Teraz będzie więcej dni wolnych od pracy: o jeden dzień, dwa dni czy nawet trzy dni

Pilne! Rząd zdecydował: najubożsi i ogrzewający energią elektryczną dostaną bon energetyczny także w 2025 roku. Co będzie z cenami prądu dla innych

Wiadomo, że oba te działania zostały prawnie uregulowane w odniesieniu do 2024 roku. A co dalej? Czy w 2025 r. ceny prądu i innych nośników energii zostaną uwolnione całkowicie? Wiadomo już, choć stosowne prace legislacyjne ą dopiero w toku, że w odniesieniu do najgorzej sytuowanych gospodarstw domowych także w 2025 roku zadziała osłona w postaci bonów energetycznych.