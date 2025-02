Są zmiany w wypłatach 13 emerytur. ZUS podaje terminy przelewów i kwoty, jakie wypłaci. Niektórzy dostaną mniej

Wtłaczają dym do studzienki kanalizacyjnej, a potem sprawdzają czy znajduje ujście w przydomowych rynnach. W ten sposób wodociągowe firmy kontrolują nielegalne odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej. Tym, którzy zostaną na tym przyłapani grozi dotkliwa kara. To nawet 10 tysięcy złotych.