Dodatkowe 850 zł z ZUS: od 1 marca 2025 r. wyższe świadczenie i prawo do niego dla nowej grupy osób. Sprawdź, czy Ci się należy

Osobom, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (które jest równoważne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) i które jednocześnie są uprawnione do emerytury lub renty – poza dodatkiem pielęgnacyjnym, przysługuje z ZUS tzw. świadczenie uzupełniające. Od 1 marca 2025 r. nie tylko wzrasta kwota dodatku pielęgnacyjnego, ale również poszerza się krąg osób uprawnionych do świadczenia uzupełniającego. Łącznie, uprawnieni będą mogli otrzymać z ZUS, co miesiąc, dodatkowe 848,22 zł.

Pierwszym ze świadczeń, które składa się na ww. kwotę 848,22 zł, jest dodatek pielęgnacyjny – tj. świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 75 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która:

ukończyła 75 rok życia lub

została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

ZUS nie przyzna jednak dodatku pielęgnacyjnego osobie, która spełnia powyższe kryteria, jeżeli przebywa ona w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Jedynym wyjątkiem od powyższego wyłączenia, w którym – pomimo przebywania w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym – przysługuje dodatek pielęgnacyjny, jest sytuacja, w której osoba uprawniona do dodatku przebywa poza ww. placówka przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Aktualnie, tj. od 1 marca 2024 r. – dodatek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 330,07 zł miesięcznie1. Kwota dodatku pielęgnacyjnego – rokrocznie – podlega jednak podwyższeniu, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Podwyżka następuje od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – coroczna waloryzacja emerytur i rent, przeprowadzana jest od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji stanowi natomiast średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

W bieżącym roku, należy spodziewać się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie – 5,5%.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. – zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – zostanie jednak ogłoszony w komunikacie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (tj. aktualnie – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. w stosunku do 2023 r. (co miało miejsce 11 lutego br.), a zatem – do dnia 14 lutego 2025 r.

Jeżeli jednak przyjąć waloryzację na ww. poziomie (tj. wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2024) – dodatek pielęgnacyjny, który będzie przysługiwał od 1 marca 2025 r. – będzie opiewał na kwotę 348,22 zł miesięcznie.

Sposób uzyskania dodatku pielęgnacyjnego uzależniony jest od tego czy uprawnienie do niego wynika z:

ukończenia 75 roku życia czy

całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

W pierwszym z ww. przypadków – tj. w przypadku, gdy podstawą przysługiwania dodatku jest ukończenie 75 roku życia – świadczenie przyznawane jest przez ZUS z urzędu i – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadają 75 urodziny uprawnionego (lub uprawnionej) – wypłacany jest przez ZUS wraz z emeryturą.

W drugim przypadku natomiast – tj. w przypadku ubiegania się o dodatek przez osobę posiadającą orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – konieczne jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem o dodatek pielęgnacyjny, do którego należy załączyć wystawione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). Zaświadczenie to – musi przy tym zostać wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o dodatek pielęgnacyjny.

Ww. dokumenty można złożyć w ZUS:

osobiście lub przez pełnomocnika, w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), jak również

za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego.



Świadczenie uzupełniające – komu przysługuje?

Drugim ze świadczeń, które składa się na ww. kwotę 848,22 zł, jest świadczenie uzupełniające (inaczej zwane – świadczeniem uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji). Świadczenie, to przysługuje na podstawie ustawy z dnia 31.07.2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, osobie, która:

ukończyła 18 rok życia,

ma polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce (jeżeli jest obywatelem jednego z państw członkowskich UE albo EFTA) lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest obywatelem państwa spoza UE albo EFTA),

zamieszkuje w Polsce.

jest niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz

oraz nie jest uprawniona do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe, ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych), jak również, gdy – jest uprawniona do ww. świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza miesięcznie kwoty, która aktualnie opiewa na 2 419,33 zł, a od 1 marca 2025 r. – w związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych (która znajduje zastosowanie również do tego progu) – opiewać będzie na kwotę 2 552,39 zł.

