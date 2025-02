1884,61 zł to nowa najniższa emerytura z ZUS po waloryzacji od marca 2025, a może jednak wyższa: 1933, 23 zł. Od czego to zależy

To już połowa lutego i rząd ma niewiele czasu na ewentualne zmiany w waloryzacji emerytur. Choć więc pojawiła się opcja wyższego wskaźnika waloryzacji emerytur niż ten zapisany w budżecie, to z każdym dniem, w którym nie ma takiej decyzji, maleją na to szanse. A różnica jest niebagatelna, nie tylko do do najniższej emerytury od marca 2025 i wysokości trzynastej oraz czternastej emerytury.

Na zbyt wiele z ZUS w 2025 roku emeryci liczyć nie mogą. Waloryzacja emerytur 1 marca będzie najniższa od wielu lat. Inflacja była w sumie niższa w 2024 roku niż rok czy dwa lata wcześniej, to fakt. Ale znów nie była taka mała, zwłaszcza w drugiej połowie 2024, kiedy znów doszła do 5 procent.

W tej sytuacji waloryzacja emerytur na planowanym przez rząd poziomie z trudem zniweczy jej skutki.

Trzynasta emerytura – jeśli wyniesie, jak wynika z waloryzacji, 1 884,61 zł też nie jest wielkim zastrzykiem finansowym. Nie wiadomo czy wystarczy chociażby na wyrównanie rachunków w spółdzielni czy wspólnocie mieszkaniowej za roczne ogrzewanie, opłaty za wodę itp.

Na dodatek to kwota brutto, ZUS potrąci 9 proc. na składkę zdrowotną. A emerytom mającym świadczenie wyższe niż 2 500 zł miesięcznie na dodatek zaliczkę na PIT.

Niestety, obietnice wyborcze okazały się tylko obietnicami. Nie doszło do podwyższenia kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł. To by zwalniało z PIT emerytury w wysokości aż do 5 tys. zł miesięcznie. Nie doszło też – bo i taka była obietnica wyborcza – do zwolnienia z PIT samych tylko emerytów.

Niezbyt hojne dla seniorów w 2025 r. – niska waloryzacja, a w konsekwencji także trzynastka i czternastka – państwo mało daje, a swoje zabiera bez skrupułów.

Znamy już wskaźnik rocznej waloryzacji emerytur. Ma on wynieść 1,0582. To oznacza, że emerytury zostaną podwyższone o 5,82 procent.

Waloryzacja emerytur - marzec 2025 o jaki procent wzrosną czyli co wiemy o wskaźniku waloryzacji

Taki wskaźnik emerytury oznacza, że najniższa gwarantowana emerytura od 1 marca będzie wynosić 1 884,61 zł brutto.

Jak wzrosną inne emerytury, przykładowo pokazuje poniższa tabela.

Są to niestety kwoty brutto, od nich ZUS potrąci 9 procent składki na ubezpieczenie zdrowotne.

A co z podatkiem. Niestety, wbrew obietnicom rząd nie podwyższył kwoty wolnej w podatku dochodowym z 30 000 zł do 60 000 zł. Oznacza to, że z podatku zwolnione będą w 2025 roku tylko najniższe emerytury, nie przekraczające 2 500 zł miesięcznie.

Gdyby zaś obietnica była spełniona i kwota wolna w PIT wynosiła 60 000 zł, podatku nie płaciliby seniorzy otrzymujący świadczenia z ZUS do 5 000 zł miesięcznie.

Trzynaste emerytury w 2025 roku: ile wyniosą, kto dostanie

Pieniądze dla emeryta: kto dostanie dodatkowe 1 884,61wraz z marcową waloryzacją?

Wskaźnik waloryzacji emerytur od marca 2025 w wysokości 1,0582 przesądza też o wysokości trzynastek dla emerytów. Trzynaste emerytury wypłacane są wraz z pierwszą zwaloryzowaną emeryturą w roku i są równe – dla wszystkich – nowej minimalnej emeryturze.

Ta od 1 marca po waloryzacji najniższa emerytura wynosić będzie 1 884,61 zł brutto. Tyle też wyniosą w 2025 r. trzynastki dla wszystkich emerytów.

