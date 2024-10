Dodatek kombatancki jako dodatek dla emeryta lub rencisty. Komu przysługuje i ile wynosi?

Dodatek kombatancki to świadczenie, które przysługuje osobom uprawnionym na mocy ustawy o kombatantach, będącym równocześnie emerytami lub rencistami. Jakie są najważniejsze zasady i warunki otrzymywania tego dodatku emerytalno-rentowego? W jakiej wysokości przysługuje?

Dodatek kombatancki to szczególne wsparcie finansowe dla osób, które nabyły prawa do emerytury lub renty i jednocześnie posiadają status kombatanta lub innej osoby uprawnionej. Został on ustanowiony na mocy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zgodnie z przepisami tej ustawy, świadczenie to ma na celu dodatkowe wsparcie finansowe dla osób, które poniosły określone zasługi w walce o niepodległość lub stały się ofiarami represji wojennych.

Świadczenie to przysługuje osobom, które pobierają emeryturę, rentę, uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. Istotnym aspektem jest fakt, że dodatek kombatancki przyznawany jest niezależnie od innych świadczeń emerytalno-rentowych i nie wpływa na ich wysokość. Oznacza to, że nie jest on uwzględniany przy obliczaniu wysokości tych świadczeń.

Osoby uprawnione do kilku świadczeń emerytalno-rentowych mogą otrzymywać tylko jeden dodatek kombatancki, bez względu na liczbę świadczeń, które pobierają. Ta zasada jest stosowana również w przypadku, gdy dochodzi do zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego z prawem do innych świadczeń emerytalnych lub rentowych.

W przypadku osób uprawnionych do dodatku kombatanckiego oraz dodatku z tytułu tajnego nauczania, przepisy dają możliwość wyboru. Osoba zainteresowana może wybrać ten dodatek, który jest wyższy lub który uzna za bardziej korzystny. Jest to rozwiązanie, które pozwala maksymalnie zoptymalizować wysokość otrzymywanego świadczenia.

Jaka jest wysokość dodatku kombatanckiego?

Dodatek kombatancki, podobnie jak inne świadczenia emerytalne i rentowe, podlega waloryzacji. Oznacza to, że jego kwota wzrasta w miarę wzrostu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza aktualną kwotę dodatku kombatanckiego na co najmniej 7 dni roboczych przed waloryzacją, publikując ją w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W 2024 roku dodatek kombatancki wynosi 330,07 zł. Taka wysokość świadczenia jest wypłacana z emeryturą lub rentą od 1 marca 2024 r.

Dokumenty, które są niezbędne w celu uzyskania dodatku kombatanckiego to:

wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego,

decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dokumenty można złożyć w dowolnym czasie. Wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego można pobrać ze strony www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS. Wniosek można złożyć:

osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu),

za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna ZUS wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.