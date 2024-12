W tym roku Polacy najczęściej zamierzają wydać 200-500 zł na Wigilię i święta w przeliczeniu na jedną osobę. Tak deklaruje blisko co czwarty badany. Koszty te są zbliżone do ubiegłorocznych, co biorąc pod uwagę –wysoką inflację nie jest dobrym prognostykiem dla handlu, bo w praktyce oznacza, że gospodarstwa domowe będą mocno n świątecznych wydatkach oszczędzać.