Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować

Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować

28 kwietnia 2026, 13:08
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Osoby bezrobotne - bez względu na tryb rozwiązania umowy - mogą liczyć na wsparcie państwa, choć czas oczekiwania na środki zależy od przyczyny utraty pracy. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy to pierwszy krok do pobierania zasiłku, ale oferta świadczeń jest znacznie szersza. Na jakie dodatki możesz liczyć w 2026 roku? Oto szczegóły.

Zasiłek dla bezrobotnych

Po utracie zatrudnienia warto skorzystać z podstawowego wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to ma na celu częściową kompensację utraconych dochodów w okresie poszukiwania nowej pracy. Aby uzyskać zasiłek, należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Należy pamiętać, że dłuższe niż 30-dniowe urlopy bezpłatne nie są wliczane do tego okresu.

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy poprzez wypowiedzenie lub na podstawie porozumienia stron. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o zasiłek, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym utratę źródła dochodu opłacały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od podstawy wymiaru co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Aktualnie, do czasu najbliższej waloryzacji (1 czerwca), stawki zasiłku są nieco niższe. Osoby ze stażem 5-20 lat otrzymują przez pierwsze trzy miesiące 1662,90 zł brutto (ok. 1513 zł netto), a w kolejnych miesiącach 1305,90 zł brutto (ok. 1188 zł netto). Odpowiednio wyższe lub niższe kwoty (80 proc. i 120 proc.) przysługują osobom z innym stażem pracy. Warto jednak wiedzieć, że od 1 czerwca 2026 roku kwoty te wzrosną - przykładowo stawka podstawowa (100 proc.) wyniesie wtedy 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni.

Dodatek aktywizacyjny

Wysokość dodatku aktywizacyjnego w kwietniu 2026 roku wynosi maksymalnie 831,45 zł miesięcznie (a od czerwca wzrośnie do 891,95 zł) i jest on przyznawany osobom, które posiadają prawo do zasiłku, ale podjęły zatrudnienie na własną rękę przed upływem okresu jego pobierania. Kwota ta stanowi 50 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych i przysługuje przez połowę pozostałego okresu, w którym bezrobotny pobierałby zasiłek, przy czym jest ona niezależna od stażu pracy. Jeśli natomiast podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania przez urząd pracy i odbywa się w niepełnym wymiarze czasu za niskie wynagrodzenie, dodatek pokrywa różnicę w płacy. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe)

Świadczenie rodzicielskie w 2026 roku nadal wynosi 1000 zł miesięcznie netto. Jest ono wypłacane osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, czyli głównie studentom, osobom na umowach o dzieło, rolnikom oraz bezrobotnym. Standardowy okres pobierania wsparcia wynosi 52 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka. Kwota ta jest wolna od podatku dochodowego i nie zależy od dochodów rodziny.

Zasiłek przedemerytalny - nowa kwota od 1 marca 2026

Od 1 marca 2026 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 1993,76 zł brutto (ok. 1814 zł netto). Nowa stawka obowiązuje do końca lutego 2027 roku. Wraz z nową kwotą zmieniły się limity dorabiania: miesięcznie można zarobić do 2225,90 zł brutto bez zmniejszenia wypłaty, natomiast przekroczenie kwoty 6232,50 zł brutto powoduje zawieszenie świadczenia.

Inne formy wsparcia w 2026 roku

Wsparcie finansowe dla osób bez pracy obejmuje również inne świadczenia. Osoby młode mogą otrzymać bon zasiedleniowy w kwocie około 15 000 zł na pokrycie kosztów przeprowadzki do pracy w innym mieście. Bezrobotni na stażu otrzymują stypendium w wysokości 1995,48 zł brutto (stan na kwiecień). Największym wsparciem jest dotacja na otwarcie firmy, która w 2026 roku może sięgać nawet 50 000 zł. Osoby o najniższych dochodach mogą również liczyć na zasiłki z pomocy społecznej, o ile ich dochód nie przekracza 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie.

Powiązane
Masz staż pracy sprzed 1999 rokiem? ZUS może wypłacić Ci wyższą emeryturę w 2026 roku
Masz staż pracy sprzed 1999 rokiem? ZUS może wypłacić Ci wyższą emeryturę w 2026 roku
Nie tylko emeryci dostaną
Nie tylko emeryci dostaną "trzynastkę". Na liście ZUS są też inne grupy. Sprawdź, czy jesteś wśród nich
Waloryzacja emerytur 2026. O ile wzrosną wypłaty? Sprawdź nowe stawki i listę dodatków
Waloryzacja emerytur 2026. O ile wzrosną wypłaty? Sprawdź nowe stawki i listę dodatków
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Kupili mieszkanie obok toru wyścigowego, teraz domagają się jego zamknięcia – ekspert ostrzega: to dopiero początek
28 kwi 2026

