadczeń. Jakich? Oto szczegóły.

Zasiłek dla bezrobotnych

Po utracie zatrudnienia warto skorzystać z podstawowego wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to ma na celu częściową kompensację utraconych dochodów w okresie poszukiwania nowej pracy. Aby uzyskać zasiłek, należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Należy pamiętać, że dłuższe niż 30-dniowe urlopy bezpłatne nie są wliczane do tego okresu.

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy poprzez wypowiedzenie lub na podstawie porozumienia stron. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym utratę źródła dochodu opłacały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od podstawy wymiaru co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

W 2025 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Polsce zależała od okresu pobierania świadczenia, stażu pracy oraz zmian wprowadzonych od 1 czerwca 2025 roku. Przed tą datą stawki ustalano na podstawie procentu kwoty bazowej: 80 proc. dla stażu poniżej 5 lat, 100 proc. dla stażu od 5 do 20 lat oraz 120 proc. dla stażu powyżej 20 lat. W pierwszych 90 dniach wynosiły odpowiednio 1377,60 zł brutto (1253,62 zł netto) przy 80 proc., 1722,00 zł brutto (1567,02 zł netto) przy 100 proc. i 2066,40 zł brutto (1880,42 zł netto) przy 120 proc., natomiast w kolejnych miesiącach: 1081,83 zł brutto (984,47 zł netto), 1352,29 zł brutto (1230,58 zł netto) i 1622,74 zł brutto (1476,69 zł netto).​ Od 1 czerwca 2025 roku zlikwidowano obniżoną stawkę 80 proc., wprowadzając jednolitą kwotę bazową 1721,90 zł brutto w pierwszych 90 dniach oraz 1352,20 zł brutto w kolejnych miesiącach dla wszystkich uprawnionych, z podwyższeniem do 120 proc. (ok. 2066,28 zł brutto w pierwszych 90 dniach i ok. 1622,64 zł brutto później) dla osób ze stażem powyżej 20 lat.​ Świadczenie przyznaje powiatowy urząd pracy po zarejestrowaniu bezrobotnego i udokumentowaniu co najmniej 365 dni ubezpieczenia w ostatnich 18 miesiącach przed rejestracją. Kwoty podlegają corocznej waloryzacji, a wypłaty odbywają się miesięcznie z dołu.

Po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna i uzyskaniu prawa do zasiłku istnieje możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci dodatku aktywizacyjnego. Świadczenie to przysługuje osobom, które podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zarówno z własnej inicjatywy, jak i w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, pod warunkiem że wysokość otrzymywanego wynagrodzenia będzie niższa od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku dodatek aktywizacyjny w Polsce może wynieść do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Przy obecnych stawkach oznacza to maksymalnie około 831 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest wypłacane przez połowę czasu, na jaki przyznany byłby zasiłek, a jego dokładna kwota jest powiązana z bieżącą wysokością zasiłku (która na przykład od czerwca 2025 wynosi 1662 zł brutto).

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie jest przeznaczone dla osób opiekujących się dziećmi, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to między innymi osób bezrobotnych, opiekunów prawnych, rodzin zastępczych oraz rodziców adopcyjnych. Wysokość świadczenia wynosi 1000 złotych miesięcznie i jest niezależna od dochodu. Okres pobierania świadczenia wynosi co najmniej 53 tygodnie, a w przypadku urodzenia lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka może być dłuższy.

Zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny to forma wsparcia finansowego skierowana do osób, które utraciły zatrudnienie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy to kobiet powyżej 56. roku życia i mężczyzn powyżej 61. roku życia. Warunkiem uzyskania zasiłku jest między innymi posiadanie odpowiedniego stażu pracy oraz wcześniejsze pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Jego wysokość, ustalona na poziomie 1893,41 zł brutto od 1 marca 2025 roku, jest przeznaczona na złagodzenie skutków utraty pracy z przyczyn niezależnych od osoby ubezpieczonej, takich jak likwidacja zakładu pracy czy ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej.