Wszystko o pieniądzach dla emerytów w 2025 roku: o tyle wzrosną emerytury, a tyle seniorzy dostaną trzynastki i czternastki

Emeryci, renciści i inne osoby pobierające pieniądze z ZUS niecierpliwie czekają na ostateczne decyzje rządu w sprawie corocznego wskaźnika waloryzacji świadczeń od marca 2025 roku. Od tego jaki on będzie zależą nie tylko poszczególne stałe świadczenia, ale np. trzynaste i czternaste emerytury. Wszyscy liczą, że będzie to wskaźnik wyższy od zapisanego w budżecie na 2025 rok.

Czy jednak tak będzie, nie wiadomo - stąd oczekiwania na ostateczne decyzje rządu i ZUS.

Emeryci nie doczekali się w od września 2024 roku drugiej waloryzacji, choć inflacja od lipca mocno przyspieszyła i w październiku nawet sięgnęła 5 procent. Skutki ponownego szybkiego wzrostu cen po części zrekompensuje im dopiero roczna waloryzacja emerytur od 1 marca. Wiadomo, że nie będzie ona tak wysoka jak w ostatnich latach, zwłaszcza w 2023 roku.

Na zbyt wiele z ZUS w 2025 roku emeryci liczyć nie mogą. Waloryzacja emerytur 1 marca będzie najniższa od wielu lat. Inflacja była w sumie niższa w 2024 roku niż rok czy dwa lata wcześniej, to fakt. Ale znów nie była taka mała, zwłaszcza w drugiej połowie 2024, kiedy znów doszła do 5 procent.

W tej sytuacji waloryzacja emerytur na planowanym przez rząd poziomie z trudem zniweczy jej skutki.

Trzynasta emerytura – jeśli wyniesie, jak wynika z waloryzacji, 1 884,61 zł też nie jest wielkim zastrzykiem finansowym. Nie wiadomo czy wystarczy chociażby na wyrównanie rachunków w spółdzielni czy wspólnocie mieszkaniowej za roczne ogrzewanie, opłaty za wodę itp.

Na dodatek to kwota brutto, ZUS potrąci 9 proc. na składkę zdrowotną. A emerytom mającym świadczenie wyższe niż 2 500 zł miesięcznie na dodatek zaliczkę na PIT.

Niestety, obietnice wyborcze okazały się tylko obietnicami. Nie doszło do podwyższenia kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł. To by zwalniało z PIT emerytury w wysokości aż do 5 tys. zł miesięcznie. Nie doszło też – bo i taka była obietnica wyborcza – do zwolnienia z PIT samych tylko emerytów.

Niezbyt hojne dla seniorów w 2025 r. – niska waloryzacja, a w konsekwencji także trzynastka i czternastka – państwo mało daje, a swoje zabiera bez skrupułów.

Znamy już wskaźnik rocznej waloryzacji emerytur. Ma on wynieść 1,0582. To oznacza, że emerytury zostaną podwyższone o 5,82 procent.

Waloryzacja emerytur - marzec 2025

Taki wskaźnik emerytury oznacza, że najniższa gwarantowana emerytura od 1 marca będzie wynosić 1 884,61 zł brutto.

Jak wzrosną inne emerytury, przykładowo pokazuje poniższa tabela.

Waloryzacja emerytur 2025

Są to niestety kwoty brutto, od nich ZUS potrąci 9 procent składki na ubezpieczenie zdrowotne.

A co z podatkiem. Niestety, wbrew obietnicom rząd nie podwyższył kwoty wolnej w podatku dochodowym z 30 000 zł do 60 000 zł. Oznacza to, że z podatku zwolnione będą w 2025 roku tylko najniższe emerytury, nie przekraczające 2 500 zł miesięcznie.

Gdyby zaś obietnica była spełniona i kwota wolna w PIT wynosiła 60 000 zł, podatku nie płaciliby seniorzy otrzymujący świadczenia z ZUS do 5 000 zł miesięcznie.

Trzynaste emerytury w 2025 roku: ile wyniosą

Pieniądze dla emeryta: kto dostanie dodatkowe 1 884,61wraz z marcową waloryzacją?

Wskaźnik waloryzacji emerytur od marca 2025 w wysokości 1,0582 przesądza też o wysokości trzynastek dla emerytów. Trzynaste emerytury wypłacane są wraz z pierwszą zwaloryzowaną emeryturą w roku i są równe – dla wszystkich – nowej minimalnej emeryturze.

Ta od 1 marca po waloryzacji najniższa emerytura wynosić będzie 1 884,61 zł brutto. Tyle też wyniosą w 2025 r. trzynastki dla wszystkich emerytów.

Czternasta emerytura 2025: kto dostanie drugie w roku dodatkowe świadczenie i ile

Wysokość minimalnej emerytury od 1 marca 2025 decyduje także o wysokości czternastych emerytur w przyszłym roku.

Zasady nie zmieniają się. Czternastek, w przeciwieństwie do trzynastek nie otrzymają wszyscy emeryci, ale o świadczeniach nie przekraczających w sierpniu 2025 roku 4 734,61 zł.

Na dodatek tylko osoby otrzymujące emerytury do wysokości 2 900 zł otrzymają czternastkę e pełnej wyokości 1 884,61 zł. Po przekroczeniu tego limitu czternastkę ZUS wypłaci, ale w odpowiednio zmniejszonej wysokości.

Czternasta emerytura 2025 przysługuje bowiem w wysokości:

1.884,61 zł, jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza kwoty 2.900 zł,

1.884,61 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2.900 zł (zmniejszenie zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”).

Świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł.

Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie wyższe niż 4.734,61 zł nie otrzyma czternastej emerytury.