Czternasta emerytura 2025: ile wyniesie, kto dostanie drugie w roku dodatkowe świadczenie dla emerytów

Wysokość minimalnej emerytury od 1 marca 2025 decyduje także o wysokości czternastych emerytur w przyszłym roku.

Zasady nie zmieniają się. Czternastek, w przeciwieństwie do trzynastek nie otrzymają wszyscy emeryci, ale o świadczeniach nie przekraczających w sierpniu 2025 roku 4 734,61 zł.

Na dodatek tylko osoby otrzymujące emerytury do wysokości 2 900 zł otrzymają czternastkę e pełnej wysokości 1 884,61 zł. Po przekroczeniu tego limitu czternastkę ZUS wypłaci, ale w odpowiednio zmniejszonej wysokości.

Czternasta emerytura 2025 przysługuje bowiem w wysokości:

1.884,61 zł, jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza kwoty 2.900 zł,

1.884,61 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2.900 zł (zmniejszenie zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”).

Świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł.

Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie wyższe niż 4.734,61 zł nie otrzyma czternastej emerytury.

Resort rodziny ma konkretną propozycję, analizy i wyliczenia. Jednak ostateczną decyzja jest w rękach całego rządu, w tym ministra finansów. Jaka będzie - czasu na ostateczną decyzję nie pozostało zbyt wiele.

Sprawa ma zresztą drugie dno. Brak podwyższenia i waloryzacji kwoty wolnej w PIT sprawia, że nawet emeryci zwolnieni w ostatnich latach z podatku w tym roku PIT będą z emerytur mieli przez ZUS potrącany. Wyższa od planowanej waloryzacja pozwoliłaby na rekompensatę utraty wartości emerytur wskutek inflacji oraz na zniwewlowanie skutków poboru zaliczek na PIT.

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozważany jest projekt zmiany zasad waloryzacji emerytur na korzystniejszy od obecnego. Gdyby zmiany – i to w wersji najkorzystniejszej la emerytów zostały wdrożone jeszcze przed najbliższą waloryzacją emerytur, która planowo ma się odbyć 1 marca 2025 r., emerytury i inne świadczenia z ZUS wzrosłyby nie o 5,82 procent, ale aż o 8,55 procent.

Co to oznacza kwotowo? Obecnie najniższa emerytura wynosi 1 780,96 zł. Jeśli waloryzacja odbędzie się według wskaźnika założone w budżecie państwa na 2025 rok, najniższa emerytura od 1 marca przyszłego roku będzie wynosić 1 884,61 zł.

W wariancie najkorzystniejszych zmian zasad waloryzacji z kolei najniższa emerytura od 1 marca 2025 r. wynosiłaby 1 933, 23 zł. Oznacza to, że wzrosłaby nie o 103,65 zł, ale o 152,27 zł.

Co ważne, wszystkie emerytury od 1 marca 2025 r. zostałyby zwaloryzowane czyli podwyższone o 8,55% a nie tylko o 5,82%.

Wyższa waloryzacja emerytur w marcu 2025 roku? co się musi zdarzyć

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozważa zmianę zasad waloryzacji emerytur w kilku wariantach – każdy z nich jest korzystniejszy od obecnego, bo uwzględnia w większym niż obecnie stopniu uzależnienie wskaźnika waloryzacji od poziomu wzrostu płac.

Obecnie o skali corocznej waloryzacji emerytur i innych świadczeń z ZUS decyduje poziom inflacji, a wzrost płac uwzględniany jest w niewielkim zakresie.

Główną „składową” wskaźnika waloryzacji jest wskaźnik inflacji za cały poprzedni rok, np. przy waloryzacji od 1 marca 2025 r. brana będzie średnia inflacja za cały 2024 r. Dodatkowo Główny Urząd Statystyczny na potrzeby waloryzacji świadczeń z ZUS wylicza tak zwaną inflację emerycką – w koszyku dóbr, których ruch cenowy brany jest pod uwagę uwzględnia proporcje charakterystyczne dla budżetów gospodarstw domowych emerytów, które są inne niż przeciętnych rodzin. Szczególnie gdy inflacja jest wysoka, jak obecnie, wskaźnik inflacji emeryckiej jest wyższy od wskaźnika inflacji ogółem – i on brany jest pod uwagę.