Ważne Przy ustalaniu ww. kwoty 2 419,33 zł (a od 1 marca br. – 2 552,39 zł) – ZUS nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole, przed ukończeniem 25 roku życia.

W związku ze wzrostem (od 1 marca br.) kwoty granicznej, której przekroczenie pozbawia prawa do świadczenia uzupełniającego osoby, które jednocześnie są uprawnione m.in. do emerytury lub renty (będzie ona opiewać na 2 552,39 zł miesięcznie) – prawo do ww. świadczenia, zyska większe grono emerytów i rencistów, którzy jednocześnie posiadają:

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ,

, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub

orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające – w jakiej wysokości przysługuje?

Świadczenie uzupełniające, potocznie zwane jest świadczeniem 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i w takiej właśnie wysokości przysługuje, tj. – 500 zł, jeżeli osoba uprawniona:

nie posiada prawa do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych lub też

posiada prawo do ww. świadczeń (tj. emerytury lub renty albo innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych), ale ich łączna kwota brutto, nie przekracza miesięcznie 1 919,33 zł (a od 1 marca 2025 r. – nie będzie przekraczać miesięcznie 2 052,39 zł).

Przekroczenie ww. kwot tj. 1 919,33 zł miesięcznie (a od 1 marca 2025 r. – 2 052,39 zł miesięcznie), w związku z pobieraniem emerytury, renty lub innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych – nie pozbawia jednak całkowicie prawa do świadczenia uzupełniającego (o ile nie zostanie przekroczony graniczny próg 2 419,33 zł, a od 1 marca 2025 r. – 2 552,39 zł miesięcznie). W powyższym przypadku – świadczenie uzupełniające również będzie przysługiwało, ale w wysokości odpowiednio niższej, tj. stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2 419,33 zł (a od 1 marca 2025 r. – kwotą 2 552,39 zł) i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Świadczenie uzupełniające – w jaki sposób można je uzyskać?

Celem otrzymania świadczenia – należy złożyć do ZUS:

wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (formularz wniosku dostępny jest pod adresem: LINK ) oraz

(formularz wniosku dostępny jest pod adresem: ) oraz jeżeli ZUS nie jest jeszcze w posiadaniu tego dokumentu – orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji – w zależności od tego, które z ww. orzeczeń stanowi podstawę ubiegania się o świadczenie.

Jeżeli natomiast nie posiada się orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie to straciło ważności – do wniosku o świadczenie uzupełniające, należy dołączyć:

zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,

posiadaną dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji (np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej), a także

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli się je posiada.

Decyzja w przedmiocie przyznania świadczenia, zostanie przez ZUS wydana nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania, a świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym spełnia się warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

Łącznie – niemal 850 zł z ZUS, dla uprawnionych osób, od 1 marca 2025 r.

W związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, od 1 marca 2025 r. – osobom, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (które jest równoważne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) i które jednocześnie są uprawnione do emerytury lub renty, będzie zatem przysługiwał z ZUS:

dodatek pielęgnacyjny w wyższej kwocie – tj. opiewający na 348,22 zł miesięcznie oraz świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł miesięcznie, do którego – w związku ze wzrostem kwoty granicznej, której przekroczenie pozbawia prawa do świadczenia, do 2552,39 zł – uprawnienie zyska nowa grupa osób (która dotychczas – w związku z przekraczaniem ww. progu, który opiewał na 2419,33 zł – nie kwalifikowała się do otrzymania ww. świadczenia).

Łącznie, uprawnieni będą zatem mogli otrzymywać z ZUS, co miesiąc, dodatkowe 848,22 zł.

1 Zgodnie z pkt 2 lit. a komunikatu Prezesa ZUS z dnia 14.02.2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2024 r., poz. 133)

Podstawa prawna: