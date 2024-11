Zamieszanie z dodatkowymi dniami ustawowo wolnymi od pracy zrobiło się ogromne. Zaczęło się od odświeżenia pomysłu dodania do funkcjonujących już około 20. ustawowo wolnych od pracy dni wigilii Bożego Narodzenia. Pomysł od razu trafił na dobry grunt. Jednak musi być dzień za dzień. Najnowszy pomysł: za Trzech Króli - wtedy mamy pracować, a Wigilia będzie dniem wolnym.

Stało się tak ponieważ ponieważ już w Sejmie poprzedniej kadencji pojawił się obywatelski projekt ustawy, która do tej listy dni wolnych miała dodać jednocześnie i Wigilię, i Wielki Piątek.

Wolne w Wigilię: Sejm uchwali wkrótce ustawę

Niezależnie od tego jaki ostatecznie będzie finał zabiegów o ustawowe uczynienie Wigilii dniem wolnym od pracy, pewne jest, że we wtorek 24 grudnia 2024 r., podobnie jak to było przed rokiem i wcześniej oraz będzie za rok i później, kto wolnego na to potrzebuje, by rozpocząć świętowanie wcześniej niż wskazuje świąteczny kalendarz, ten znajdzie na to sposób tak czy owak.

A co najmniej w przypadku kobiet, które ten dzień zaczną jednak w pracy zadziała sprawdzona od lat zasada, iż szefostwo zwolni je z pracy odpowiednio wcześniej nim upłynie regulaminowy czas pracy przewidziany na ten dzień.

Sposobów na wolne jest wiele. Można wziąć dzień urlopu na żądanie lub wolne w związku z działaniem siły wyższej. Można wziąć dzień wolnego na opiekę nad dzieckiem, albo wolne za wcześniej przepracowany czas w ramach godzin nadliczbowych itp. Jest urlop wypoczynkowy, a w razie jego braku – zawsze można poprosić o jeden dzień urlopu bezpłatnego.

Opcji jest wiele i niemal zawsze można znaleźć taką, która da rozwiązanie, jeśli nie ustanowi go ustawowo rząd w ramach procedur legislacyjnych.

Dopiero niedawno, gdy coraz bliżej Bożego Narodzenia, uczynienie Wigilii dniem ustawowo wolnym od pracy zapowiedziała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Tym razem jednak już bez towarzystwa w tym projekcie Wielkiego Piątku, który odgrywa przed wiosennymi świętami taką samą rolę jak Wigilia przed Bożym Narodzeniem.

Wydawało się, że nowe prawo zostanie szybko uchwalone, bo Prezydent Andrzej Duda zadeklarował publicznie, iż podpisze ustawę ustanawiającą Wigilię kolejnym dniem wolnym od pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Trzy nowe dodatkowe dni ustawowo wolne od pracy: Wigilia i kiedy jeszcze

Dalej zrobiło się już zamieszanie. Kolejni politycy zaczęli zgłaszać swoje uwagi i sugestie.

Do dyskusji włączyła się ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa resortu funduszy regionalnych.

Objawiła się ona jako przeciwniczka dodatkowego w roku dnia wolnego od pracy, argumentują, że to koszt dla gospodarki rzędu kilku miliardów złotych, na który szczególnie w obecnej sytuacji nie jest nas stać. Jeśli więc wigilia Bożego Narodzenia ma być dniem wolnym od pracy, to za cenę rezygnacji z innego dnia wolnego, który już jest na liście dni ustawowo wolnych od pracy, np. jednego z wolnych dni przewidzianych w maju, a więc za cenę skrócenia jednej z majówek.

To tylko pokazuje, że dyskusja w Sejmie nad projektem lub projektami ustaw będzie niezwykle zaciekła i kontrowersyjna, a ewentualne nowe dni wolne od pracy, jeśli pojawią się w ogóle, to skorzystać z nich będzie można jednak nie w tym, ale dopiero w przyszłym roku.

Tuż przed drugim długim weekendem listopadowym w Sejmie projekt ustawy o dniu wolnym w Wigilię skierowano do prac w komisjach.

Święta wolne od pracy: jak jest obecnie

W Polsce obowiązuje 13 ogólnopaństwowych świąt wolnych od pracy.

W 2024 roku jest 251 dni pracujących oraz 115 dni wolnych od pracy, w które wlicza się święta ustawowo wolne oraz weekendy.

W 2024 r. pracownicy otrzymali 11 ustawowych dni wolnych od pracy. Dlaczego 11, skoro przepisy przewidują 13? To dlatego, że 2 z nich przypadają w niedzielę, a zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek oddać pracownikowi dzień wolny tylko, jeśli święto przypada w każdym innym dniu niż niedziela.

Święta w 2024 roku