Świadczenie honorowe z waloryzacją. Teraz premia za wiek wynosi 6246,13 zł miesięcznie, ale już od 2025 roku będzie podwyższana

Aktualnie "premię za wiek", czyli świadczenie honorowe otrzymuje 3300 osób, które ukończyły 100 lat - tak wynika zdanych ZUS. Świadczenie honorowe dla tych osób wynosi 6246,13 zł brutto. Świadczenie to będzie teraz corocznie waloryzowane, począwszy od 1 marca 2025 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że od 1972 roku osoby, które osiągnęły 100 lat, mogą liczyć na specjalną premię za wiek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przyznawane jest w stałej wysokości odpowiadającej wartości kwoty bazowej obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Dąbrówka poinformował, że premię za wiek pobiera 3300 osób, z czego większość to kobiety.

Świadczenie honorowe, czyli premię za wiek ZUS przyznaje z urzędu

Osoby pobierające świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS nie muszą składać wniosku, aby uzyskać świadczenie honorowe. ZUS z urzędu przyzna im dodatkowe pieniądze, a wypłatę przekaże od miesiąca, w którym osoba uprawniona ukończyła 100 lat. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku seniorów nieotrzymujących emerytury ani renty z żadnej instytucji. Wtedy świadczenie honorowe przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w ZUS. Wniosek w imieniu stulatka może również złożyć członek rodziny.

Jak wyjaśnił ZUS, wysokość kwoty bazowej zmienia się co roku 1 marca, co powoduje, że stulatkowie nabywający prawo do świadczenia zyskują z każdym rokiem wyższą kwotę świadczenia honorowego. W rezultacie pobierają świadczenie w różnej wysokości. Zakład podkreślił, że obecnie raz przyznana honorowa emerytura pozostaje niezmienna i jest wypłacana do końca życia w tej samej kwocie.

Wysokość świadczenia honorowego przyznawanego z okazji ukończenia 100 lat życia zależy od daty urodzenia świadczeniobiorcy. Od 1 marca 2024 r. nowi stulatkowie otrzymują świadczenie w wysokości 6246,13 zł brutto. Osoby, które ukończyły 100 lat, na przykład w styczniu 2024 r., otrzymały świadczenie honorowe w wysokości 5540,25 zł brutto.

Świadczenie honorowe dla stulatków będzie w ustawie i będzie corocznie waloryzowane

Idą zmiany dla stulatków! Otóż w połowie października Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu honorowym dla stulatków, która ma zastąpić obecny – pozaustawowy – mechanizm przyznawania honorowego świadczenia. Prezydent Andrzej Duda już podpisała ustawę. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Ustawa zastępuje obecny - pozaustawowy - mechanizm przyznawania świadczenia honorowego. Obecnie jest ono przyznawane przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na mocy decyzji prezesa Rady Ministrów z 1972 r. i traktowane jako tzw. świadczenia w drodze wyjątku.

Zgodnie z ustawą, wysokość świadczenia wyniesie 6246,13 zł brutto miesięcznie i będzie corocznie waloryzowane, począwszy od 1 marca 2025 r. Waloryzacja ma się odbywać w marcu, na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku waloryzacji emerytur i rent.

Kiedy senior musi złożyć wniosek do ZUS, aby otrzymać świadczenie honorowe?

W przypadku osób, które nie mają prawa do emerytury lub renty, wypłacanej przez organy emerytalne, prawo do świadczenia honorowego przyznawane będzie na wniosek. Prawo do świadczenia przysługiwać będzie osobom posiadającym obywatelstwo polskie.

Przypomnijmy na koniec, że w poprzednich latach świadczenie honorowe dla stulatków zmieniało się w sposób następujący:

1 marca 2023 – 29 lutego 2024 – 5540,25 zł brutto,

1 marca 2021 – 28 lutego 2022 – 4512,41 zł brutto,

1 marca 2020 – 28 lutego 2021 – 4294,67 zł brutto,

1 marca 2019 – 29 lutego 2020 – 3731,13 zł brutto.

