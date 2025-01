Emerytury stażowe 2025: kiedy w końcu Sejm uchwali ustawę, a przyszli emeryci dostaną wcześniejszą emeryturę z ZUS

Opór ministra finansów, a w konsekwencji Rady Ministrów przed emeryturami stażowymi jest całkowicie niezrozumiały. W przeciwieństwie do idących w dziesiątki miliardów transferów w rodzaju wdowia renta, o programie Rodzina 800 plus już nie wspominając, emeryci stażowi nie wyciągają ręki do budżetu po dotację, a chcą tylko własnych pieniędzy.