Seniorzy zrobią z nią tańsze zakupy, skorzystają z ulg na zabiegi lecznicze, usługi rehabilitacyjne, bilety do kina i nie tylko - karta seniora do odbioru w 270 miastach i gminach w Polsce

Wiele osób nie ma świadomości, że obowiązuje podatek od deszczówki. Również w 2025 r. należy go uiścić jeżeli spełnia się ustawowe kryteria. Jest to ustawowo zwana opłata za zmniejszenie naturalnej retencji. Temat niezwykle kontrowersyjny, bo przecież zbieranie deszczówki to ekologiczne działanie, a trzeba za nie jeszcze płacić! Zatem: kto, kiedy i ile musi zapłacić podatku od deszczówki w 2025 r.?