Tor Poznań działał prawie pół wieku. Wystarczyło kilka miesięcy, by go zamknąć – a potem błyskawicznie ponownie otworzyć. To nie lokalny spór o hałas, ale symbol zjawiska narastającego w całej Polsce. Nowe osiedla powstają obok torów, strzelnic, zakładów przemysłowych. Potem mieszkańcy skarżą się na uciążliwości. Kto powinien ponosić konsekwencje? Prawnik wprost: „To nie są jednostkowe przypadki".
Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe
28 kwi 2026

Czy kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Poseł Michał Kowalski skierował zapytanie do MRPiPS o emerytury stażowe.
Podatek cyfrowy i kryptowaluty zasilą budżet UE? Parlament Europejski stawia warunki nowej „siedmiolatki”
28 kwi 2026

Unia Europejska szuka nowych źródeł dochodów na lata 2028–2034. Wśród propozycji pojawiają się podatek cyfrowy, wpływy z transakcji kryptowalutowych oraz sektor gier i zakładów online. Europosłowie przekonują, że bez tych rozwiązań trudno będzie uniknąć cięć i jednocześnie spłacić wspólne zadłużenie.
Wdrażasz AI w firmie? Sprawdź, kiedy odliczysz koszty w ramach ulgi B+R, a kiedy fiskus zakwestionuje wydatek
28 kwi 2026

Tysiące polskich firm wdrażają dziś narzędzia oparte na sztucznej inteligencji – od chatbotów obsługujących klientów po systemy predykcji awarii. Część z nich liczy przy tym na ulgę badawczo-rozwojową, która pozwala odliczyć koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania nawet w wysokości 200 proc. wynagrodzeń. Problem w tym, że dla fiskusa „AI” nie jest synonimem działalności twórczej i z zastosowaniem ulgi mogą być problemy.

REKLAMA

Zaraz na początku maja rusza obowiązkowa rejestracja – brak wpisu może Cię drogo kosztować
28 kwi 2026

Od 7 maja 2026 roku tysiące polskich firm będzie musiało dokonać wpisu do nowego Wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. To konsekwencja wdrożenia dyrektywy NIS2. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wczoraj szczegółową instrukcję samoidentyfikacji. Przedsiębiorcy mają czas do 3 października, ale wcześniej muszą ustalić, czy w ogóle ich to dotyczy...
Odpis na ZFŚS 2026 - do kiedy? Jaka kwota?
28 kwi 2026

Odpis na ZFŚS 2026 - pierwsza rata do końca maja 2026 roku (31 maja – niedziela). Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS w 2026 roku? Kiedy wpłaca się drugą ratę?
Jest więcej czasu na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Termin został przedłużony
28 kwi 2026

Możliwość wykorzystania środków pochodzących z KPO to przysłowiowa połowa sukcesu. Ważne jest bowiem również to, aby termin na zrealizowanie przy ich wykorzystaniu odpowiednich inwestycji był realny i pozwalał na przeprowadzenie odpowiednich prac.
Dodatkowe 892 zł wpłynie na konto wraz z pensją. Nowe przepisy dają zarobić ambitnym
28 kwi 2026

Koniec z dylematem: zasiłek czy praca? Od czerwca 2026 roku wchodzą w życie rewolucyjne stawki, które sprawią, że powrót do aktywności zawodowej stanie się rekordowo opłacalny. Dzięki nowej ustawie o rynku pracy, Twoja zaradność zostanie nagrodzona kwotą niemal 900 zł miesięcznie obok regularnej pensji. Sprawdź, jak odebrać premię za powrót do pracy.

REKLAMA

1993,76 zł jeszcze przed emeryturą. Wielu pomija to świadczenie z ZUS, a limity w 2026 roku drastycznie wzrosły
28 kwi 2026

Osoby tracące pracę tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego mogą liczyć na wsparcie finansowe z ZUS. Od 1 marca 2026 roku wysokość świadczenia przedemerytalnego wzrosła w wyniku corocznej waloryzacji. Oto aktualne stawki, limity dorabiania oraz kluczowe terminy dla świadczeniobiorców.
Prace nad równością i przejrzystością wynagrodzeń się przedłużają. Pracownicy czekający na zapowiadaną jawność płac, mogą się rozczarować
28 kwi 2026

Pracownicy niecierpliwie czekają na wprowadzenie regulacji dotyczących równości i przejrzystości wynagrodzeń. Prace nad projektem trwają i nic nie wskazuje na to, żeby mogły zakończyć się w terminie wynikającym z dyrektywy.