Dodatkowo jednak w każdym przypadku uwzględniany jest też wzrost płac – aktualnie wskaźnik waloryzacji zwiększa się o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W ten sposób na 1 marca ustalony został wskaźnik waloryzacji emerytur 1,0582.

W najkorzystniejszym proponowanym wariancie, po zmianie sposobu ustalania zasad waloryzacji emerytur i innych świadczeń z ZUS, uwzględniane byłoby nie 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń, ale 50 procent. To sprawia, że od 1 marca 2025 r., uwzględniając prognozowaną inflację oraz wzrost realnej średniej krajowej wskaźnik waloryzacji zwiększa się do 1,0855 – ze skutkami finansowymi opisanymi wyżej.

Po pierwsze trzeba zauważyć, że proponowane zmiany to efekt analiz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Do wdrożenia ich w formie normy prawnej niezbędna jest decyzja Rady Ministrów, a więc pełna zgoda rządu. Tymczasem doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że inicjatywy ministerstwa rodziny niekoniecznie są akceptowane przez rząd. Sprzeciwia się przede wszystkim minister finansów. Po przykłady sięgać daleko nie trzeba: emerytury stażowe, zasiłek pogrzebowy. Inicjatywy minister rodziny w tym zakresie są aktualnie skutecznie zablokowane przez ministra finansów.

Dotychczasowe różnice zdań między szefową resortu pracy a innymi ministrami – nie tylko zresztą ministrem finansów – nie pozwalają na optymizm.

W najlepszym przypadku można się spodziewać zgody na zmianę sposobu ustalania wskaźnika waloryzacji emerytur, ale z całą pewnością nie w wariancie już w 2025 r. uwzględniającym 50 proc. realnego wzrostu płac. Swoim zwyczajem minister finansów wprowadzenie takiego rozwiązania w życie, nie sprzeciwiając mu się całkowicie, przesunie na jakiś 2026-2028 rok, jak to już się stało z obietnicą ulgi w podatku Belki czy podwyższeniem kwoty wolnej od podatku.

Dlatego z ogłaszaniem wyższej waloryzacji emerytur w 2025 roku – co media już czynią na potęgę – trzeba poczekać do pojawienia się oficjalnego stanowiska całego rządu. W przeciwnym przypadku znów powstanie zamieszanie prawne, w skutkach dużo bardziej dramatyczne niż wywołane przez tą samą osobę z rządu – minister rodziny – w sprawie dnia ustawowo wolnego od pracy w Wigilię. Wystarczy wspomnieć o różnych stanowiskach w tej sprawie trzech różnych ministrów oraz zamieszaniu z samą ustawą uchwalaną przez Sejm, która zresztą ma wejść w życie dopiero od 1 lutego 2025 r., a więc nie ma zastosowania do najbliższej Wigilii, o ile samą ustawę w ogóle podpisze prezydent.

Do czasu zmiany przepisów o zasadach waloryzacji emerytur decyzją Rady Ministrów, wyższą waloryzację emerytur – wskaźnikiem 1,0855 zamiast 1,0582 należy traktować niezobowiązującą propozycję jednego ministra -a więc w kategoriach politycznych a nie prawnych.

Trzynaste emerytury w 2025 roku mogą być wyższe niż planowano: ile mogą wynieść

Konsekwencją wyższej waloryzacji emerytur będą też wyższe dodatkowe świadczenia dla emerytów w roku: trzynasta i czternasta emerytura, które są powiązane z aktualną minimalną emeryturą.

Wskaźnik waloryzacji emerytur od marca 2025 w wysokości 1,0855 przesądzi też o wysokości trzynastek dla emerytów. Trzynaste emerytury wypłacane są wraz z pierwszą zwaloryzowaną emeryturą w roku i są równe – dla wszystkich – nowej minimalnej emeryturze.Ta od 1 marca, jeśli dojdzie do wyższej niż planowano waloryzacji, najniższa emerytura wynosić będzie wówczas 1 933, 23 zł brutto. Tyle też wyniosą w 2025 r. trzynastki dla wszystkich emerytów.