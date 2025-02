To nowe pieniężne świadczenie to już prawdziwy hit. Lawina wniosków o przyznanie wdowiej renty spadła na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce złożono ich już blisko 300 tysięcy. ZUS ostrzega przed popełnianiem błędów w wypełnianiu dokumentów, bo może się to skończyć nieprzyznaniem świadczenia.

Renta wdowia. Najczęstsze błędy przy wypełnianiu wniosków Jak wyżyć tylko z jednej, zazwyczaj nędznej emerytury? Tysiące wdów i wdowców ledwie wiążą koniec z końcem. Od lat padały obietnice zmian w przepisach dotyczących renty rodzinnej. Teraz wreszcie zapowiedzi stały się faktem. Po śmierci współmałżonka można się ubiegać o tak zwaną wdowią rentę. Składanie wniosków ruszyło z początkiem stycznia. Na Zakład Ubezpieczeń Społecznych spadłą lawina wniosków? Renta wdowia. To już kilkaset tysiącu wniosków w całej Polsce Jak dotąd w całej Polsce złożono ich ponad 246 tys. Tylko w Małopolsce wpłynęło blisko 19 tysięcy – informuje Anna Szaniawska z regionalnego biura prasowego ZUS. 18,8 tys. Aż 74 proc. to wnioski składane osobiście, w placówkach. Warto podkreślić, że nie trzeba spieszyć się z wnioskiem. Świadczenie będzie przyznane od miesiąca, w którym on wpłynie, jednak nie wcześniej niż od lipca 2025 roku. Pośpiech nie jest dobrym doradcą Jak pod podkreśla Anna Szaniawska z biura prasowego ZUS o prawie do renty wdowiej może zaważyć poprawne wypełnienie wniosku.- Pośpiech nie jest dobrym doradcą. Złe odpowiedzi albo brak wypełnienia rubryk mogą spowodować wydanie decyzji odmownej lub wydłużyć postępowanie o przyznaniu świadczenia – tłumaczy rzeczniczka. Renta wdowia. Najczęstsze błędy przy wypełnianiu wniosków - Często błędy pojawiają się na trzeciej stronie wniosku, w pozycji która dotyczy oświadczeń. Klienci przy informacji „mam przyznane inne świadczenie lub mam złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuję na decyzję w tej sprawie" zaznaczają odpowiedź „nie". Zapominają, że mają przyznane swoje świadczenie, na przykład emeryturę, która została zawieszona, gdyż kiedyś wybrali korzystniejsze świadczenie - rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Trzeba zaznaczyć odpowiedź „tak", gdy mamy prawo do emerytury, ale została zawieszona, lub gdy złożyliśmy wniosek o przyznanie swojego świadczenia, bo do tej pory nie występowaliśmy o nie – wyjaśnia Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim. Inny błąd przy wypełnianiu rubryki „mam przyznane inne świadczenie lub mam złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuję na decyzję w tej sprawie", to pomijanie odpowiedzi na pytanie, które dotyczy zagranicznych instytucji. Zostawienie tej pozycji pustej spowoduje przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego. To może wydłużyć przyznanie świadczenia.