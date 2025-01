Honorowi dawcy krwi domagają się lepszej opieki zdrowotnej

Honorowi dawcy krwi borykają się z poważnymi problemami w dostępie do opieki zdrowotnej. Długie kolejki na zabiegi, brak reakcji ze strony personelu medycznego oraz niska jakość wsparcia w publicznych placówkach zdrowia są codziennością dla tych, którzy przez lata oddawali krew, ratując życie innych. W liście do redakcji, jeden z zasłużonych dawców wskazuje na pilne potrzeby – pierwszeństwo w dostępie do zabiegów, zniżki na leki oraz szacunek, który powinien im przysługiwać.