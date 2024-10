Renta wdowia a separacja. Czy będzie możliwość pobierania nowego świadczenia?

Prawo do renty wdowiej przysługuje pod warunkiem pozostawania we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Wspólność małżeńska oznacza rzeczywisty związek łączący małżeństwo. Co zatem w przypadku gdy została orzeczona separacja? Czy będzie możliwość pobierania renty wdowiej?

Pytanie: Trzy miesiące temu zmarł mój mąż. Obydwoje od kilku lat przebywaliśmy na emeryturze. Rok przed śmiercią męża sąd orzekł separację. Czy w takim przypadku będę miała prawo do renty wdowiej?



Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Ustawa o „rencie wdowiej” zakłada, że prawo do pobierania dwóch świadczeń, czyli w Pani przypadku emerytury i części renty rodzinnej po mężu, przysługuje pod warunkiem pozostawania we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. W orzecznictwie sądowym wskazuje się, iż wspólność małżeńska oznacza rzeczywisty związek łączący małżeństwo, obejmujący wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, wspólne pożycie, wierność i pomoc we współdziałaniu dla dobra założonej przez siebie rodziny. Ponieważ w Pani przypadku separacja została orzeczona, to należy uznać, że warunek pozostawania we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka nie został spełniony. Zatem w Pani sytuacji nie będzie możliwości pobierania od przyszłego roku obydwu świadczeń. Zobacz inne pytania i odpowiedzi dotyczące renty wdowiej.

Prawo do renty wdowiej to możliwość łączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina również, że 1 stycznia 2025 r. wejdą w życie przepisy ustawy o rencie wdowiej, gwarantujące pomoc finansową osobom na emeryturze, które straciły małżonków. To wsparcie dla nawet 2 milionów seniorów, którym wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe.

Ustawa wprowadza możliwość łączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, np. emeryturą czy rentą z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanym między 1 lipca 2025 roku, a 31 grudnia 2026 roku w wymiarze 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Świadczenie to może być zwiększane w kolejnych latach.

Renta to stabilność finansowa i bezpieczeństwo dla wdów i wdowców

Co piąta osoba powyżej 65 roku życia zagrożona jest w Polsce ubóstwem. Wprowadzane przepisy mają zapewnić stabilność finansową i bezpieczeństwo materialne osobom starszym po śmierci ich małżonka. "Gdy ludzie są ze sobą przez całe życie, a jedna osoba odchodzi, to jest to ogromna osobista tragedia. Nie chcemy, żeby była to również tragedia finansowa. Koszty życia maleją niewiele, a budżet domowy kurczył się dotychczas o ponad połowę" – wyjaśnia Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Dotychczas, gdy w małżeństwie emerytów umierał mąż, żona musiała wybierać między zachowaniem swojej emerytury, a rentą rodzinną. Wprowadzany mechanizm jest korzystniejszy. Wdowa lub wdowiec będą mogli zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać część renty rodzinnej po małżonku, lub wybrać rentę rodzinną i do kwoty tego świadczenia dodać część własnej emerytury.

Najważniejsze założenia ustawy o rencie wdowiej

Do przekroczenia limitu, równego trzykrotności najniższej emerytury, wypłacanie renty wdowiej nie będzie skutkować zmniejszeniem sumy świadczeń. Nie będzie miało znaczenia, czy emerytura pochodziła z KRUS-u, ZUS-u czy z innego systemu. Prawo do dodatkowych pieniędzy zyskają również osoby, które małżonka straciły kilka lat temu. Według szacunków, z ustawy skorzysta około około 2 milionów Polek i Polaków.

Renta wdowia to największy projekt społeczny Koalicji 15 października. Ustawa jest realizacją obywatelskiego projektu, wspieranego przez Lewicę i OPZZ, który poparło ponad 200 tysięcy obywateli. Tak, jak „500 plus” zapewniło bezpieczeństwo finansowe dzieci, tak renta wdowia zabezpieczy sytuację finansową seniorek i seniorów. „Czas skończyć z wyborem między kupnem leków, a opłatą za ogrzewanie” – podkreśla Sebastian Gajewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od kiedy renta wdowia?

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku, a korzystać ze świadczenia będzie można od 1 lipca 2025 roku. Rozwiązanie to ma umożliwić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz innym organom emerytalno-rentowym przygotowanie się do realizacji programu.