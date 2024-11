Chcesz mieć 5000 zł emerytury? Tyle musisz dziś zarabiać. Wyliczenia bezlitosne dla 30-latków

Najwyższa emerytura w Polsce trafia do seniora, któremu ZUS wysyła 48 673,53 zł co miesiąc. Wielu emerytów nie może jednak liczyć nawet na jedną dziesiątą tej kwoty. Ile trzeba zarabiać, aby mieć 5000 zł emerytury? Wyliczył to ekonomista Łukasz Kozłowski. Nie są to dobre informacje dla 30-latków, którzy już teraz muszą ciężko pracować na przyszłe świadczenie.